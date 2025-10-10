onedio
Yaşam Maliyeti Düşük, Vize de İstemiyor: Türklerin En Çok Tercih Ettiği Şehirler

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 11:32

Yurt dışında yeni bir hayata adım atmak isteyen Türkler, artık hem bütçelerini zorlamadan hem de vize derdi yaşamadan farklı şehirleri keşfedebiliyor. Düşük yaşam maliyetleri, uygun kiralar ve kaliteli yaşam standartlarıyla öne çıkan bu şehirler, son dönemde Türklerin en çok tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor.

İşte Türklerin akın ettiği o şehirler...

Tiflis – Gürcistan

Türkiye’ye sadece birkaç saat uzaklıktaki Tiflis, hem uygun fiyatları hem de tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Türk vatandaşları, burada 365 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Şehirde kira ve yaşam giderleri Türkiye’ye kıyasla yaklaşık %30 daha düşük. Özellikle gençler ve uzaktan çalışanlar, uygun kiralar ve hareketli sosyal hayat nedeniyle Tiflis’i tercih ediyor.

Belgrad – Sırbistan

Balkanların incisi Belgrad, Avrupa yaşam standardını makul fiyatlarla sunuyor. Türkler, şehre 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor. Güvenli sokakları, canlı gece hayatı ve gelişmiş kafe kültürü Belgrad’ı cazip kılıyor. Yaşam maliyetleri İstanbul’a kıyasla yaklaşık %25 daha ucuz. Ayrıca Türk yatırımcılar için şirket kurma süreçleri oldukça kolay.

Üsküp – Kuzey Makedonya

Türkiye kültürüne yakınlığıyla bilinen Üsküp, huzurlu yaşamı ve ekonomik fırsatlarıyla öne çıkıyor. Türk vatandaşları 90 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Kiralar 250-300 euro civarında, ortalama maaşlar ise 700-800 euro arasında değişiyor. Kültürel yakınlık ve sakin yaşam Üsküp’ü tercih edilen şehirlerden biri haline getiriyor.

Podgorica – Karadağ

Son dönemde Türklerin radarına giren Podgorica, sakin yaşamı ve düşük vergi oranlarıyla dikkat çekiyor. 90 güne kadar vizesiz kalınabilen şehirde kiralar uygun ve yaşam giderleri makul seviyede. Oturum izni almak, Avrupa ortalamasına göre daha kolay. AB aday ülkesi olması, yatırım yapmak isteyenler için de cazibe oluşturuyor.

Saraybosna – Bosna Hersek

Osmanlı izlerini taşıyan Saraybosna, tarihi atmosferi ve Avrupa standartlarındaki yaşamıyla öne çıkıyor. Türk vatandaşları şehre 90 güne kadar vizesiz giriş yapabiliyor. Kiralar Türkiye’ye göre daha düşük, aylık yaşam giderleri ise 700-900 euro civarında. Doğayla iç içe, samimi bir yaşam arayanlar için Saraybosna oldukça cazip bir seçenek.

