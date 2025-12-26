Türkiye'de Yeni Dönem! Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü Kuruldu

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır tarafından paylaşılan bilgilere göre Milli Teknoloji ve Yapay Zeka Genel Müdürlüğü, ülke genelinde veri merkezi yatırımlarına odaklanacak.

Veri merkezleri için teknik kriterler ve standartlar belirlenecek, belgelendirme ve yetkilendirme süreçleri hayata geçirilecek. Aynı zamanda bulut bilişim altyapısının yaygınlaştırılması için politika önerileri hazırlanacak ve uygulama süreçleri koordine edilecek.

Yapılanma kapsamında veri merkezlerine yönelik kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik esasları da tanımlanacak. Hedeflenen yapı, dijital altyapının daha güçlü, daha güvenli ve daha denetlenebilir hale gelmesini amaçlıyor. Hazırlanacak standartların hem kamu hem özel sektör yatırımlarına yön vermesi planlanıyor.