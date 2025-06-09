Ada, Benzinlik... Bülent Ersoy Say Say Bitmeyen Mal Varlığını Hatırlamakta Zorlanınca X'te Goygoy Tufanı Esti!

İstanbul’da tam 28 daire ve 4 ultra lüks villa, Bodrum, Marmaris ve Antalya’da sayısız yazlık, Fethiye’de bir benzin istasyonu, İstanbul’da vinç ve dozer kiralama şirketi, hatta 30 metrelik yat ve bir de ada… Diva’nın serveti artık hesap kitapla ölçülemeyecek boyutta!

Diva, son dönemde yaptığı vasiyet açıklamasıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırmıştı. “Allah bana evlat nasip etmedi ama çocukları çok severim” diyen Bülent Ersoy, vasiyetini de bu sevgiye göre şekillendirdi. Sahip olduğu büyük servetini bir kuruma bağışlayacağını söyleyen Diva, bu kararını “Benim mirasım geleceğe ışık olsun” sözleriyle duyurmuştu.