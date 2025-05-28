Ne Sahne Işığı Ne Filtre: Makyajsız Halini Paylaşan Melike Şahin’in Doğallığı Gönülleri Fethetti!

Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden Melike Şahin, hem sahne enerjisi hem de içten şarkı sözleriyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle daha da geniş kitlelere ulaşan başarılı sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Eşiyle mutlu bir hayat süren Melike Şahin, şimdi de makyajsız ve doğal haliyle sosyal medyayı salladı. Sade güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Şahin'in o paylaşımıma gelin birlikte bakalım!