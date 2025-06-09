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Ada, Benzinlik... Bülent Ersoy Say Say Bitmeyen Mal Varlığını Hatırlamakta Zorlanınca X'te Goygoy Tufanı Esti!

Ada, Benzinlik... Bülent Ersoy Say Say Bitmeyen Mal Varlığını Hatırlamakta Zorlanınca X'te Goygoy Tufanı Esti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 10:58

Sahnedeki gösterişli tarzı, dillere destan sesi ve sansasyonel açıklamalarıyla her daim gündemde kalmayı başaran Bülent Ersoy, bu kez mal varlığıyla magazin manşetlerini salladı! Marmaris’te bir adaya, İstanbul’da onlarca daireye, lüks villalara, Fethiye’de ise Ferdi Tayfur’la ortak olduğu bir benzinliğe sahip olan Bülent Ersoy 'Artık nelerim var unuttum!' itirafında bulununca X'te goygoy tufanı esti.

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Türk sanat müziğinin “Diva”sı, sahnenin ihtişamlı ismi, güçlü sesiyle efsaneler arasına adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy magazinin gözdelerinden biri.

Türk sanat müziğinin “Diva”sı, sahnenin ihtişamlı ismi, güçlü sesiyle efsaneler arasına adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy magazinin gözdelerinden biri.

Gerek sahne performansları gerek abartılı kostümleriyle yıllardır adından söz ettiren Ersoy, sadece müziğiyle değil, açıklamaları ve tavırlarıyla da magazin gündeminin başköşesindeki yerini hiç kaybetmedi. Parıltılı mücevherleri, dillere destan kürkleri ve unutulmaz polemikleriyle Bülent Ersoy, her daim olay yaratmayı başarıyor.

Gündeme açıklamalarıyla düşen, 73 yaşındaki Bülent Ersoy, Bodrum konserinde mal varlığıyla ilgili bir açıklama yaptı ve magazin dünyasını adeta yerinden oynattı.

Gündeme açıklamalarıyla düşen, 73 yaşındaki Bülent Ersoy, Bodrum konserinde mal varlığıyla ilgili bir açıklama yaptı ve magazin dünyasını adeta yerinden oynattı.

İstanbul’da tam 28 daire ve 4 ultra lüks villa, Bodrum, Marmaris ve Antalya’da sayısız yazlık, Fethiye’de bir benzin istasyonu, İstanbul’da vinç ve dozer kiralama şirketi, hatta 30 metrelik yat ve bir de ada… Diva’nın serveti artık hesap kitapla ölçülemeyecek boyutta!

Diva, son dönemde yaptığı vasiyet açıklamasıyla hayranlarını hem şaşırttı hem de duygulandırmıştı. “Allah bana evlat nasip etmedi ama çocukları çok severim” diyen Bülent Ersoy, vasiyetini de bu sevgiye göre şekillendirdi. Sahip olduğu büyük servetini bir kuruma bağışlayacağını söyleyen Diva, bu kararını “Benim mirasım geleceğe ışık olsun” sözleriyle duyurmuştu.

Geçtiğimiz günlerde Bodrum konserinde yaptığı açıklamayla "Nelerim var artık ben de bilmiyorum!" diyerek ortalığı karıştıran Ersoy, goyogoy malzemesi çıkardı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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