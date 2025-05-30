Çelik, Manken Sevgilisi Buket Saygı ve Kadir İnanır Arasında Yaşanan "Taciz" Olayının Detaylarını Anlatıyoruz
2000’li yılların başıydı… Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, yeni bir televizyon projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyordu. O dönem kariyerinin yükseliş dönemini yaşayan genç ve güzel manken Buket Saygı ise aynı projede İnanır’la birlikte rol alacaktı. Her şey dışarıdan oldukça profesyonel görünüyordu… ta ki o mesaja kadar.
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Yıl 2000’ler... Televizyonun altın çağında, seyirci ekran başında aşk, entrika ve kahkaha ararken; kamera arkasında bambaşka bir dram yazılıyordu.
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“Derman Bey” dizisinin çekimleri sırasında set havası bir anda değişti. Buket Saygı, başrolü paylaştığı Kadir İnanır’ın kendisine rahatsız edici mesajlar gönderdiğini iddia ederek diziden ayrıldı.
Dava başladığında Türkiye nefesini tutmuştu. Kadir İnanır’a yöneltilen suçlamalar ciddi boyuttaydı.
O dönem Buket Saygı sevgilisi olan Çelik'e yaşadığı tacizi anlatmış, ünlü şarkıcı da gelişmeleri duyunca Kuşadası’ndan İstanbul’a dönerek adeta olayın merkezine yerleşmişti.
Ancak bu müdahale, yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Kadir İnanır, Çelik’in kendisine küfrettiğini iddia ederek ikinci bir dava açtı. Artık mahkeme salonlarında sadece mesajlar değil, karşılıklı atışmalar da konuşuluyordu.
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Olay, uzun süre gündemde kaldı. “Motivasyon davası” başlığıyla basına yansıyan bu olay, sadece ünlü bir oyuncunun adını değil, Türk dizi sektöründeki güç ilişkilerini de tartışmaya açtı.
Kadir İnanır ile Buket Saygı arasında yaşanan bu süreç, Türk magazin tarihine “en çok konuşulan ve en uzun süren taciz davalarından biri” olarak geçti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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