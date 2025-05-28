Estetik Ameliyatlarla Resmen Yüz Nakli Geçiren Gülşah Saraçoğlu 9 Saatlik Operasyonla Tanınmaz Hale Geldi!

Zamanla daha kalkık bir burun, daha belirgin elmacık kemikleri, daha keskin bir çene hattı ve dolgun dudaklarla bambaşka bir Gülşah’a evrilen modacı, adeta kendi bedeninde yeni bir sayfa açtı.

Modacı, tam 9 saat süren bir estetik operasyon geçirdi ve 'yeni yüzünü' sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Estetik dünyasına zaten uzak olmayan Saraçoğlu, bu kez adeta kendi yüzünü yeniden şekillendirdi!

Modacı Gülşah Saraçoğlu; boyun ve yüz germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, gözaltı yağ enjeksiyonu ve bişektomi şeklindeli yedi estetik işlemle bambaşka bir görünüme kavuştu.