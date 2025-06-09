Kara Para Aklama Suçundan Yargılanan Engin Polat'tan Ahlak Dersi
Kara para aklama, yasa dışı bahis ve örgüt kurma suçlamalarından tutuksuz yargılanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat paylaşımlarına devam ediyor. Tatilden attıkları fotoğraflar ve videolarla kitlelerine ulaşan Polat ailesinin kimi paylaşımları da tepkilerin odağına yerleşiyor. 'Ahlaksızlar ahlak dersi veriyor' sözlerini söyleyip 'Yetim hakkı yenmez' sözlerini onaylayan Polat'ın bu paylaşımı çelişkili bulundu.
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Engin Polat’ın 30 Nisan 2025’te “sahte fatura kullanma ve düzenleme” suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.
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Polatların tutuksuz yargılanmalarına kamuoyunda tepkiler sürerken Engin Polat'tan ahlak dersi gecikmedi.
Tepkiler şu şekilde;
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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