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Başına Neler Gelmiş! Bir Zamanlar 183 Kilo Olan Faruk Sabancı'nın Özgüven Problemleriyle Dolu Hayat Hikayesi

Başına Neler Gelmiş! Bir Zamanlar 183 Kilo Olan Faruk Sabancı'nın Özgüven Problemleriyle Dolu Hayat Hikayesi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.06.2025 - 00:42

Bir yanda müzik sahnelerinin gözdesi, diğer yanda magazin sayfalarının vazgeçilmezi... Faruk Sabancı'nın geçmişi, sadece Sabancı ailesinin diğer üyelerinden biraz farklı. Henüz küçük yaştayken babasının ölümüyle yüzleşen Faruk Sabancı'nın aşk hayatı da aile bağları da kariyeri de beklenenin aksine pek de huzurlu geçmemiş!

Gelin yurt dışında okumaya gönderilen, hayatının bir döneminde 183 kiloyu gören, Sabancı ailesine adaptasyon sürecinde de bir hayli zorlanan Faruk Sabancı neler yaşamış birlikte bakalım!

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Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin o ağırbaşlı ve geleneksel çizgisini yerle bir eden, DJ setleriyle Avrupa kulüplerini sallayan bambaşka bir Sabancı!

Faruk Sabancı, Sabancı ailesinin o ağırbaşlı ve geleneksel çizgisini yerle bir eden, DJ setleriyle Avrupa kulüplerini sallayan bambaşka bir Sabancı!

Türkiye’nin en köklü ailelerinden birinin mirasçısı olarak dünyaya geldi ama herkesin beklediği gibi bir holding binasında değil, kalabalık bir festival sahnesinde kendi adını duyurdu.

1950’lerden beri Türkiye’nin en güçlü iş insanlarını yetiştiren Sabancı ailesi; bankacılıktan enerjiye, tekstilden eğitime kadar uzanan devasa bir imparatorlukla biliniyor.

1950’lerden beri Türkiye’nin en güçlü iş insanlarını yetiştiren Sabancı ailesi; bankacılıktan enerjiye, tekstilden eğitime kadar uzanan devasa bir imparatorlukla biliniyor.

Sabancı soyadını taşıyan her birey adeta ceketli ve kravatlı doğarken, Faruk bu kalıba hiç uymadı. O, takım elbise yerine deri ceket giymeyi, yönetim kurulu toplantıları yerine dev DJ setlerinin başında binlerce kişiyi eğlendirmeyi tercih etti. 

Faruk Sabancı’nın hikayesi, sadece lüks ve sahne ışığıyla değil; kayıplarla, yalnızlıkla ve adaptasyon sürecindeki çabalarla dolu.

Henüz 12 yaşındayken babası Mehmet Sabancı’yı kalp krizi nedeniyle kaybeden Faruk, bu trajediden sonra bir Sabancı olmaktan çok, yalnız bir çocuk olarak yol almaya başladı.

Henüz 12 yaşındayken babası Mehmet Sabancı’yı kalp krizi nedeniyle kaybeden Faruk, bu trajediden sonra bir Sabancı olmaktan çok, yalnız bir çocuk olarak yol almaya başladı.

Ailesi tarafından İsviçre’de yatılı bir okula gönderildi ve burada ailesinden uzakta akrabalarını tanımadan ve Sabancı soyadının baskısını bilmeden büyüdü.

 Faruk Sabancı, soyadına rağmen DJ ve prodüktör oldu. Müzik onun hem kaçışı hem de kurtuluşuydu. İsviçre’deki yatılı okul yıllarında başlayan bu tutku, yıllar içinde onu uluslararası sahnelere taşıdı. Armin Van Buuren, Paul Van Dyk gibi isimlerle aynı sahneyi paylaşacak kadar profesyonelleşti.

Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Faruk’un bir Sabancı olarak elektronik müzik dünyasında kabul görmesi de bir hayli zor oldu.

Ancak her şey dışarıdan göründüğü kadar kolay değildi. Faruk’un bir Sabancı olarak elektronik müzik dünyasında kabul görmesi de bir hayli zor oldu.

'Hiçbir müzik programı beni konuk almak istemedi' diyen isim alışılmış 'Sabancı imajına' aykırı olduğunu ve bu yüzden çalıştığı sektörede dışlandığını itiraf etmişti.

Bu algıyı kırmakta ısrarcı olan Faruk Sabancı, bugün müziğinden kazandığı gelirle, Sabancı Holding’de çalışsaydı elde edeceğinden fazlasını kazanıyor!

Sabancı, “Konu statüm ve param değilse, bir kadın benimle neden ilgilensin ki?” diyerek, kendisine yöneltilen önyargıları çoktan içselleştirdiğini açıkça dile getirmişti.

Sabancı, “Konu statüm ve param değilse, bir kadın benimle neden ilgilensin ki?” diyerek, kendisine yöneltilen önyargıları çoktan içselleştirdiğini açıkça dile getirmişti.

Kilosuyla verdiği mücadele de bu dışlanmışlık duygusunun bir parçasıydı…

Bir dönem 183 kiloya kadar çıkan Faruk Sabancı, bu dönemde özgüveninin yerle bir olduğunu söylemişti Tüp mide ameliyatı geçirerek tam 100 kilo verdi.

Soyadından dolayı insanların samimi olmadığını, gerçek ilişkiler kurmanın zorlaştığını da sık sık dile getiren Faruk, aileden uzak yetişmesinin de etkisiyle, kendini hiçbir zaman bu dev ailenin tam bir parçası gibi hissetmedi. Hatta yıllar önce verdiği bir röportajda, kuzenleri Hacı, Hakan ve Kerim Sabancı’yla bile çok yakın olmadığını, çoğu akrabasını tanımadığını açıkça söyledi.

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Gelelim magazinin en merak ettiği kısma… Faruk Sabancı bugüne kadar sadece üç isimle anıldı ama bu ilişkiler kısa sürede çok ses getirdi.

Gelelim magazinin en merak ettiği kısma… Faruk Sabancı bugüne kadar sadece üç isimle anıldı ama bu ilişkiler kısa sürede çok ses getirdi.

İlk isim 2017’de gündeme gelen Lindsay Lohan oldu. Amerika’da tanıştığı ünlü oyuncuyla yakınlaştığı iddia edilmiş, ancak Faruk’un “Ailem onaylamazsa olmaz” diyerek bu ilişkiyi sonlandırdığı ileri sürülmüştü.

İkinci ilişki ise eski Türkiye güzellerinden Dilay Korkmaz ile oldu. Yaklaşık üç yıl süren bu birliktelik, sürpriz bir şekilde sona erdi. Ayrılığın ardından Faruk Sabancı'nın sessiz kalması, aşk acısını içine attığı yorumlarını beraberinde getirdi.

Yıllardır Sabancı ailesi dendiğinde akla hep hızlı aşk hikayeleri, bol skandallı ilişkiler, göz önünde yaşanan birliktelikler geldi…

Yıllardır Sabancı ailesi dendiğinde akla hep hızlı aşk hikayeleri, bol skandallı ilişkiler, göz önünde yaşanan birliktelikler geldi…

Hacı, Kerim, Hakan Sabancı gibi isimler, çoğu zaman magazin sayfalarından hiç eksik olmadı. Ama Faruk Sabancı, bu haberlerin tam tersi yönüne gitti. Şimdilerde de kendisi sessiz, gösterişsiz ama bir o kadar da romantik ilişkisiyle gündemde...

Esra Bilgiç ile yaşadığı ilişki, belki de bir Sabancı’nın ilk kez “huzurlu bir aşk yaşadığını' düşündürüyor. Faruk Sabancı’nın geçmişte dile getirdiği, “Aile soyadım gerçek ilişkiler kurmamı engelliyor” çıkışına bakınca, bu ilişkide yakaladığı huzur çok daha anlamlı... 

Esra Bilgiç ise, göz önünde olmasına rağmen her zaman duruşu, sakinliği ve kendi çizgisiyle anılan bir oyuncu olduğu için ikili birbirine çok yakıştırılıyor!

Faruk Sabancı'nın hikayesindeki en dramatik olay ise belki de 12 yaşındayken babasını kaybetme süreciydi.

Faruk Sabancı'nın hikayesindeki en dramatik olay ise belki de 12 yaşındayken babasını kaybetme süreciydi.

O gün okuldan alınarak dayısının evine götürüldü. Gece geç saatlerde döndüğü evinin önünde ambulanslar, kalabalıklar, tanımadığı insanlar vardı. Birkaç gün içinde yurtdışına gönderilmesi, onun aileden kopmasına sebep oldu. 12 yaşında çıktığı evine 24 yaşında geri döndü, haliyle Sabancı kimliğine bürünmek kendisi için bir hayli zor oldu...

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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