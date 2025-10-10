onedio
Çocuklarına Miras Bırakmadı: 7 Çocuk Babası, Arazilerini Satıp Cami Yaptırdı

Çocuklarına Miras Bırakmadı: 7 Çocuk Babası, Arazilerini Satıp Cami Yaptırdı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 10:47

Aksaray'ın Ozancık köyünde yaşayan 7 çocuk babası bir adam, yıllarını verdiği toprakları satarak köyüne cami yaptırdı. Eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamaya başlayan yaşlı adam, çocuklarının köye dönmemesi üzerine miras bırakmak yerine hayır bırakmayı tercih etti.

İşte detaylar...

Kaynak: AA

Aksaray'ın Osmancık ilçesine bağlı Ozancık köyünde yaşayan 7 çocuk babası 76 yaşındaki Mustafa Köse, hayatı boyunca biriktirdiği arsaları satarak köyüne cami yaptırdı.

Yıllarca inşaatlarda ve tarlalarda çalışarak geçimini sağlayan Köse, eşi vefat ettikten sonra tek başına yaşamaya başladı. Çocuklarının farklı illerde kendi düzenlerini kurduğunu anlatan Köse, “Defalarca ‘Gelin köyde yanımda olun, malım mülküm sizin’ dedim ama kimse dönmedi. Ben de miras bırakmak yerine hayır bırakayım dedim.” diyerek kararının nedenini anlattı.

Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümlük arazisinin 170 dönümünü satarak 5 milyon liraya yakın gelir elde etti.

Bu parayla cami, lojman ve şadırvan inşa ettiren Köse, kalan 30 dönümlük arazisini de caminin eksikleri için satmayı planlıyor.

“Ben ölünce çocuklar arsaları satıp parayı harcayacaktı, ben de sağlığımda sattım, hayrımı yaptım"

Caminin avlusuna taş döşemeyi, ısıtma ve elektrik işlerini tamamlamayı planlayan Köse, “Hesaplamalarıma göre 3 milyon lira daha harcayacağım. Allah ömür verirse bir de köyüme çeşme yaptırmak istiyorum.” dedi.

Bozkurt

Caminin en büyük eksiği cemaat gibi görünüyor.

umut

bunda fındık kadar beyin yokmuş be

Roomeo

Hayır bir tek camiyle olmuyor çeşmenin de hayır olduguna inanmıyorum.... Okula ne dersin dede????

umut

aklıma zübükden bir sahne geldi 😅 https://youtu.be/ZN378ytjlbw