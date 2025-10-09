onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Bilim İnsanları Açıkladı: Ormanlar Azaldıkça Doğa Soluyor, Kelebekler de Renklerini Kaybediyor

Bilim İnsanları Açıkladı: Ormanlar Azaldıkça Doğa Soluyor, Kelebekler de Renklerini Kaybediyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
09.10.2025 - 08:41

Bilim insanlarına göre, dünyanın renk paleti yavaş yavaş siliniyor. Tropik ormanlar yok olurken, bir zamanlar canlı renkleriyle doğayı süsleyen kelebekler solgunlaşmaya başladı. Brezilya’da yapılan araştırmalar, ormanların yerini alan tek tip ağaç plantasyonlarının kelebeklerin renklerini etkilediğini ve ekosistemlerin giderek renksizleştiğini ortaya koydu.

İşte detaylar...

Kaynak: https://www.theguardian.com/environme...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Dünya giderek daha renksiz bir hâl alıyor.

Dünya giderek daha renksiz bir hâl alıyor.

Eskiden rengarenk kanatlarıyla hem hayatta kalmayı hem de eş bulmayı kolaylaştıran kelebekler, artık o parlak tonlarını kaybediyor. Yeni bir araştırmaya göre, insanlar tropik ormanları kesip yerlerine tek tip ağaçlardan oluşan plantasyonlar kurdukça, doğanın renk paleti de solmaya başladı.

Brezilya’da yürütülen projede yer alan araştırmacı ve fotoğrafçı Roberto García-Roa,

Brezilya’da yürütülen projede yer alan araştırmacı ve fotoğrafçı Roberto García-Roa,

“Bir kelebeğin kanatlarındaki renkler sadece süs değil; milyonlarca yıllık evrimin sonucu” diyor.

Ekip, özellikle Brezilya’nın Espírito Santo bölgesinde yer alan okaliptüs tarlalarında yaptığı gözlemlerde kelebeklerin ormanlardakine kıyasla çok daha solgun renklere sahip olduğunu fark etti.

Tropik ormanlarda ışığın süzülüşü, nem oranı ve bitki çeşitliliği kelebeklerin hem kamufle olmasına hem de çiftleşme davranışlarını sürdürmesine imkan tanıyor.

Tropik ormanlarda ışığın süzülüşü, nem oranı ve bitki çeşitliliği kelebeklerin hem kamufle olmasına hem de çiftleşme davranışlarını sürdürmesine imkan tanıyor.

Ancak okaliptüs gibi tek tip ağaçlardan oluşan plantasyonlarda bu denge tamamen bozulmuş durumda. Renkli türler kayboluyor, çevresiyle bütünleşen kahverengi ve gri tonlardaki kelebeklerse hayatta kalabiliyor.

Araştırmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi’nden Maider Iglesias-Carrasco,

Araştırmayı yürüten Kopenhag Üniversitesi’nden Maider Iglesias-Carrasco,

Doğal ormanlarda 31 farklı tür gözlemledik, okaliptüs plantasyonlarında ise sadece 21. Üstelik bunların çoğu renksiz ve sıradan” diyor.

Bu değişim sadece estetik bir mesele değil; ekolojik dengenin bozulduğunun da göstergesi. Tıpkı Sanayi Devrimi döneminde kurumlu şehirlerde siyaha dönen güve türleri gibi, bugün de çevreye uyum sağlamak için kelebeklerin renkleri soluyor. Uzmanlar, bu sürecin yalnızca karasal ekosistemlerle sınırlı olmadığını, mercan resiflerinin beyazlamasından okyanusların yeşile dönmesine kadar birçok alanda doğanın renk kaybettiğini söylüyor.

Federal Rio Grande do Sul Üniversitesi’nden Ricardo Spaniol, “Dünyanın uzaydan bile daha solgun göründüğü bir dönemdeyiz. Her bir ekolojik tahribat, zincirleme biçimde diğerlerini tetikliyor” diyerek durumu özetliyor.

Spaniol ve ekibi, Amazon’da 2019 yılında yürüttükleri araştırmada, ormansızlaşan bölgelerde yaşayan kelebeklerin kahverengi ve gri tonlara büründüğünü; renkli türlerin ise hızla kaybolduğunu tespit etmişti. Renk çeşitliliği azaldıkça, ekosistemin karmaşıklığı ve işleyişi de zayıflıyor.

Dünya genelinde okaliptüs gibi ticari ağaç türleri için oluşturulan plantasyonların 22 milyon hektarı aştığı tahmin ediliyor. Ancak araştırmacılar hâlâ umutlu: Amazon’da 30 yıl önce otlak olarak kullanılan bölgelerde yeniden büyüyen ormanlar, kelebeklerin renk çeşitliliğini geri kazanmaya başlamış durumda.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın