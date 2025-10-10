onedio
Feriha İşine Baksın: Yapmacık Hareketleriyle Gerçeklikle Uzaktan Yakından Alakası Olmayan 3 Burç

burç
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 09:50

Bazı insanlar her zaman kendilerini olduğundan farklı göstermeye meyillidir. Söyledikleriyle hissettikleri arasında ince bir mesafe vardır; bu da onlara yapmacık bir hava kazandırır. Astrolojiye göre bazı burçlar, doğaları gereği bu ikili tavra daha yatkındır. Gerçek duygularını gizleme, duruma göre şekil alma ya da kendini farklı yansıtma konusunda ustadırlar. İşte, samimiyetten uzak tavırlarıyla “rol yapıyor” izlenimi veren 3 burç...

İkizler Burcu

İkizler Burcu

Listenin ilk sırasında İkizler yer alıyor. Aslında kasıtlı olarak sahte davranmazlar; sadece fazlasıyla uyumlu ve meraklıdırlar. Havanın değişkenliği gibi ruh halleri de hızla değişir. İnsanlarla kolayca iletişim kurar, kısa bir sohbette seni çözebilir, sonra da kendi yoluna giderler.

Gerçekten seni sevmiş miydi, yoksa sadece merak mı etmişti? Bunu asla tam olarak bilemezsin.

Kötü niyetli bir İkizler ise, bu doğal uyum yeteneğini manipülasyon aracına dönüştürüp bilgiyi kendi lehine kullanabilir.

Terazi Burcu

Terazi Burcu

Listede ikinci sırada zarafetiyle tanınan Terazi var. Diplomatik yapısı sayesinde herkesle geçinmeyi başarır ama bu, bazen “fazla uyumlu” davranmasına neden olur. Uyum ve huzur onun için o kadar önemlidir ki, gerçeği söylemek yerine ortamı yumuşatmayı seçebilir.

Bu özellik dışarıdan kibar görünse de, özünde bir “herkesi memnun etme” çabasıdır. Beğenilme arzusu öyle baskındır ki, bazen kendi isteklerinden ödün verir. Ancak bir şey yeterince samimi değilse, ister istemez yapay bir hava taşır.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Ve son olarak, sahne Aslan’ın. Gururlu, ışıltılı ve karizmatik tavırlarıyla dikkat çeker. Fakat bu ışıltının bir kısmı, sahne ışığı altındaki bir gösteri gibidir. Aslan kendine güvenen, güçlü biri olarak görülmek ister; bu yüzden bazen olduğundan daha “büyük” görünmek için rol yapabilir.

Kendini sevdirmek ve hayranlık toplamak isterken, içten gelen samimiyeti ikinci plana atabilir. Sahne onun için bir yaşam alanıdır; alkış varsa, oyun devam eder.

