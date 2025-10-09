onedio
İşimizi Elimizden Alacak mı? Yapay Zekaya Karşı Güvende Olan Meslekler Açıklandı

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 13:23

Teknoloji hızla ilerlerken birçok meslek tehlike altında. Ancak uzmanlara göre hâlâ AI’ın kolay kolay dokunamayacağı bazı işler var. Empati, yaratıcılık ve insan sezgisi gerektiren bu meslekler yapay zekaya rağmen sektörde kalmaya devam edecek.

Her gün yapay zekâ gelişirken, bazılarımız bu teknolojiyi büyük fırsat olarak görse de birçok kişi işlerinin tehlikede olmasından endişe ediyor.

Yapay zekayı destekleyenler teknolojinin verimliliği artıracağını öne sürüyor. Ancak eleştirmenler, deepfake videolar, çevresel etkiler ve “ölü internet” gibi riskleri gündeme getiriyor.

Özellikle eğitim alanında da öğretim üyeleri, öğrencilerin düşünme sürecinin yapay zeka tarafından tamamlanmasının öğrenmenin özünü yok edeceğini söylüyor.

Peki, en çok merak edilen konu: Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?

Uzman Robert Phelps, bazı mesleklerin yapay zeka tarafından tamamen ele geçirilme riskinin diğerlerine göre daha düşük olduğunu belirtiyor.

Ancak Phelps, “Hangi işlerin sonsuza kadar güvenli olacağını söylemek zor, çünkü yapay zeka ile yapılan işler tahmin edilemeyen şekilde çoğalıyor” da diyor.

Yapay Zekadan En Az Etkilenmesi Beklenen Meslekler

Empati gerektiren meslekler:

Phelps, “Hemşirelik ve eczacılık bazı riskler taşısa da, ruh sağlığı uzmanları ve danışmanlar insan bağlantısı, güven ve empati gerektirir. Bunlar yapay zeka ile değiştirilemez,” diyor.

Acil müdahale ve fiziksel varlık gerektiren işler:

Paramedikler ve itfaiyeciler gibi acil durum çalışanları, öngörülemeyen ortamlarda çalıştıkları için insan yargısı ve fiziksel varlık gerektiriyor.

Yaratıcılık ve özgünlük gerektiren işler:

Yapay zeka içerik üretebilse de, özgün yaratıcı düşünce gerektiren yazarlık, tasarım ve müzik gibi işler tamamen ikame edilemiyor.

Phelps’in belirttiği gibi, yapay zeka “işleri” değil, “görevleri” yerine getirebilir. Rutin ve tekrar eden işleri devralsa da, yaratıcılık, iletişim, etik ve eleştirel düşünme gibi “soft skill”ler daha değerli hâle geliyor.

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
