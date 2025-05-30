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Çelik, Manken Sevgilisi Buket Saygı ve Kadir İnanır Arasında Yaşanan "Taciz" Olayının Detaylarını Anlatıyoruz

Çelik, Manken Sevgilisi Buket Saygı ve Kadir İnanır Arasında Yaşanan "Taciz" Olayının Detaylarını Anlatıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.05.2025 - 23:52

2000’li yılların başıydı… Türk sinemasının efsane ismi Kadir İnanır, yeni bir televizyon projesi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyordu. O dönem kariyerinin yükseliş dönemini yaşayan genç ve güzel manken Buket Saygı ise aynı projede İnanır’la birlikte rol alacaktı. Her şey dışarıdan oldukça profesyonel görünüyordu… ta ki o mesaja kadar.

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Yıl 2000’ler... Televizyonun altın çağında, seyirci ekran başında aşk, entrika ve kahkaha ararken; kamera arkasında bambaşka bir dram yazılıyordu.

Yıl 2000’ler... Televizyonun altın çağında, seyirci ekran başında aşk, entrika ve kahkaha ararken; kamera arkasında bambaşka bir dram yazılıyordu.

Yeşilçam'ın jönü Kadir İnanır ile dönemin popüler mankeni Buket Saygı’nın yolları “Derman Bey” dizisinin setinde kesişti… Ancak bu karşılaşma, ne romantik bir hikayeye dönüştü ne de dizi finaliyle noktalandı. Aksine, bu buluşma Türk magazin tarihine skandal dolu bir dava olarak kazındı.

“Derman Bey” dizisinin çekimleri sırasında set havası bir anda değişti. Buket Saygı, başrolü paylaştığı Kadir İnanır’ın kendisine rahatsız edici mesajlar gönderdiğini iddia ederek diziden ayrıldı.

“Derman Bey” dizisinin çekimleri sırasında set havası bir anda değişti. Buket Saygı, başrolü paylaştığı Kadir İnanır’ın kendisine rahatsız edici mesajlar gönderdiğini iddia ederek diziden ayrıldı.

Bu iddia sadece magazin manşetlerinde değil, mahkeme salonlarında da yankı buldu. Saygı, İnanır’ın “rol gereği yakınlaşmaları” gerektiğini söyleyerek özel hayatına müdahale ettiğini savunuyordu.

Kadir İnanır cephesinden ise açıklama netti:

“Bu mesajlar, oyunculuğunu geliştirmesi için gönderildi. Amacım sadece motivasyon sağlamaktı.”

Kadir İnanır 'Buket'i cepten motive ediyordum' dese de bu ‘motivasyon’ mesajlarının tonu ve içeriği, Saygı’nın anlatımıyla çok daha farklıydı. Öyle ki, olaylar zinciri İnanır’ı mahkemeye götürdü.

Dava başladığında Türkiye nefesini tutmuştu. Kadir İnanır’a yöneltilen suçlamalar ciddi boyuttaydı.

Dava başladığında Türkiye nefesini tutmuştu. Kadir İnanır’a yöneltilen suçlamalar ciddi boyuttaydı.

Duruşmalarda ifade veren İnanır’ın koruması Burhan Kocataş, bazı mesajları kendi telefonundan gönderdiğini söyledi. Fakat mahkeme, İnanır’ı Buket Saygı’ya 150 bin YTL tazminat ödemeye ve 5 ay hapis cezasına çarptırdı. Ceza, daha sonra para cezasına çevrildi ama “Kadirizm” kavramı çoktan literatüre girmişti.

O dönem Buket Saygı sevgilisi olan Çelik'e yaşadığı tacizi anlatmış, ünlü şarkıcı da gelişmeleri duyunca Kuşadası’ndan İstanbul’a dönerek adeta olayın merkezine yerleşmişti.

O dönem Buket Saygı sevgilisi olan Çelik'e yaşadığı tacizi anlatmış, ünlü şarkıcı da gelişmeleri duyunca Kuşadası’ndan İstanbul’a dönerek adeta olayın merkezine yerleşmişti.

Çelik, medyanın karşısına çıkıp, İnanır’a oldukça sert sözlerle yüklendi. Kız arkadaşının bu şekilde bir duruma maruz kalmasına sessiz kalmayacağını söyleyen Çelik, o dönem bir röportajında şu ifadeleri kullandı:

“‘Bir insanın isminin büyük olması, benim kız arkadaşıma sarkıntılık etmesine sebep midir kardeşim? Biz insanların kucağına kız mı veriyoruz? Ben Kadir İnanır'ı telefonla aradım. ‘Kardeşim ben bütün çektiğini mesajları biliyorum. Bu olan biten nedir? Ayıp değil midir? Yakışır mı? Bir kadına yaklaşırsın, sana karşılık verirse al götür. Sana karşılık verilmiyor. Nedir bu?' dedim. Ama ne annem, ne ölmüş babam, ne sülalem kaldı. Hepsine küfür etti. Babama da küfür ettirmem. Hiç kimse benim ve kız arkadaşımın onurunu zedeleyemez. Bu Kadir İnanır da olsa aynıdır. Suç suçtur, kötülük kötülüktür, haysiyetsizlik haysiyetsizliktir.’’

Ancak bu müdahale, yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Kadir İnanır, Çelik’in kendisine küfrettiğini iddia ederek ikinci bir dava açtı. Artık mahkeme salonlarında sadece mesajlar değil, karşılıklı atışmalar da konuşuluyordu.

Ancak bu müdahale, yeni bir krizi de beraberinde getirdi. Kadir İnanır, Çelik’in kendisine küfrettiğini iddia ederek ikinci bir dava açtı. Artık mahkeme salonlarında sadece mesajlar değil, karşılıklı atışmalar da konuşuluyordu.

Davanın en çok konuşulan anlarından biri ise Kadir İnanır’ın avukatının mahkemeye sunduğu Buket Saygı'nın defile fotoğrafları oldu. Avukat, bu kareleri göstererek “Saygı, Türk aile yapısına uygun olmayan kıyafetler giyiyor” diyerek savunma yaptı. Bu yaklaşım özellikle Buket Saygı'nın manken arkadaşlarının tepkisini çekti. “Biz kıyafetleri sergiliyoruz, kendimizi değil,” diyerek arkadaşlarına destek verdiler.

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Olay, uzun süre gündemde kaldı. “Motivasyon davası” başlığıyla basına yansıyan bu olay, sadece ünlü bir oyuncunun adını değil, Türk dizi sektöründeki güç ilişkilerini de tartışmaya açtı.

Olay, uzun süre gündemde kaldı. “Motivasyon davası” başlığıyla basına yansıyan bu olay, sadece ünlü bir oyuncunun adını değil, Türk dizi sektöründeki güç ilişkilerini de tartışmaya açtı.

İnanır’ın avukatı, olayın Saygı için bir tanıtım fırsatına dönüştüğünü de iddia etti: “Taciz iddialarından sonra Saygı’nın mankenlik işleri açıldı. Müvekkilimin adını kullanarak kazanç sağlamaya çalışıyor.”

Kadir İnanır ile Buket Saygı arasında yaşanan bu süreç, Türk magazin tarihine “en çok konuşulan ve en uzun süren taciz davalarından biri” olarak geçti.

Kadir İnanır ile Buket Saygı arasında yaşanan bu süreç, Türk magazin tarihine “en çok konuşulan ve en uzun süren taciz davalarından biri” olarak geçti.

Çelik'ten yıllar sonra gelen açıklama ise şu şekildeydi:

'Biten giden olaylar hakkında konuşulmaz ama toplumsal sorumluluk gereği şunu da söylemezsem olmaz! Kadir İnanır, bir kadını taciz eden, bu adi suçtan hüküm giyen, hapis cezası almış biridir. Hapis cezası, bir daha yapmamak şartıyla para cezasına çevrildi. Ben aldığım sorumlulukla gerekeni yaptım, bir daha yapmamasını sağladım, başkalarının zarar görmesini engelledim! Toplum buna destek verir mi, vermez mi umurumda değil, 100 kere olsa yine aynısını yaparım.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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