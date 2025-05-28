Estetik Ameliyatlarla Resmen Yüz Nakli Geçiren Gülşah Saraçoğlu 9 Saatlik Operasyonla Tanınmaz Hale Geldi!
Yüzünü adeta baştan tasarlayan Gülşah Saraçoğlu, 9 saat süren estetik operasyon sonrası yeni halini paylaştı. Yaptırdığı işlemleri sayan isim gündeme oturdu.
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Yıllardır ekranlardan, podyumlardan ve magazin sayfalarından tanıdığımız Gülşah Saraçoğlu magazin gündeminde sık rastladığımız isimlerden biri.
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Bir dönem podyumların arkasında kalan isim, televizyon ekranlarında jüri koltuklarında oturmaya başlayınca, moda kadar magazinin de bir parçası oldu.
9 saat süren estetik operasyonun ardından Saraçoğlu estetikle değişen yüzünü sosyal medyadan paylaştı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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