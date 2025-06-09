Dünyanın Gözü Madleen'de: İçerisinde 12 Aktivistin Olduğu Gazze'ye Yardım Götüren Gemiye İsrail'den Müdahale
Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırmak için yola çıkan ve 12 insan hakları savunucusu aktivistin bulunduğu Madleen gemisine, İsrail ordusunun müdahale ettiği ve gemiyle irtibatın kesildiği bildirildi. Gemide Türkiye'den Hüseyin Şuayb Ordu da yer alıyordu.
Dışişleri Bakanlığı'ndan Madleen hakkında yapılan açıklamada ''Madleen' adlı gemiye uluslararası sularda seyrettiği esnada İsrail güçlerince müdahalede bulunulması, uluslararası hukukun açık bir ihlalidir. Netanyahu hükümetinin, seyrüsefer serbestisini ve deniz güvenliğini de tehdit eden bu menfur saldırısı, İsrail’in bir terör devleti olduğunu bir kez daha ispatlamıştır' ifadeleri kullanıldı.
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Özgürlük Filosu Koalisyonu'nun (Freedom Flotilla Coalition) Telegram hesabından yapılan açıklamada, gemideki duruma ilişkin bilgi verildi.
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Gemideki insan hakları aktivisti Yasemin Acar'ın paylaştığı kısa videoda ise İsrail askeri olduğu düşünülen bir kişinin video çekenlere telefonlarını kapatmasını söylediği duyuluyor. Videoda aktivist Acar'ın ellerinin havada olduğu görülüyor.
BM Özel Raportörü: "Kaptan başka bir tekne yaklaşıyor derken bağlantı kesildi.”
Türkiye Dışişleri Bakanlığı, gemiye yönelik İsrail müdahelesine ilişkin açıklama yayınladı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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