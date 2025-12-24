Kalp Çakran Açık mı, Kapalı mı?

Kalp çakran aşk konusunda ne tamamen açık ne de tamamen kapalı; daha çok denge arayan bir pozisyonda. Aşka karşı isteklisin ama temkin ve sınırlar senin için hâlâ önemli. Bazen duygularını rahatça paylaşabiliyor, bazen ise kabuğuna çekilip mesafe koyma ihtiyacı hissediyorsun. Bu hâl aslında bir geçiş süreci: hem sevilmeyi hem de güvende olmayı aynı anda yaşamak istiyorsun. Kalbin aşka karşı kapalı değil ama her adımın doğru kişi ve doğru zamanla olmasını diliyorsun. İçsel olarak bir şeyler şekilleniyor ve bu süreç seni daha bilinçli bir aşka hazırlıyor. Kendini zorlamadan, yavaşça açıldıkça kalp enerjin daha net bir akışa kavuşacak.