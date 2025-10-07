'Donald Trump’ın bir kez daha karakterim hakkında çok övgü dolu fikirlerini paylaştığını duydum ve ruh sağlığımla ilgili endişelerini takdir ediyorum.

Trump’a: Bu sözde “öfke kontrolü problemleriyle” başa çıkmak için elinizde varsa tavsiyelerinizi memnuniyetle alırım, çünkü geçmiş performansınıza bakılırsa, siz de bu sorunlardan muzdarip gibisiniz'