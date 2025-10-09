İşimizi Elimizden Alacak mı? Yapay Zekaya Karşı Güvende Olan Meslekler Açıklandı
Teknoloji hızla ilerlerken birçok meslek tehlike altında. Ancak uzmanlara göre hâlâ AI’ın kolay kolay dokunamayacağı bazı işler var. Empati, yaratıcılık ve insan sezgisi gerektiren bu meslekler yapay zekaya rağmen sektörde kalmaya devam edecek.
Her gün yapay zekâ gelişirken, bazılarımız bu teknolojiyi büyük fırsat olarak görse de birçok kişi işlerinin tehlikede olmasından endişe ediyor.
Uzman Robert Phelps, bazı mesleklerin yapay zeka tarafından tamamen ele geçirilme riskinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu belirtiyor.
Yapay Zekadan En Az Etkilenmesi Beklenen Meslekler
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
