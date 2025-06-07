Başına Neler Gelmiş! Bir Zamanlar 183 Kilo Olan Faruk Sabancı'nın Özgüven Problemleriyle Dolu Hayat Hikayesi

Bir yanda müzik sahnelerinin gözdesi, diğer yanda magazin sayfalarının vazgeçilmezi... Faruk Sabancı'nın geçmişi, sadece Sabancı ailesinin diğer üyelerinden biraz farklı. Henüz küçük yaştayken babasının ölümüyle yüzleşen Faruk Sabancı'nın aşk hayatı da aile bağları da kariyeri de beklenenin aksine pek de huzurlu geçmemiş!

Gelin yurt dışında okumaya gönderilen, hayatının bir döneminde 183 kiloyu gören, Sabancı ailesine adaptasyon sürecinde de bir hayli zorlanan Faruk Sabancı neler yaşamış birlikte bakalım!