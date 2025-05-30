Çelik, Manken Sevgilisi Buket Saygı ve Kadir İnanır Arasında Yaşanan "Taciz" Olayının Detaylarını Anlatıyoruz

Çelik, medyanın karşısına çıkıp, İnanır’a oldukça sert sözlerle yüklendi. Kız arkadaşının bu şekilde bir duruma maruz kalmasına sessiz kalmayacağını söyleyen Çelik, o dönem bir röportajında şu ifadeleri kullandı:

“‘Bir insanın isminin büyük olması, benim kız arkadaşıma sarkıntılık etmesine sebep midir kardeşim? Biz insanların kucağına kız mı veriyoruz? Ben Kadir İnanır'ı telefonla aradım. ‘Kardeşim ben bütün çektiğini mesajları biliyorum. Bu olan biten nedir? Ayıp değil midir? Yakışır mı? Bir kadına yaklaşırsın, sana karşılık verirse al götür. Sana karşılık verilmiyor. Nedir bu?' dedim. Ama ne annem, ne ölmüş babam, ne sülalem kaldı. Hepsine küfür etti. Babama da küfür ettirmem. Hiç kimse benim ve kız arkadaşımın onurunu zedeleyemez. Bu Kadir İnanır da olsa aynıdır. Suç suçtur, kötülük kötülüktür, haysiyetsizlik haysiyetsizliktir.’’