Türkiye'de Yeni Dönem! Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü Kuruldu
Türkiye’de yapay zeka alanında uzun süredir beklenen idari adım resmen atıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü kuruldu. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılanma, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor.
Yeni genel müdürlük, veri merkezi ve bulut bilişim altyapısını güçlendirmeyi hedefliyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın paylaşımı 👇🏻
Kamuda yapay zeka çalışmaları için ayrı genel müdürlük kuruldu
