Bilkent Üniversitesi'nde Düzenlenen "Performatif Erkek" Yarışması Gündem Oldu

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
10.10.2025 - 13:44

Gün geçmiyor ki ülkemizde farklı bir olayla karşılaşmayalım. Konu özellikle üniversite öğrencileri olduğunda yaratıcılığın sınırları bi' hayli zorlanıyor.

Bilkent Üniversitesi öğrencileri de yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir konseptle gündemde. 'Performatif Erkek' yarışması düzenleyerek kadınların beğenisini kazanmak için sahte feminist tavır takınan erkeğin seçildiği etkinlik gündem oldu.

Dün Bilkent Üniversitesi'nde ilginç bir yarışma düzenlendi.

'Performative Male' yani Performatif Erkek yarışması düzenlendi. 'Performatif erkek ne yahu?' diye sorduğunuzu duyar gibiyiz.

Adından da anlaşılacağı üzere, performatif erkek kadınların beğenisini kazanmak için sahte feminist tavır takınan erkeklere deniyor.

Her yarışmada olduğu üzere bu yarışmanın da bir kazananı vardı...

İşte yarışmayı kazanan o 'talihli' kişi...

Sosyal medya adeta çalkalandı, kullanıcılar birbirinden farklı yorumlar yaptılar...

Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...

Yorumlarda buluşalım!

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
