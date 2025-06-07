Başına Neler Gelmiş! Bir Zamanlar 183 Kilo Olan Faruk Sabancı'nın Özgüven Problemleriyle Dolu Hayat Hikayesi
Bir yanda müzik sahnelerinin gözdesi, diğer yanda magazin sayfalarının vazgeçilmezi... Faruk Sabancı'nın geçmişi, sadece Sabancı ailesinin diğer üyelerinden biraz farklı. Henüz küçük yaştayken babasının ölümüyle yüzleşen Faruk Sabancı'nın aşk hayatı da aile bağları da kariyeri de beklenenin aksine pek de huzurlu geçmemiş!
Gelin yurt dışında okumaya gönderilen, hayatının bir döneminde 183 kiloyu gören, Sabancı ailesine adaptasyon sürecinde de bir hayli zorlanan Faruk Sabancı neler yaşamış birlikte bakalım!
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Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin o ağırbaşlı ve geleneksel çizgisini yerle bir eden, DJ setleriyle Avrupa kulüplerini sallayan bambaşka bir Sabancı!
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1950’lerden beri Türkiye’nin en güçlü iş insanlarını yetiştiren Sabancı ailesi; bankacılıktan enerjiye, tekstilden eğitime kadar uzanan devasa bir imparatorlukla biliniyor.
Henüz 12 yaşındayken babası Mehmet Sabancı’yı kalp krizi nedeniyle kaybeden Faruk, bu trajediden sonra bir Sabancı olmaktan çok, yalnız bir çocuk olarak yol almaya başladı.
Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Faruk’un bir Sabancı olarak elektronik müzik dünyasında kabul görmesi de bir hayli zor oldu.
Sabancı, “Konu statüm ve param değilse, bir kadın benimle neden ilgilensin ki?” diyerek, kendisine yöneltilen önyargıları çoktan içselleştirdiğini açıkça dile getirmişti.
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Gelelim magazinin en merak ettiği kısma… Faruk Sabancı bugüne kadar sadece üç isimle anıldı ama bu ilişkiler kısa sürede çok ses getirdi.
Yıllardır Sabancı ailesi dendiğinde akla hep hızlı aşk hikayeleri, bol skandallı ilişkiler, göz önünde yaşanan birliktelikler geldi…
Faruk Sabancı'nın hikayesindeki en dramatik olay ise belki de 12 yaşındayken babasını kaybetme süreciydi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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