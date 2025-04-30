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Yemin Töreninde Ferit'ini Yalnız Bırakmayan Emre Altuğ'dan Asker Dönüşü Mert Ramazan Demir'le İlk Paylaşım!

Yemin Töreninde Ferit'ini Yalnız Bırakmayan Emre Altuğ'dan Asker Dönüşü Mert Ramazan Demir'le İlk Paylaşım!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 15:38

Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile askerde buluşan Mert Ramazan Demir bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Bir ayın ardından paylaşımda bulunan isim büyük ilgi gördü.

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Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i, Mert Ramazan Demir'in askere gittiği haberleri gündemi sallarken askerden ortaya çıkan görüntüler olay olmuştu.

Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i, Mert Ramazan Demir'in askere gittiği haberleri gündemi sallarken askerden ortaya çıkan görüntüler olay olmuştu.

Yalı Çapkını finali sonrası soluğu askerde alan, zorunlu imaj değişikliğiyle de sosyal medyayı sallayan Mert Ramazan Demir günlerdir gündemden düşmüyor.

Emre Altuğ ise askerlik haberlerinin ardından dizide oğlunu canlandıran Mert Ramazan Demir'i yemin töreninde yalnız bırakmayacağına söz vermişti.

Emre Altuğ ise askerlik haberlerinin ardından dizide oğlunu canlandıran Mert Ramazan Demir'i yemin töreninde yalnız bırakmayacağına söz vermişti.

Geçtiğimiz gün Hatay İskenderun'a giden Emre Altuğ sözünü tuttu. Mert Ramazan Demir'in yemin töreni ise bugün gerçekleşti.

Sözünü tutan ve İskenderun'dan paylaşım yapan Emre Altuğ yemin töreni için yerini almıştı:

Mert Ramazan Demir'in yemin töreninden ilk karelere de bu içeriğimizde yer vermiştik:

Emre Altuğ'un paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olurken bir aydır askerde olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi!

Emre Altuğ'un paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olurken bir aydır askerde olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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