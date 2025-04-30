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Sevenlerini İkiye Böldü: Estetiği Abartan Göksel'in Son Hali Testere'ye Benzetildi!

Sevenlerini İkiye Böldü: Estetiği Abartan Göksel'in Son Hali Testere'ye Benzetildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 16:27

Sahnede sesiyle devleşen isimlerden biri olan ve güzelliğiyle yıllardır büyüleyen Göksel unutulmaz şarkıların ardında yıllardır devleşen sanatçılardan. 

Yıllara meydan okuyan sanatçılardan biri olan Göksel güzelliğiyle övgü toplarken son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Sevenlerini ikiye bölen o paylaşıma ve detaylara birlikte bakalım.

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Melankolinin kraliçesi, güçlü sesi ve zarif tarzıyla yıllardır hayatımızda olan Göksel'i muhteşem şarkıları ve zarif tavırlarıyla yakından tanıyoruz.

Melankolinin kraliçesi, güçlü sesi ve zarif tarzıyla yıllardır hayatımızda olan Göksel'i muhteşem şarkıları ve zarif tavırlarıyla yakından tanıyoruz.

1997 yılında çıkardığı 'Yollar' albümüyle tanınan Göksel, 'Sabır', 'Depresyondayım', 'Acıyor', 'Kurşuni Renkler' gibi parçalarıyla dinleyicilerin ruh hallerine tercüman olmayı başaran şarkıcılardan biri olarak gönüllerde taht kurdu.

Kısa saçlarıyla hafızlara yerleşen Göksel'i son dönemde imaj değişiklikleriyle konuşmaya başlamıştık.

Kısa saçlarıyla hafızlara yerleşen Göksel'i son dönemde imaj değişiklikleriyle konuşmaya başlamıştık.

Aşk hayatı dışında da zaman zaman sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelen Göksel, radikal saç kesimleri, nostaljik sahne kostümleri ve doğal güzelliğiyle her daim dikkat çekmeyi başarıyor.

Sık sık doğallığı ve yıllara meydan okuyan güzelliğiyle beğeni toplayan ismin son paylaşımı ise çok konuşuldu.

Göksel'in sevenleri kendisinin doğal güzelliğine övgü yağdırırken kimileri de yüzündeki değişime dikkat çekti.

Kimileri sanatçının son haline övgü yağdırırken:

Kimileri sanatçının son haline övgü yağdırırken:
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Kimileri de değiştiğini vurguladı:

Kimileri de değiştiğini vurguladı:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Mirliva RA

bİ ISIRsa Allah muhafaza yarısını götürür

houseof

Çok fazla yanak dolgusu, hakikaten abartmışlar