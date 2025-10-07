onedio
Greta Thunberg, Kendisine "Öfke Problemi Var" Diyen Donald Trump'a Cevap Verdi

Greta Thunberg, Kendisine "Öfke Problemi Var" Diyen Donald Trump'a Cevap Verdi

Donald Trump Greta Thunberg
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 14:22

Gazze’ye insani yardım götüren filoya katıldığı sırada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Greta Thunberg, serbest kaldıktan sonra gündemde yeniden Donald Trump’ın sözleriyle yer aldı. ABD Başkanı, genç aktivist için “öfke kontrolü sorunu var, doktora gitmeli” ifadelerini kullanmıştı. Thunberg ise ironik bir dille, “Trump’ın karakterim hakkında bir kez daha övgü dolu fikirlerini paylaştığını duydum ve ruh sağlığımla ilgili endişelerini takdir ediyorum. Bu sözde öfke kontrolü problemleriyle başa çıkmak için elinizde varsa tavsiyelerinizi memnuniyetle alırım, çünkü geçmiş performansınıza bakılırsa, siz de bu sorunlardan muzdarip gibisiniz.” ifadelerini kullandı.

İşte detaylar...

Greta Thunberg, son günlerde Gazze'ye insani yardım götürmeyi amaçlayan "Global Sumud Flotilla" adlı filoya katıldığı için gündemde.

Greta Thunberg, son günlerde Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan “Global Sumud Flotilla” adlı filoya katıldığı için gündemde.

İsrail ordusunun baskınıyla yaklaşık 450 aktivistle birlikte gözaltına alınan Thunberg, kötü muameleye maruz kaldığı iddialarıyla da tartışma yarattı. İsrail, aktivistleri sınır dışı ederek Greta’yı Yunanistan’a deport etti. Atina’da destekçileri tarafından karşılanan Thunberg, yaptığı açıklamada yaşadıklarını kişisel mesele haline getirmek istemediğini, asıl odağının Gazze’de yaşanan “soykırım” olduğunu vurguladı.

Yunanistan'da yaptığı açıklamaya buradan ulaşabilirsiniz:

Olay sonrası Donald Trump'ın "öfke kontrolü sorunu var" sözleriyle hedef aldığı Greta, uluslararası kamuoyunda hem destek hem de eleştirilerin odağına yerleşti.

Olay sonrası Donald Trump’ın “öfke kontrolü sorunu var” sözleriyle hedef aldığı Greta, uluslararası kamuoyunda hem destek hem de eleştirilerin odağına yerleşti.

Thunberg'in artık çevre sorunlarıyla ilgilenmediğini dile getiren Trump'ın basın toplantısında söyledikleri gündem oldu.

Akabinde Greta Thunberg, Trump'a Instagram'dan yanıt verdi.

Akabinde Greta Thunberg, Trump'a Instagram'dan yanıt verdi.

'Donald Trump’ın bir kez daha karakterim hakkında çok övgü dolu fikirlerini paylaştığını duydum ve ruh sağlığımla ilgili endişelerini takdir ediyorum.

Trump’a: Bu sözde “öfke kontrolü problemleriyle” başa çıkmak için elinizde varsa tavsiyelerinizi memnuniyetle alırım, çünkü geçmiş performansınıza bakılırsa, siz de bu sorunlardan muzdarip gibisiniz'

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Yorum Yazın