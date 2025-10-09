İşimizi Elimizden Alacak mı? Yapay Zekaya Karşı Güvende Olan Meslekler Açıklandı

Empati gerektiren meslekler:

Phelps, “Hemşirelik ve eczacılık bazı riskler taşısa da, ruh sağlığı uzmanları ve danışmanlar insan bağlantısı, güven ve empati gerektirir. Bunlar yapay zeka ile değiştirilemez,” diyor.

Acil müdahale ve fiziksel varlık gerektiren işler:

Paramedikler ve itfaiyeciler gibi acil durum çalışanları, öngörülemeyen ortamlarda çalıştıkları için insan yargısı ve fiziksel varlık gerektiriyor.

Yaratıcılık ve özgünlük gerektiren işler:

Yapay zeka içerik üretebilse de, özgün yaratıcı düşünce gerektiren yazarlık, tasarım ve müzik gibi işler tamamen ikame edilemiyor.

Phelps’in belirttiği gibi, yapay zeka “işleri” değil, “görevleri” yerine getirebilir. Rutin ve tekrar eden işleri devralsa da, yaratıcılık, iletişim, etik ve eleştirel düşünme gibi “soft skill”ler daha değerli hâle geliyor.