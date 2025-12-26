onedio
Yapay Zekada Yatırımcılar Sevindi, Bir Tek Bill Gates Zarar Etti

Yapay Zekada Yatırımcılar Sevindi, Bir Tek Bill Gates Zarar Etti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
26.12.2025 - 16:39

ABD’nin en zengin teknoloji milyarderleri, yapay zekaya yönelik yatırım dalgasının etkisiyle bu yıl servetlerini 550 milyar dolardan fazla artırdı. Yatırımcıların önde gelen yapay zeka şirketlerine gösterdiği yoğun ilgi, Silikon Vadisi’nin zirvesindeki isimlerin servetlerini tarihin en yüksek seviyelerine taşıdı.

Bloomberg’in verilerine göre, Noel öncesinde New York piyasalarının kapanışı itibarıyla, ABD’li en büyük 10 teknoloji kurucusu ve üst düzey yöneticinin nakit, hisse senedi ve diğer yatırımları dahil toplam serveti 2,5 trilyon doları geçti. Yıl başında bu rakam yaklaşık 1,9 trilyon dolardı.

Bu dönemde S&P 500 endeksi de yüzde 18’in üzerinde değer kazandı.

Yapay zekaya yatırım yapan şirketler servetlerine servet ekledi.

Yapay zekaya yatırım yapan şirketler servetlerine servet ekledi.

Financial Times’ın haberine göre, Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji liderleri, dünya genelinde yapay zeka çiplerine, veri merkezlerine ve AI tabanlı ürünlere yapılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımların doğrudan kazananları oldu. Son aylarda, yapay zekaya yönelik yatırım balonunun oluşabileceği endişeleri bazı hisse senetlerinde geri çekilmeye neden olsa da, genel tablo teknoloji devleri için oldukça kârlı bir yıl olarak kaydedildi.

Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve OpenAI danışmanı Jason Furman, durumu şu sözlerle özetledi:

“Bu tamamen spekülatif bir süreç ve yapay zekanın başarısına bağlı. Bunun gerçekten karşılığını verip vermeyeceği büyük bir soru işareti, ama yatırımcılar bunun gerçekleşeceğine dair bahis oynuyor.”

Elon Musk servetini %50 artırarak zirveye yerleşti.

Elon Musk servetini %50 artırarak zirveye yerleşti.

Elon Musk, yıl boyunca servetini yaklaşık yüzde 50 artırarak 645 milyar dolara çıkardı ve yılın en zengin ABD’li teknoloji patronu olmayı sürdürdü. Eylül ayında kısa süreliğine Oracle’ın kurucusu Larry Ellison’a liderliği kaptırsa da, Musk’ın servetindeki artış, Tesla’dan aldığı 1 trilyon dolarlık ücret paketi ve SpaceX’in değerlemesinin 800 milyar dolara yükselmesi sayesinde gerçekleşti.

ABD’nin en zengin teknoloji liderlerinin servetlerindeki değişim ise şu şekilde:

  • Elon Musk: 645 milyar $ (+%49)

  • Larry Page: 270 milyar $ (+%61)

  • Jeff Bezos: 255 milyar $ (+%7)

  • Sergey Brin: 251 milyar $ (+%59)

  • Larry Ellison: 251 milyar $ (+%31)

  • Mark Zuckerberg: 236 milyar $ (+%14)

  • Steve Ballmer: 170 milyar $ (+%16)

  • Jensen Huang: 156 milyar $ (+%37)

  • Michael Dell: 141 milyar $ (+%14)

  • Bill Gates: 118 milyar $ (-%26)

Nvidia, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine çıkararak dünyanın en büyük halka açık şirketi haline geldi.

Nvidia, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine çıkararak dünyanın en büyük halka açık şirketi haline geldi.

Yapay zeka patlamasının büyük kazananlarından biri de Nvidia’nın kurucusu Jensen Huang oldu. Nvidia, piyasa değerini 4 trilyon doların üzerine çıkararak dünyanın en büyük halka açık şirketi haline gelirken, Huang 156 milyar dolarlık servetiyle ABD’nin en zengin sekizinci teknoloji yöneticisi konumuna yükseldi. Huang, bu yükselişten faydalanarak yıl içinde 1 milyar dolardan fazla hisse sattı.

Amazon kurucusu Jeff Bezos 5,6 milyar dolarlık, Michael Dell 2 milyar dolarlık hisse satışı yaparken, Meta CEO’su Mark Zuckerberg de şirket hisselerindeki düşüş ve yapay zeka yatırımlarındaki yüksek harcamalar nedeniyle servetinde gerileme yaşadı.

Öte yandan Oracle ve Google kurucuları büyük yükseliş kaydetti. Larry Ellison’ın serveti, Oracle’ın OpenAI ile açıkladığı 300 milyar dolarlık veri merkezi anlaşmasıyla arttı, ancak şirketin dev yatırımlarının finansmanı konusunda endişeler hisseleri Eylül’den bu yana düşürdü. Google kurucuları Larry Page ve Sergey Brin, yapay zeka çip ve modellerindeki ilerlemeler sayesinde servetlerini sırasıyla 270 milyar ve 255 milyar dolara yükseltti.

Milyarderler arasında zarar eden tek kişi Bill Gates oldu.

Milyarderler arasında zarar eden tek kişi Bill Gates oldu.

Listenin öne çıkan istisnası Microsoft’un kurucusu Bill Gates oldu. Gates, yıl sonunda serveti yıl başına kıyasla azalan tek teknoloji milyarderi olarak kayıtlara geçti. Bu durum, Gates’in Microsoft’taki hisselerini satmaya devam ederek hayırseverlik projelerine kaynak aktarmasından kaynaklandı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
