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Estetik Ameliyatlarla Resmen Yüz Nakli Geçiren Gülşah Saraçoğlu 9 Saatlik Operasyonla Tanınmaz Hale Geldi!

Estetik Ameliyatlarla Resmen Yüz Nakli Geçiren Gülşah Saraçoğlu 9 Saatlik Operasyonla Tanınmaz Hale Geldi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 15:04

Yüzünü adeta baştan tasarlayan Gülşah Saraçoğlu, 9 saat süren estetik operasyon sonrası yeni halini paylaştı. Yaptırdığı işlemleri sayan isim gündeme oturdu.

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Yıllardır ekranlardan, podyumlardan ve magazin sayfalarından tanıdığımız Gülşah Saraçoğlu magazin gündeminde sık rastladığımız isimlerden biri.

Yıllardır ekranlardan, podyumlardan ve magazin sayfalarından tanıdığımız Gülşah Saraçoğlu magazin gündeminde sık rastladığımız isimlerden biri.

Kimi zaman sivri diliyle, kimi zaman ise iddialı tasarımlarıyla karşımıza çıkan Saraçoğlu, moda dünyasında kendine has tarzıyla uzun süredir gündemde kalmayı başarıyor.

Ancak iş sadece tasarımla bitmiyor; Gülşah Saraçoğlu’nun moda anlayışı da zaman zaman eleştiri oklarının hedefi oluyor. Abartılı detaylar, gösterişli kumaşlar ve cesur dokunuşlarla hazırladığı tasarımlar sosyal medyada sık sık dillere düşüyor.

Bir dönem podyumların arkasında kalan isim, televizyon ekranlarında jüri koltuklarında oturmaya başlayınca, moda kadar magazinin de bir parçası oldu.

Bir dönem podyumların arkasında kalan isim, televizyon ekranlarında jüri koltuklarında oturmaya başlayınca, moda kadar magazinin de bir parçası oldu.

Magazin manşetlerine açıklamaları ve tarzıyla gelen Saraçoğlu'nun değişimi de gözler önünde oldu.

Daha önce yaptığı açıklamalarda doğallıktan hoşlanmadığını ve estetiğe olan ilgisini dile getiren Saraçoğlu zamanla tanınmaz hale geldi.  Daha önce “Doğal olan yerlerim; saçlarım, dişlerim, parmak izim ve kan grubum.”açıklamasında bulunan isim yine estetikleriyle gündeme geldi.

9 saat süren estetik operasyonun ardından Saraçoğlu estetikle değişen yüzünü sosyal medyadan paylaştı.

9 saat süren estetik operasyonun ardından Saraçoğlu estetikle değişen yüzünü sosyal medyadan paylaştı.

Zamanla daha kalkık bir burun, daha belirgin elmacık kemikleri, daha keskin bir çene hattı ve dolgun dudaklarla bambaşka bir Gülşah’a evrilen modacı, adeta kendi bedeninde yeni bir sayfa açtı. 

Modacı, tam 9 saat süren bir estetik operasyon geçirdi ve 'yeni yüzünü' sosyal medya takipçileriyle paylaştı. Estetik dünyasına zaten uzak olmayan Saraçoğlu, bu kez adeta kendi yüzünü yeniden şekillendirdi!

Modacı Gülşah Saraçoğlu; boyun ve yüz germe, alın ve çene ucu yağ enjeksiyonu, göz kapağı estetiği, gözaltı yağ enjeksiyonu ve bişektomi şeklindeli yedi estetik işlemle bambaşka bir görünüme kavuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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