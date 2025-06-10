Madleen Gemisine Binen Greta Thunberg İçin "Şortuyla Poz Veren" Diyen Akademisyene Tepki Yağdı
İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka beraberinde açlık, ölüm ve salgın hastalıkları da getirdi. Dünyanın dört bir yanına yardım çağrıları gitse de abluka kırılamıyor. Madleen isimli bir yelkenli ise 12 aktivistle birlikte Sicilya'dan yola çıktı. Aşdod Limanı'na çekilen gemideki 12 aktivist için deport kararı çıktı. Gemide ünlü aktivist Greta Thunberg de vardı. Ancak sosyal medyada bu yardım ve cesaret gösterisinden çok farklı şeyler konuşuluyor.
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Tabii deportla sonuçlansa da bu davranış pek çok kişiyi etkiledi.
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Bir akademisyenin Greta'nın pozunu kastederek yaptığı paylaşım ise tepki çekti.
Yanıtlar şöyle;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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