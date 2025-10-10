onedio
Asla Risk Alamıyorlar: En Korkak 3 Burç!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 15:00

Hayatta adım atmaktan çekinen, yeni deneyimlere girmekten korkan insanlar vardır. Bazıları için risk almak neredeyse imkansızdır ve kararlarını temkinli bir şekilde verirler. Astrolojiye göre, bazı burçlar bu konuda diğerlerinden daha “ödlek”tir. İşte asla risk alamayan ve temkinli tavırlarıyla öne çıkan 3 burç!

Yengeç Burcu

Yengeçler, duygusal olarak derin ve hassastır. Tehlike veya belirsizlik söz konusu olduğunda çoğu zaman geri çekilirler. Yeni bir duruma adım atmadan önce uzun uzun düşünür, risk almak yerine güvenli bölgelerinde kalmayı tercih ederler.

Başak Burcu

Titiz ve detaycı Başaklar, hata yapmaktan korkar. Karar verirken olası her olumsuz sonucu hesaplar, bu da onları risk almaktan uzaklaştırır. Ödlek gibi görünseler de, aslında amaçları kontrollü ve hatasız ilerlemektir.

Balık Burcu

Hayalperest ve hassas Balıklar, belirsizlik karşısında hızlıca çekilir. Risk almak onlar için oldukça zorlayıcıdır; çoğu zaman güvenli limanlarını terk etmezler. Ödlek tavırları, onları korumak için geliştirdikleri bir mekanizmadır.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
