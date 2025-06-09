Akit Yazarı Hayat Pahalılığına İsyan Etti “Gelecek Seçimi Hiç Umutlu Görmüyorum” Dedi

“Ben bu hükumetin başta kalmasından yanayım. Aksi tam bir felaket olur. Ama bunu düşünen benim. Herkes benim gibi mi düşünüyor? En yakınlarım bile; yıllarca balkonundan Tayyip Erdoğan’ın posterini eksik etmeyenler, “Zehir ise bu zehri içeceğiz” diyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımız; “Benim kaymakamım, valim gece uyumayacak icabında” diyor. Diyor da kendine en yakın olduğu söylenenlere ulaşamıyoruz. İyi mi?

Ne yapalım? Battı balık yan gider demekten, dünya yıkıldı da altında sade ben mi kaldım demekten başka çare yok. Bu şekilde devam ederse gelecek seçimi hiç umutlu görmüyorum.

Umarım, emeklilerin çektiği bu krizin mantıklı bir izahı olur cumhurbaşkanımız tarafından. Yoksa Abdülhamit’e “Efendim Hareket ordusuna karşı Kuvayı İnzibatiyyeyi meydanlara sürelim mi” sorusuna verdiği “Hayır, sürmeyin. Bizim için vade doldu” dediği akıbet vuku bulmaz.”