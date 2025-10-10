Bilkent Üniversitesi'nde Düzenlenen "Performatif Erkek" Yarışması Gündem Oldu
Gün geçmiyor ki ülkemizde farklı bir olayla karşılaşmayalım. Konu özellikle üniversite öğrencileri olduğunda yaratıcılığın sınırları bi' hayli zorlanıyor.
Bilkent Üniversitesi öğrencileri de yaratıcılığın sınırlarını zorlayan bir konseptle gündemde. 'Performatif Erkek' yarışması düzenleyerek kadınların beğenisini kazanmak için sahte feminist tavır takınan erkeğin seçildiği etkinlik gündem oldu.
Detaylar içeriğin devamında...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dün Bilkent Üniversitesi'nde ilginç bir yarışma düzenlendi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Adından da anlaşılacağı üzere, performatif erkek kadınların beğenisini kazanmak için sahte feminist tavır takınan erkeklere deniyor.
İşte yarışmayı kazanan o 'talihli' kişi...
Gelin, yorumlara hep birlikte bakalım...
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
Sizce nasıl olmuş?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın