Kalp Çakran Açık mı, Kapalı mı?
Aşk söz konusu olduğunda kalbinin ne kadar açık olduğunu her zaman fark edemeyebilirsin. Bu test, kalp çakranın aşka karşı nasıl bir enerji taşıdığını anlamana yardımcı olacak.
Hazırsan kalbin aşk ritmini birlikte keşfedelim.
1. Cinsiyetini öğrenerek testimize başlayalım!
2. Yeni tanıştığın biriyle ilk sohbeti nasıl başlatırsın?
3. Sevilmeyi kabul etmekte zorlandığın zamanlar oluyor mu?
4. Yeni bir ilişkiye başlamaya ne kadar açıksın? (1 en düşük, 5 en yüksek)
5. Yeni birine güvenme konusunda nasılsın?
6. Geldik yine o soruya! Kaç kere aşık oldun?
7. Geçmişteki ilişkinden kaynaklanan herhangi bir duygusal yük taşıyor musun?
8. Son olarak, konu aşk olduğunda kararların duygusal mı?
Kalp çakran açık!
Kalp çakran kapalı!
Ne açık ne de kapalı!
