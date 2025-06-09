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Akit Yazarı Hayat Pahalılığına İsyan Etti “Gelecek Seçimi Hiç Umutlu Görmüyorum” Dedi

Akit Yazarı Hayat Pahalılığına İsyan Etti “Gelecek Seçimi Hiç Umutlu Görmüyorum” Dedi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 11:46

Hükümete en yakın gazetelerden Akit’te köşe yazıları yazan İdris Günaydın hayat pahalılığına isyan etti. Pahalılığından dolayı karpuz alamadığı için dilim karpuz almak zorunda olduğunu söyleyen Akit yazarı İdris Günaydın, “Kusura bakma ey hükumet, bu şekilde devam ederse gelecek seçimi hiç umutlu görmüyorum” ifadelerini kullandı.

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Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, köşe yazısında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına değinerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Yeni Akit yazarı İdris Günaydın, köşe yazısında emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına değinerek hükümete sert eleştirilerde bulundu.

Yazısında, hayat pahalılığına karşı hükümetin sorumluluğuna dikkat çeken Günaydın “Ne yapalım? Battı balık yan gider demekten, dünya yıkıldı da altında sade ben mi kaldım demekten başka çare yok. Bu şekilde devam ederse gelecek seçimi hiç umutlu görmüyorum.” İfadelerini kullandı.

İdris Günaydın’ın Akit’teki köşe yazısından bir bölüm:

İdris Günaydın’ın Akit’teki köşe yazısından bir bölüm:

“Ben bu hükumetin başta kalmasından yanayım. Aksi tam bir felaket olur. Ama bunu düşünen benim. Herkes benim gibi mi düşünüyor? En yakınlarım bile; yıllarca balkonundan Tayyip Erdoğan’ın posterini eksik etmeyenler, “Zehir ise bu zehri içeceğiz” diyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımız; “Benim kaymakamım, valim gece uyumayacak icabında” diyor. Diyor da kendine en yakın olduğu söylenenlere ulaşamıyoruz. İyi mi?

Ne yapalım? Battı balık yan gider demekten, dünya yıkıldı da altında sade ben mi kaldım demekten başka çare yok. Bu şekilde devam ederse gelecek seçimi hiç umutlu görmüyorum.

Umarım, emeklilerin çektiği bu krizin mantıklı bir izahı olur cumhurbaşkanımız tarafından. Yoksa Abdülhamit’e “Efendim Hareket ordusuna karşı Kuvayı İnzibatiyyeyi meydanlara sürelim mi” sorusuna verdiği “Hayır, sürmeyin. Bizim için vade doldu” dediği akıbet vuku bulmaz.”

İDRİS GÜNAYDIN'IN YAZISININ TAMAMI

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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c.ysfalbs

tipe bak fenotip ben maklubeciyim diye haykıriyor resmen 😂 bı de Abdülhamit falan diyor herifler şikayet edecekleri konuda bile osmanlıcılık oynuyor çok acay... Devamını Gör

ayzin

AK-İTLER bile isyanda 😃

SeuS

Ülke gençlerini, birikimini, itibarını, mutluluğunu, toprağını kaybediyor bunların derdi gelecek seçim. Nasıl bir imtihansınız siz yaa!..