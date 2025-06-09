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Sadece CHP'li Belediyelere Soruşturma Açılmasını Yanlış Bulan Emekli Büyükelçi Yayından Alındı

Sadece CHP'li Belediyelere Soruşturma Açılmasını Yanlış Bulan Emekli Büyükelçi Yayından Alındı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
09.06.2025 - 09:34

Geçtiğimiz gün A Haber'de yayınlanan programın konuklarından biri emekli büyükelçi Uluç Özülkerdi. Özülker düşüncelerini aktarırken önce sözlerine müdahale edildi, sonra da ani bir şekilde yayından alındı ve söz AKP İstanbul milletvekili Hulusi Şentürk'e verildi.

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Konuk Uluç Özülker siyasi olmadığını bir vatandaş olarak ekonomik sıkıntılar çektiğini ifade etti.

Konuk Uluç Özülker siyasi olmadığını bir vatandaş olarak ekonomik sıkıntılar çektiğini ifade etti.

Ekonomik sorunları aşmanın ilk aşama olduğunu belirten emekli büyükelçi birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Parti ayırmaksızın herkesin cezasını çekmesini savunan Özülker'e Akşam Gazetesi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı müdahale etti.

Pazarcı emekli büyükelçinin işi sulandırdığını iddia etti. Cemil Barlas'ın isteğiyle Uluç Özülker yayından alındı.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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