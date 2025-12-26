onedio
Türkiye'de Yeni Dönem! Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü Kuruldu

26.12.2025 - 14:11

Türkiye’de yapay zeka alanında uzun süredir beklenen idari adım resmen atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılanma, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.

Yeni genel müdürlük, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan bilgilere göre Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, ülke genelinde veri merkezi yatırımlarına odaklanacak. 

Veri merkezleri için teknik kriterler ve standartlar belirlenecek, belgelendirme ve yetkilendirme süreçleri hayata geçirilecek. Aynı zamanda bulut bilişim altyapısının yaygınlaştırılması için politika önerileri hazırlanacak ve uygulama süreçleri koordine edilecek.

Yapılanma kapsamında veri merkezlerine yönelik kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik esasları da tanımlanacak. Hedeflenen yapı, dijital altyapının daha güçlü, daha güvenli ve daha denetlenebilir hale gelmesini amaçlıyor. Hazırlanacak standartların hem kamu hem özel sektör yatırımlarına yön vermesi planlanıyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı 👇🏻

Kamuda yapay zeka çalışmaları için ayrı genel müdürlük kuruldu

Cumhurbaşkanlığı Siber Güvenlik Başkanlığı bünyesinde kurulan Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü ise kamuda yapay zeka uygulamalarına odaklanacak. Yapılanma, mevzuat çalışmalarını yürütecek ve ulusal politika, strateji ile eylem planlarının hazırlanmasına katkı sunacak.

Kamu Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, dijital devlet yaklaşımı kapsamında veri yönetişimi ilke, usul ve standartlarını belirleyecek. Verinin oluşturulmasından imhasına kadar tüm süreçler kapsanacak. 

Ortak veri alanı altyapısının kurulması, kamu kurumlarının ihtiyaçlarının tespiti ve yapay zeka uygulamalarında kullanılacak verilerin kalite kriterlerinin denetlenmesi de görev tanımları arasında yer alıyor.

