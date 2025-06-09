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Dekoltesi Fazla Bulunan Ece Seçkin Dillere Büyük Düşmüştü: Sahne Kıyafetine Gelen Tepkiye Sessiz Kalamadı!

Dekoltesi Fazla Bulunan Ece Seçkin Dillere Büyük Düşmüştü: Sahne Kıyafetine Gelen Tepkiye Sessiz Kalamadı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
09.06.2025 - 09:57

Pop müziğin enerjik sesi ve sahne şovlarının aranan ismi Ece Seçkin, hem müzikleriyle hem de iddialı tarzıyla gündeme damgasını vuruyor. Bir yandan dans ettiren şarkılarıyla listeleri sallarken, diğer yandan sahne kıyafetleriyle magazin gündemini meşgul etmeye devam eden Ece Seçkin'in dekoltesi dillere düşmekten kaçamadı.

Son konserlerinde tercih ettiği cesur sahne kıyafetleriyle sosyal medyada gündeme gelen Seçkin, son kostüm tercihine yapılan bir eleştiriye cevap verdi.

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Yıllardır pop müziğin enerjik isimlerinden biri olarak kalbimizi çalan Ece Seçkin, 2025 yılına hem müzikteki dönüşümü hem de açıklamlarıyla damga vurmaya devam ediyor.

Yıllardır pop müziğin enerjik isimlerinden biri olarak kalbimizi çalan Ece Seçkin, 2025 yılına hem müzikteki dönüşümü hem de açıklamlarıyla damga vurmaya devam ediyor.

Müzik kariyerine genç yaşta adım atan Ece Seçkin, 2012 yılında yayınladığı “Bu Ne Yaa” şarkısıyla patlamıştı. Ardından gelen “Adeyyo”, “Hoş Geldin Ayrılığa”, “Olsun” ve “Sen Hala Ordasın” gibi parçalarıyla listelerin üst sıralarına yerleşmişti.

Yepyeni albümü “Spektrum”la hayranlarını sevindiren Seçkin, albümdeki şarkılar arasında özellikle “Yansın”, “Lambalar” ve “Kör Bıçak” ile dijital platformlarda listelere yerleşmeye hazırlanıyor.

Sadece sesi değil, sahnedeki duruşuyla da kendine hayran bırakan Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda Aksaray’da verdiği bir konserde yaşanan güvenlik kriziyle gündeme geldi.

Sadece sesi değil, sahnedeki duruşuyla da kendine hayran bırakan Ece Seçkin, geçtiğimiz haftalarda Aksaray’da verdiği bir konserde yaşanan güvenlik kriziyle gündeme geldi.

Bir hayranı sahne iskelesine çıkınca konseri kesen Seçkin, izleyicinin zarar görmesini engellemek için uzun süre dil dökmüştü.

Sosyal medyada attığı her tweet olay olan Ece Seçkin, Jose Mourinho’yu hedef alarak attığı 'Tazminatı kafaya koymuş Portekizli bir manyak yüzünden uyuyamıyorum. Bundan daha tuhaf bir şey olabilir mi?' tweetiyle spor gündeminde de manşetlere yerleşmişti.

Ece Seçkin son olarak sahne kostümüyle gündeme geldi. Şarkıcı sosyal medyada yankı bulan kıyafet tercihlerine bir yenisini ekledi.

Ece Seçkin son olarak sahne kostümüyle gündeme geldi. Şarkıcı sosyal medyada yankı bulan kıyafet tercihlerine bir yenisini ekledi.

Lila, derin dekolteli bir elbise tercih eden Ece Seçkin sosyal medyadan gelen eleştirilerin önünü alamadı. Daha önce de birçok kez sahnede tercih ettiği kostümlerle eleştirilen isim “Burası demokratik bir ülke, herkes istediğini giyebilir. Ben de dekolte giyiyorum, giyeni destekliyorum… ‘Çizgiyi aştı’ yorumları, midem bulandı.” şeklinde konuşmuştu.

Ece Seçkin sahne kıyafetine gelen eleştirilerden birine dayanamayarak cevap verdi.

Ece Seçkin sahne kıyafetine gelen eleştirilerden birine dayanamayarak cevap verdi.

'Edep sen ne kadar güzel bir şeysin evet özgürlük laiklik de var bu bize sunulurken verilirken edebinizi unutun açıklıkla çıplaklığı birbirine karıştırın dememiş oradaki amaç dövmeni mi göstermek miydi ?😂' şeklindeki yoruma Seçkin'den 'Edep sen ne güzel şeysin der susarım.' cevabı geldi.

Bir zamanlar sürtüşme yaşadığı Hadise Ece Seçkin'in bu gönderisinin altına kendisine destek verdi.

Bir zamanlar sürtüşme yaşadığı Hadise Ece Seçkin'in bu gönderisinin altına kendisine destek verdi.
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X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:

X kullanıcılarından gelen tepkileri de şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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