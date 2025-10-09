Bu da Bizim İmtihanımız! Hayatında En Çok Zorlukla Karşılaşan 5 Burç

Zorluklarla en çok özdeşleştirilen burçlardan biri olan Akrep, adeta yeniden doğuşun simgesidir. Yıkım ve dönüşüm gezegeni Pluto tarafından yönetilen Akrepler, hayatları boyunca büyük krizlerle karşılaşabilir: ihanet, kayıp, sağlık sorunları veya maddi çöküş... Ancak her defasında küllerinden doğarlar. Acılar onları yıpratmak yerine dönüştürür; daha derin, güçlü ve bilge hale getirir.