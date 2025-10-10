Feriha İşine Baksın: Yapmacık Hareketleriyle Gerçeklikle Uzaktan Yakından Alakası Olmayan 3 Burç

Listede ikinci sırada zarafetiyle tanınan Terazi var. Diplomatik yapısı sayesinde herkesle geçinmeyi başarır ama bu, bazen “fazla uyumlu” davranmasına neden olur. Uyum ve huzur onun için o kadar önemlidir ki, gerçeği söylemek yerine ortamı yumuşatmayı seçebilir.

Bu özellik dışarıdan kibar görünse de, özünde bir “herkesi memnun etme” çabasıdır. Beğenilme arzusu öyle baskındır ki, bazen kendi isteklerinden ödün verir. Ancak bir şey yeterince samimi değilse, ister istemez yapay bir hava taşır.