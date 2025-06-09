Ada, Benzinlik... Bülent Ersoy Say Say Bitmeyen Mal Varlığını Hatırlamakta Zorlanınca X'te Goygoy Tufanı Esti!
Sahnedeki gösterişli tarzı, dillere destan sesi ve sansasyonel açıklamalarıyla her daim gündemde kalmayı başaran Bülent Ersoy, bu kez mal varlığıyla magazin manşetlerini salladı! Marmaris’te bir adaya, İstanbul’da onlarca daireye, lüks villalara, Fethiye’de ise Ferdi Tayfur’la ortak olduğu bir benzinliğe sahip olan Bülent Ersoy 'Artık nelerim var unuttum!' itirafında bulununca X'te goygoy tufanı esti.
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Türk sanat müziğinin “Diva”sı, sahnenin ihtişamlı ismi, güçlü sesiyle efsaneler arasına adını altın harflerle yazdıran Bülent Ersoy magazinin gözdelerinden biri.
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Gündeme açıklamalarıyla düşen, 73 yaşındaki Bülent Ersoy, Bodrum konserinde mal varlığıyla ilgili bir açıklama yaptı ve magazin dünyasını adeta yerinden oynattı.
Geçtiğimiz günlerde Bodrum konserinde yaptığı açıklamayla "Nelerim var artık ben de bilmiyorum!" diyerek ortalığı karıştıran Ersoy, goyogoy malzemesi çıkardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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