Dr. Hakan Özerol Sıralıyor: Dünya Piyasasını Yerinden Oynatan 5 Dev Ekonomik Kriz

Dr. Hakan Özerol ilk iki sıradakini tereddüt etmeden söylüyor... İlk sırada 1930'lu yılların başında patlayan Büyük Buhran var. Modern tarihin en yıkıcı krizlerinden biri olarak kabul ediliyor. 1929 yılında Wall Street'in çöküşü ile başlayan bu süreç kısa sürede tüm sektörlere nüfuz etmiş...

Sanayi üretiminin çöküşü, işsizliğin rekor seviyeye ulaşması ve dünya ticaretinin durma seviyesine gelmesi... Bunlar da beraberinde bankaların iflas etmesine yol açmış. Bir anda halkın güveni sarsılmış. Hal böyle olunca devletler ekonomiye nasıl müdahale edeceğini öğrenmeye başlamıştır. ABD New Deal politikaları ile hareket ederek durumu yönetmeye çalışmıştır.

Bu kriz tüm ekonomik düzenler için bir dönüm noktasıdır! Bugün bile etkilerini birçok yerde görüldüğü söylenebilir...