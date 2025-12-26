Yapay Zekada Yatırımcılar Sevindi, Bir Tek Bill Gates Zarar Etti
ABD’nin en zengin teknoloji milyarderleri, yapay zekaya yönelik yatırım dalgasının etkisiyle bu yıl servetlerini 550 milyar dolardan fazla artırdı. Yatırımcıların önde gelen yapay zeka şirketlerine gösterdiği yoğun ilgi, Silikon Vadisi’nin zirvesindeki isimlerin servetlerini tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı.
Bloomberg’in verilerine göre, Noel öncesinde New York piyasalarının kapanışı itibarıyla, ABD’li en büyük 10 teknoloji kurucusu ve üst düzey yöneticinin nakit, hisse senedi ve diğer yatırımları dahil toplam serveti 2,5 trilyon doları geçti. Yıl başında bu rakam yaklaşık 1,9 trilyon dolardı.
Bu dönemde S&P 500 endeksi de yüzde 18’in üzerinde değer kazandı.
Yapay zekaya yatırım yapan şirketler servetlerine servet ekledi.
Elon Musk servetini %50 artırarak zirveye yerleşti.
Nvidia, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine çıkararak dünyanın en büyük halka açık şirketi haline geldi.
Milyarderler arasında zarar eden tek kişi Bill Gates oldu.
