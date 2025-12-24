onedio
article/comments
article/share
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Kalp Çakran Açık mı, Kapalı mı?

etiket Kalp Çakran Açık mı, Kapalı mı?

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.12.2025 - 23:46

Aşk söz konusu olduğunda kalbinin ne kadar açık olduğunu her zaman fark edemeyebilirsin. Bu test, kalp çakranın aşka karşı nasıl bir enerji taşıdığını anlamana yardımcı olacak. 

 Hazırsan kalbin aşk ritmini birlikte keşfedelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!

2. Yeni tanıştığın biriyle ilk sohbeti nasıl başlatırsın?

3. Sevilmeyi kabul etmekte zorlandığın zamanlar oluyor mu?

4. Yeni bir ilişkiye başlamaya ne kadar açıksın? (1 en düşük, 5 en yüksek)

5. Yeni birine güvenme konusunda nasılsın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Geldik yine o soruya! Kaç kere aşık oldun?

7. Geçmişteki ilişkinden kaynaklanan herhangi bir duygusal yük taşıyor musun?

8. Son olarak, konu aşk olduğunda kararların duygusal mı?

Kalp çakran açık!

Kalp çakran aşkın akışına oldukça açık görünüyor. Hem sevmeye hem de sevilmeye gönlün hazır, bu da ilişkilerinde sıcak ve güven veren bir enerji yaratıyor. Duygularını ifade ederken zorlanmıyor, hislerini doğal bir akışla karşı tarafa geçirebiliyorsun. Aşkı abartmadan, ama derinden yaşayabilme kapasiten var. Aşkı hayatın önemli bir öğesi olarak görüyorsun ve bu açıklık, karşına doğru insanı çekme ihtimalini güçlendiriyor. Yani yeni bir ilişkiye başlamak ya da mevcut ilişkini derinleştirmek için güzel bir döneme girmişsin

Kalp çakran kapalı!

Kalp çakran şu sıralar aşka karşı biraz temkinli, hatta yer yer kapalı bir enerji taşıyor. Geçmişte yaşadığın hayal kırıklıkları ya da kırgınlıklar, duygularını koruma altına alma ihtiyacı hissettirmiş olabilir. Bu yüzden bir ilişkiye yaklaşırken geri çekiliyor ya da kendini ifade etmekte zorlanıyor olabilirsin. İçinde aslında derin bir sevgi potansiyeli var, sadece ona ulaşmak için güven ve zaman gerekiyor. Sevilmek istediğini biliyorsun ama bu isteği dile getirmek şu an biraz zor hissedilebilir. Belki de önce kendini onarmaya, yavaş yavaş yeniden açılmaya ihtiyaç duyuyorsun. Aşk kapını tıklatıyor olabilir ama içeri alıp almamak tamamen senin hızına bağlı. Kalbini dinledikçe bu kapanıklığın zamanla yumuşayacağını unutma.

Ne açık ne de kapalı!

Kalp çakran aşk konusunda ne tamamen açık ne de tamamen kapalı; daha çok denge arayan bir pozisyonda. Aşka karşı isteklisin ama temkin ve sınırlar senin için hâlâ önemli. Bazen duygularını rahatça paylaşabiliyor, bazen ise kabuğuna çekilip mesafe koyma ihtiyacı hissediyorsun. Bu hâl aslında bir geçiş süreci: hem sevilmeyi hem de güvende olmayı aynı anda yaşamak istiyorsun. Kalbin aşka karşı kapalı değil ama her adımın doğru kişi ve doğru zamanla olmasını diliyorsun. İçsel olarak bir şeyler şekilleniyor ve bu süreç seni daha bilinçli bir aşka hazırlıyor. Kendini zorlamadan, yavaşça açıldıkça kalp enerjin daha net bir akışa kavuşacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
miray soysal
miray soysal
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın