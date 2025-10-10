Yaşam Maliyeti Düşük, Vize de İstemiyor: Türklerin En Çok Tercih Ettiği Şehirler

Türkiye’ye sadece birkaç saat uzaklıktaki Tiflis, hem uygun fiyatları hem de tarihi dokusuyla dikkat çekiyor. Türk vatandaşları, burada 365 güne kadar vizesiz kalabiliyor. Şehirde kira ve yaşam giderleri Türkiye’ye kıyasla yaklaşık %30 daha düşük. Özellikle gençler ve uzaktan çalışanlar, uygun kiralar ve hareketli sosyal hayat nedeniyle Tiflis’i tercih ediyor.