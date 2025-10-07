Greta Thunberg, Kendisine "Öfke Problemi Var" Diyen Donald Trump'a Cevap Verdi
Gazze’ye insani yardım götüren filoya katıldığı sırada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Greta Thunberg, serbest kaldıktan sonra gündemde yeniden Donald Trump’ın sözleriyle yer aldı. ABD Başkanı, genç aktivist için “öfke kontrolü sorunu var, doktora gitmeli” ifadelerini kullanmıştı. Thunberg ise ironik bir dille, “Trump’ın karakterim hakkında bir kez daha övgü dolu fikirlerini paylaştığını duydum ve ruh sağlığımla ilgili endişelerini takdir ediyorum. Bu sözde öfke kontrolü problemleriyle başa çıkmak için elinizde varsa tavsiyelerinizi memnuniyetle alırım, çünkü geçmiş performansınıza bakılırsa, siz de bu sorunlardan muzdarip gibisiniz.” ifadelerini kullandı.
İşte detaylar...
Greta Thunberg, son günlerde Gazze’ye insani yardım götürmeyi amaçlayan “Global Sumud Flotilla” adlı filoya katıldığı için gündemde.
Olay sonrası Donald Trump’ın “öfke kontrolü sorunu var” sözleriyle hedef aldığı Greta, uluslararası kamuoyunda hem destek hem de eleştirilerin odağına yerleşti.
Beraber izleyelim!
Akabinde Greta Thunberg, Trump'a Instagram'dan yanıt verdi.
