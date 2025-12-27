Güçlü Vokalleriyle Kalbimizi Zıplatan 11 Şarkı
Güçlü bir vokal duyduğumuz anda, tüylerimiz diken diken olur ya hani.. İşte bu liste de tam olarak o anlar için hazırlandı! Şarkıları dinlerken sanki içinizden bir şeyler kopup gidiyormuş gibi hissetmenin garantisini veriyoruz.
1. Ariana Grande - Dangerous Woman
2. Demi Lovato - Stone Cold
3. Lady Gaga, Bradley Cooper - Shallow
4. Adele - Rolling in the Deep
5. Florence + The Machine - Shake It Out
6. Lewis Capaldi - Someone You Loved
7. Jessie J - Bang Bang ft. Ariana Grande, Nicki Minaj
8. Queen - Somebody To Love
9. Sia - Chandelier
10. Beyonce - Listen
11. Sam Smith - Stay With Me
