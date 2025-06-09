Dekoltesi Fazla Bulunan Ece Seçkin Dillere Büyük Düşmüştü: Sahne Kıyafetine Gelen Tepkiye Sessiz Kalamadı!

Pop müziğin enerjik sesi ve sahne şovlarının aranan ismi Ece Seçkin, hem müzikleriyle hem de iddialı tarzıyla gündeme damgasını vuruyor. Bir yandan dans ettiren şarkılarıyla listeleri sallarken, diğer yandan sahne kıyafetleriyle magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Ece Seçkin'in dekoltesi dillere düşmekten kaçamadı.

Son konserlerinde tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sosyal medyada gündeme gelen Seçkin, son kostüm tercihine yapılan bir eleştiriye cevap verdi.