Yemin Töreninde Ferit'ini Yalnız Bırakmayan Emre Altuğ'dan Asker Dönüşü Mert Ramazan Demir'le İlk Paylaşım!
Yalı Çapkını dizisinde birlikte rol aldığı Emre Altuğ ile askerde buluşan Mert Ramazan Demir bugün gerçekleşen yemin töreninin ardından ilk kez paylaşımda bulundu. Bir ayın ardından paylaşımda bulunan isim büyük ilgi gördü.
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Yalı Çapkını dizisinin Ferit'i, Mert Ramazan Demir'in askere gittiği haberleri gündemi sallarken askerden ortaya çıkan görüntüler olay olmuştu.
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Emre Altuğ ise askerlik haberlerinin ardından dizide oğlunu canlandıran Mert Ramazan Demir'i yemin töreninde yalnız bırakmayacağına söz vermişti.
Emre Altuğ'un paylaşım yapıp yapmayacağı merak konusu olurken bir aydır askerde olan Mert Ramazan Demir'den ilk kare geldi!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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