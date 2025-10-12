onedio
Tüm Eşyalarını Bıraktı: Bir Turistin Yaptığı "Türkiye Ne Kadar Güvenli?" Testi Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
12.10.2025 - 12:25

Bir turist, Türkiye’de güvenliği test etmek için masasına değerli eşyalarını bıraktı. Tam bir saat sonra geri döndüğünde, eşyalarının eksiksiz olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İşte o video:

Bir turist, "Türkiye ne kadar güvenli?" testi yaptı.

Turist, Türkiye’deki güvenlik hissini test etmek için bir kafede masasına değerli eşyalarını bıraktı. Masada cüzdan, içinde para, bir kamera ve gözlük vardı.

Bir saatlik ayrılığının ardından geri döndüğünde, eşyalarının hâlâ yerli yerinde ve eksiksiz olduğunu gördü. O anlar, sosyal medyada büyük ilgi topladı.

