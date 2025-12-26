Yapay Zekada Yatırımcılar Sevindi, Bir Tek Bill Gates Zarar Etti

Financial Times’ın haberine göre, Silikon Vadisi’nin önde gelen teknoloji liderleri, dünya genelinde yapay zeka çiplerine, veri merkezlerine ve AI tabanlı ürünlere yapılan yüz milyarlarca dolarlık yatırımların doğrudan kazananları oldu. Son aylarda, yapay zekaya yönelik yatırım balonunun oluşabileceği endişeleri bazı hisse senetlerinde geri çekilmeye neden olsa da, genel tablo teknoloji devleri için oldukça kârlı bir yıl olarak kaydedildi.

Harvard Üniversitesi ekonomi profesörü ve OpenAI danışmanı Jason Furman, durumu şu sözlerle özetledi:

“Bu tamamen spekülatif bir süreç ve yapay zekanın başarısına bağlı. Bunun gerçekten karşılığını verip vermeyeceği büyük bir soru işareti, ama yatırımcılar bunun gerçekleşeceğine dair bahis oynuyor.”