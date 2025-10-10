Galatasaray'ın Yıldızı Icardi’den Sevgilisi China Suarez’e Dudak Uçuklatan Jest!
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sevgilisi China Suarez için dikkat çeken bir jest yaptı. 9 numaralı formayı “China” ismi ve taşlarla süsleyerek ona özel bir sürpriz hazırladı.
İşte detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, yalnızca sahadaki performansıyla değil, özel hayatındaki gelişmelerle de gündemden düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sözcü'nün haberine göre Icardi, Arjantinli sevgilisi China Suarez’e jest yapmak için Galatasaray formasında özel bir dokunuşa imza attı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın