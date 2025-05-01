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"Aşkın Yaşı Yoktur" Diyen Melike Şahin'den Konseri Sırasında Eşi Sedat Arpalık'a Övgü Dolu Sözler!

"Aşkın Yaşı Yoktur" Diyen Melike Şahin'den Konseri Sırasında Eşi Sedat Arpalık'a Övgü Dolu Sözler!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
01.05.2025 - 19:59

Her yeni şarkısı ile ayrı bir başarı yakalayan ve büyük bir popülarite yakalayan Melike Şahin son dönemde O Ses türkiye yarışmasındaki jüriliğiyle adından bahsettirir oldu. Zaman zaman sahne kostümleriyle sosyal medyaya damga vuran isim konseri sırasında gözler önünde yaşamaktan kaçındığı evliliği hakkında konuştu. 

6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz senelerde evlilikle taçlandıran Melike Şahin kocası Sedat Arpalık'ı seyircilere övmeden edemedi!

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Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin şimdilerde adından O Ses Türkiye programında yaptığı jürilikle bahsettiriyor.

Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin şimdilerde adından O Ses Türkiye programında yaptığı jürilikle bahsettiriyor.

Türk alternatif müziğinin en özgün kadın seslerinden biri olan Melike Şahin, yalnızca güçlü vokaliyle değil, tarzı, sahne enerjisi ve özel hayatıyla da son yılların en çok konuşulan isimlerinden biri. 

Son dönemde sahne kostümleriyle sosyal medyada sık sık konuşulan Şahin, bir yandan müzik kariyerini zirveye taşırken diğer yandan özel hayatıyla da zaman zaman manşetlere yerleşiyor.

Melike Şahin, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Melike Şahin, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Altı yıllık ilişkilerini sessiz sedasız bir nikah töreniyle taçlandıran çift, bu mutlu haberi 'Kara gözlüm biz seninle bir ev kursak yemyeşil' notuyla paylaştı. İlişkilerini gözlerden uzakta yaşamayı tercih eden ikilinin birlikteliği ise zaman zaman sosyal medyada paylaşılan pozlarla ve aralarındaki yaş farkıyla gündeme geliyor. 

Aralarında 10 yaş fark olan ikilinin evliği hakkında konuşan Melike Şahin, evlilik teklifini kendisinin yaptığını belirterek, 'Bana bir anda geldi ya... 'Neden yapmıyoruz?' diye sordum. Eşim de kabul etti. Teklifi ben sundum ama tam olarak diz çökmedim,' ifadelerini kullanmıştı.

Kocasına olan aşkıyla gündeme gelen ve "Aşkın yaşı yoktur" sözlerini bir kez daha kanıtlayan Melike Şahin eşi Sedat'ın her konserine geldiğini anlattı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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