Bilim İnsanları Açıkladı: Ormanlar Azaldıkça Doğa Soluyor, Kelebekler de Renklerini Kaybediyor

Doğal ormanlarda 31 farklı tür gözlemledik, okaliptüs plantasyonlarında ise sadece 21. Üstelik bunların çoğu renksiz ve sıradan” diyor.

Bu değişim sadece estetik bir mesele değil; ekolojik dengenin bozulduğunun da göstergesi. Tıpkı Sanayi Devrimi döneminde kurumlu şehirlerde siyaha dönen güve türleri gibi, bugün de çevreye uyum sağlamak için kelebeklerin renkleri soluyor. Uzmanlar, bu sürecin yalnızca karasal ekosistemlerle sınırlı olmadığını, mercan resiflerinin beyazlamasından okyanusların yeşile dönmesine kadar birçok alanda doğanın renk kaybettiğini söylüyor.

Federal Rio Grande do Sul Üniversitesi’nden Ricardo Spaniol, “Dünyanın uzaydan bile daha solgun göründüğü bir dönemdeyiz. Her bir ekolojik tahribat, zincirleme biçimde diğerlerini tetikliyor” diyerek durumu özetliyor.

Spaniol ve ekibi, Amazon’da 2019 yılında yürüttükleri araştırmada, ormansızlaşan bölgelerde yaşayan kelebeklerin kahverengi ve gri tonlara büründüğünü; renkli türlerin ise hızla kaybolduğunu tespit etmişti. Renk çeşitliliği azaldıkça, ekosistemin karmaşıklığı ve işleyişi de zayıflıyor.

Dünya genelinde okaliptüs gibi ticari ağaç türleri için oluşturulan plantasyonların 22 milyon hektarı aştığı tahmin ediliyor. Ancak araştırmacılar hâlâ umutlu: Amazon’da 30 yıl önce otlak olarak kullanılan bölgelerde yeniden büyüyen ormanlar, kelebeklerin renk çeşitliliğini geri kazanmaya başlamış durumda.