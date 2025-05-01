"Aşkın Yaşı Yoktur" Diyen Melike Şahin'den Konseri Sırasında Eşi Sedat Arpalık'a Övgü Dolu Sözler!
Her yeni şarkısı ile ayrı bir başarı yakalayan ve büyük bir popülarite yakalayan Melike Şahin son dönemde O Ses türkiye yarışmasındaki jüriliğiyle adından bahsettirir oldu. Zaman zaman sahne kostümleriyle sosyal medyaya damga vuran isim konseri sırasında gözler önünde yaşamaktan kaçındığı evliliği hakkında konuştu.
6 yıllık ilişkisini geçtiğimiz senelerde evlilikle taçlandıran Melike Şahin kocası Sedat Arpalık'ı seyircilere övmeden edemedi!
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Bedelini Ödedim, Pusulam Rüzgar, Olur Mu isimli şarkılarıyla milyonlara ulaşan Melike Şahin şimdilerde adından O Ses Türkiye programında yaptığı jürilikle bahsettiriyor.
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Melike Şahin, 2023 yılında uzun süredir birlikte olduğu sevgilisi Sedat Arpalık ile evlendiğini sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Kocasına olan aşkıyla gündeme gelen ve "Aşkın yaşı yoktur" sözlerini bir kez daha kanıtlayan Melike Şahin eşi Sedat'ın her konserine geldiğini anlattı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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