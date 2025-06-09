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Dünyanın Gözü Madleen'de: İçerisinde 12 Aktivistin Olduğu Gazze'ye Yardım Götüren Gemiye İsrail'den Müdahale

Dünyanın Gözü Madleen'de: İçerisinde 12 Aktivistin Olduğu Gazze'ye Yardım Götüren Gemiye İsrail'den Müdahale

İsrail Filistin Gazze
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
09.06.2025 - 07:38 Son Güncelleme: 09.06.2025 - 11:02

Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da yer alıyordu. 

Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen hakkında yapılan açıklamada ''Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır' ifadeleri kullanıldı.

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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Madleen gemisine müdahale ettiği belirtilen açıklamada, 'Madleen ile irtibat kesildi. İsrail ordusu gemiye çıktı. Madleen gemisindeki gönüllüler, İsrail ordusu tarafından kaçırıldı.' ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de açlıkla boğuşan Filistinlilere destek olmak için yola çıkan ve kaçırılan insan hakları aktivistlerinin güvende tutulmalarını sağlamak için vatandaşı oldukları ülkelerin dışişleri bakanlıklarına baskı yapılması çağrısında bulunuldu.

Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor. Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor.

BM Özel Raportörü: "Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi.”

BM Özel Raportörü: "Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi.”

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, X hesabından yaptığı paylaşımda, Madleen gemisinin kaptanıyla irtibata geçtiğini ve gemi durdurulduğunda yaralanan kimsenin olmadığını bildirdiğini aktardı.

Albanese, 'Kaptan benimle telefonda konuşurken askerlerin konuştuğunu duydum. 'Başka bir tekne yaklaşıyor' derken bağlantı kesildi.' ifadelerini kullandı.

Gemide, Avrupa Parlamentosunun (AP) Fransız üyesi Rima Hassan ve Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın yanı sıra Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu, Brezilya'dan Thiago Avila, İspanya'dan Sergio Toribio, Hollanda'dan Marco van Rennes, Fransa'dan Baptiste Andre, Reva Viard, Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi, İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve gazeteci Omar Faiad olmak üzere 12 kişi bulunuyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Madleen gemisinden yeni görüntü paylaşarak "Tüm yolcular güvende ve zarar görmemiştir" açıklaması yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail müdahelesine ilişkin açıklama yayınladı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail müdahelesine ilişkin açıklama yayınladı.

Bakanlık, şu ifadeleri kullandı: 'Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ve içinde vatandaşlarımızın da bulunduğu 'Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir.

Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır.

Gazze'de açlığı bir silah olarak kullanan ve insani yardımların ulaştırılmasını engelleyen İsrail’in soykırım politikalarına karşı uluslararası toplumun haklı tepkisi devam edecektir. İsrail’in saldırgan ve hukuk tanımaz tutumu, insanlık değerlerine sahip çıkan sesleri susturamayacaktır.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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