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Madleen Gemisine Binen Greta Thunberg İçin "Şortuyla Poz Veren" Diyen Akademisyene Tepki Yağdı

Madleen Gemisine Binen Greta Thunberg İçin "Şortuyla Poz Veren" Diyen Akademisyene Tepki Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
10.06.2025 - 11:55

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka beraberinde açlık, ölüm ve salgın hastalıkları da getirdi. Dünyanın dört bir yanına yardım çağrıları gitse de abluka kırılamıyor. Madleen isimli bir yelkenli ise 12 aktivistle birlikte Sicilya'dan yola çıktı. Aşdod Limanı'na çekilen gemideki 12 aktivist için deport kararı çıktı. Gemide ünlü aktivist Greta Thunberg de vardı. Ancak sosyal medyada bu yardım ve cesaret gösterisinden çok farklı şeyler konuşuluyor.

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Tabii deportla sonuçlansa da bu davranış pek çok kişiyi etkiledi.

Tabii deportla sonuçlansa da bu davranış pek çok kişiyi etkiledi.

Sosyal medyada İslam aleminin aktivistler kadar birlik olamadığından şikayetçiydi. Bu konuda tartışmalar çıktı.

Bir akademisyenin Greta'nın pozunu kastederek yaptığı paylaşım ise tepki çekti.

Bir akademisyenin Greta'nın pozunu kastederek yaptığı paylaşım ise tepki çekti.
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Yanıtlar şöyle;

Yanıtlar şöyle;
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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