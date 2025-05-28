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Ne Sahne Işığı Ne Filtre: Makyajsız Halini Paylaşan Melike Şahin’in Doğallığı Gönülleri Fethetti!

Ne Sahne Işığı Ne Filtre: Makyajsız Halini Paylaşan Melike Şahin’in Doğallığı Gönülleri Fethetti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2025 - 08:54

Türk müziğinin güçlü kadın seslerinden Melike Şahin, hem sahne enerjisi hem de içten şarkı sözleriyle son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. O Ses Türkiye jüri üyeliğiyle daha da geniş kitlelere ulaşan başarılı sanatçı, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. 

Eşiyle mutlu bir hayat süren Melike Şahin, şimdi de makyajsız ve doğal haliyle sosyal medyayı salladı. Sade güzelliğiyle hayranlarından tam not alan Şahin'in o paylaşımıma gelin birlikte bakalım!

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Kendine özgü sesi, içten şarkı sözleri ve güçlü sahne enerjisiyle son yılların en dikkat çeken kadın vokallerinden biri olan Melike Şahin, sadece sesiyle değil, stili ve duruşuyla da adeta bir ikon haline geldi.

Kendine özgü sesi, içten şarkı sözleri ve güçlü sahne enerjisiyle son yılların en dikkat çeken kadın vokallerinden biri olan Melike Şahin, sadece sesiyle değil, stili ve duruşuyla da adeta bir ikon haline geldi.

'Tutuşmuş Beraber', 'Deli Kan', 'Geri Ver' gibi şarkılarıyla gönüllerde taht kuran sanatçı, dinleyiciyi duygulandıran parçalarıyla listelerin başına yerleşmeyi sürdürüyor.

Sahne performansları kadar, yakın zamanda jüri koltuğuna oturduğu O Ses Türkiye ile de geniş kitlelerin ilgisini çeken Melike Şahin müziğiyle olduğu kadar karakteriyle de kendine has bir çizgi çizdi ve popülerliğini kalıcılığa dönüştüren nadir isimlerden biri oldu.

Gösterişten uzak, samimi ilişkisiyle hayranlarından tam not alan Melike Şahin, aşk hayatında da şöhretini dengelemeyi başaran nadir ünlülerden.

Gösterişten uzak, samimi ilişkisiyle hayranlarından tam not alan Melike Şahin, aşk hayatında da şöhretini dengelemeyi başaran nadir ünlülerden.

Özel hayatında ise yaptığı evlilikle zaman zaman konuşulan fakat hayatını birleştirdiği eşiyle gözlerden uzak, huzurlu bir yaşam sürdüren isim, paylaşımları ve açıklamarıyla nadiren manşetlere yerleşiyor.

Magazin basınının değil, dinleyicisinin ilgisini önceliğine alan Melike Şahin, evliliğini göz önüne sermek yerine, sahnesiyle konuşmayı tercih ediyor desek, yeridir.

Kendisini son olarak manşetlerede eşi Sedat Arpalık'a konserinde yaptığı övgü dolu konuşma ile anmıştık:

Çoğu zaman açık sözlülüğü ve samimiyetiyle konuşulan isim bu sefer de sosyal medya hesabından paylaştığı doğal, makyajsız pozlarla adından bahsettirdi.

Çoğu zaman açık sözlülüğü ve samimiyetiyle konuşulan isim bu sefer de sosyal medya hesabından paylaştığı doğal, makyajsız pozlarla adından bahsettirdi.

Melike Şahin, sosyal medya hesabından doğal ve makyajsız bir fotoğrafını paylaştı! Güzelliğini filtresiz ve sade haliyle gözler önüne seren başarılı sanatçı, “makyajın arkasına saklanmaya ihtiyacım yok” diyen pozlarını hayranlarıyla paylaştı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
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Fuat Karli

ne makyajlı ne makyajsız güzel. ama seviyoruz kendisini

Mesut Mutlu Bahtiyar

Pasta cila olmadan da gayet güzel ve tatlı... Tüm sanatçılar arasında bu akım başlamalı (Bülent Ersoy hariç, ülke buna hazır değil).

Menduha Meryem Seyhan

niye ilk defa böyle bir paylaşım yapmış gibi bir algı oluşturdunuz?