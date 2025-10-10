onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray'ın Yıldızı Icardi’den Sevgilisi China Suarez’e Dudak Uçuklatan Jest!

Galatasaray'ın Yıldızı Icardi’den Sevgilisi China Suarez’e Dudak Uçuklatan Jest!

galatasaray Mauro Icardi
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
10.10.2025 - 08:00

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez için dikkat çeken bir jest yaptı. 9 numaralı formayı “China” ismi ve taşlarla süsleyerek ona özel bir sürpriz hazırladı.

İşte detaylar...

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor.

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor.

Wanda Nara ile çok konuşulan ayrılığının ardından Arjantinli oyuncu, China Suarez’le yaşadığı ilişkiyle yeniden magazin manşetlerinde.

Sözcü'nün haberine göre Icardi, Arjantinli sevgilisi China Suarez’e jest yapmak için Galatasaray formasında özel bir dokunuşa imza attı.

Sözcü'nün haberine göre Icardi, Arjantinli sevgilisi China Suarez’e jest yapmak için Galatasaray formasında özel bir dokunuşa imza attı.

9 numaralı formasının altına “China” adını yazdıran yıldız futbolcu, bu anlamlı hediyeyi yaklaşık 500 bin TL değerindeki taşlarla süslettirdi. Adeta mücevher gibi işlenen formanın üzerinde zarif taş işlemeleri ve dikkat çeken bir Türkiye bayrağı detayı yer aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın