"Aşkın Yaşı Yoktur" Diyen Melike Şahin'den Konseri Sırasında Eşi Sedat Arpalık'a Övgü Dolu Sözler!

Türk alternatif müziğinin en özgün kadın seslerinden biri olan Melike Şahin, yalnızca güçlü vokaliyle değil, tarzı, sahne enerjisi ve özel hayatıyla da son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri.

Son dönemde sahne kostümleriyle sosyal medyada sık sık konuşulan Şahin, bir yandan müzik kariyerini zirveye taşırken diğer yandan özel hayatıyla da zaman zaman manşetlere yerleşiyor.