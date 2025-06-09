Akit Yazarı Hayat Pahalılığına İsyan Etti “Gelecek Seçimi Hiç Umutlu Görmüyorum” Dedi
Hükümete en yakın gazetelerden Akit’te köşe yazıları yazan İdris Günaydın hayat pahalılığına isyan etti. Pahalılığından dolayı karpuz alamadığı için dilim karpuz almak zorunda olduğunu söyleyen Akit yazarı İdris Günaydın, “Kusura bakma ey hükumet, bu şekilde devam ederse gelecek seçimi hiç umutlu görmüyorum” ifadelerini kullandı.
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Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, köşe yazısında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına değinerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.
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İdris Günaydın’ın Akit’teki köşe yazısından bir bölüm:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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tipe bak fenotip ben maklubeciyim diye haykıriyor resmen 😂 bı de Abdülhamit falan diyor herifler şikayet edecekleri konuda bile osmanlıcılık oynuyor çok acay... Devamını Gör
AK-İTLER bile isyanda 😃
Ülke gençlerini, birikimini, itibarını, mutluluğunu, toprağını kaybediyor bunların derdi gelecek seçim. Nasıl bir imtihansınız siz yaa!..