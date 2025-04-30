Sevenlerini İkiye Böldü: Estetiği Abartan Göksel'in Son Hali Testere'ye Benzetildi!
Sahnede sesiyle devleşen isimlerden biri olan ve güzelliğiyle yıllardır büyüleyen Göksel unutulmaz şarkıların ardında yıllardır devleşen sanatçılardan.
Yıllara meydan okuyan sanatçılardan biri olan Göksel güzelliğiyle övgü toplarken son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevenlerini ikiye bölen o paylaşıma ve detaylara birlikte bakalım.
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Melankolinin kraliçesi, güçlü sesi ve zarif tarzıyla yıllardır hayatımızda olan Göksel'i muhteşem şarkıları ve zarif tavırlarıyla yakından tanıyoruz.
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Kısa saçlarıyla hafızlara yerleşen Göksel'i son dönemde imaj değişiklikleriyle konuşmaya başlamıştık.
Göksel'in sevenleri kendisinin doğal güzelliğine övgü yağdırırken kimileri de yüzündeki değişime dikkat çekti.
Kimileri sanatçının son haline övgü yağdırırken:
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Kimileri de değiştiğini vurguladı:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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bİ ISIRsa Allah muhafaza yarısını götürür
Çok fazla yanak dolgusu, hakikaten abartmışlar