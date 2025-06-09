Dekoltesi Fazla Bulunan Ece Seçkin Dillere Büyük Düşmüştü: Sahne Kıyafetine Gelen Tepkiye Sessiz Kalamadı!
Pop müziğin enerjik sesi ve sahne şovlarının aranan ismi Ece Seçkin, hem müzikleriyle hem de iddialı tarzıyla gündeme damgasını vuruyor. Bir yandan dans ettiren şarkılarıyla listeleri sallarken, diğer yandan sahne kıyafetleriyle magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Ece Seçkin'in dekoltesi dillere düşmekten kaçamadı.
Son konserlerinde tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sosyal medyada gündeme gelen Seçkin, son kostüm tercihine yapılan bir eleştiriye cevap verdi.
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Yıllardır pop müziğin enerjik isimlerinden biri olarak kalbimizi çalan Ece Seçkin, 2025 yılına hem müzikteki dönüşümü hem de açıklamlarıyla damga vurmaya devam ediyor.
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Sadece sesi değil, sahnedeki duruşuyla da kendine hayran bırakan Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda Aksaray’da verdiği bir konserde yaşanan güvenlik kriziyle gündeme geldi.
Ece Seçkin son olarak sahne kostümüyle gündeme geldi. Şarkıcı sosyal medyada yankı bulan kıyafet tercihlerine bir yenisini ekledi.
Ece Seçkin sahne kıyafetine gelen eleştirilerden birine dayanamayarak cevap verdi.
Bir zamanlar sürtüşme yaşadığı Hadise Ece Seçkin'in bu gönderisinin altına kendisine destek verdi.
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X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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