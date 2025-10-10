Çocuklarına Miras Bırakmadı: 7 Çocuk Babası, Arazilerini Satıp Cami Yaptırdı
Aksaray'ın Osmancık ilçesine bağlı Ozancık köyünde yaşayan 7 çocuk babası 76 yaşındaki Mustafa Köse, hayatı boyunca biriktirdiği arsaları satarak köyüne cami yaptırdı.
Köse, evlatlarının karşı çıkmasına rağmen köydeki yaklaşık 200 dönümlük arazisinin 170 dönümünü satarak 5 milyon liraya yakın gelir elde etti.
“Ben ölünce çocuklar arsaları satıp parayı harcayacaktı, ben de sağlığımda sattım, hayrımı yaptım"
Caminin en büyük eksiği cemaat gibi görünüyor.
bunda fındık kadar beyin yokmuş be
Hayır bir tek camiyle olmuyor çeşmenin de hayır olduguna inanmıyorum.... Okula ne dersin dede????
aklıma zübükden bir sahne geldi 😅 https://youtu.be/ZN378ytjlbw