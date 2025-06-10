Madleen Gemisine Binen Greta Thunberg İçin "Şortuyla Poz Veren" Diyen Akademisyene Tepki Yağdı

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı abluka beraberinde açlık, ölüm ve salgın hastalıkları da getirdi. Dünyanın dört bir yanına yardım çağrıları gitse de abluka kırılamıyor. Madleen isimli bir yelkenli ise 12 aktivistle birlikte Sicilya'dan yola çıktı. Aşdod Limanı'na çekilen gemideki 12 aktivist için deport kararı çıktı. Gemide ünlü aktivist Greta Thunberg de vardı. Ancak sosyal medyada bu yardım ve cesaret gösterisinden çok farklı şeyler konuşuluyor.