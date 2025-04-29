Babalar Sözünü Tutar: Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir'in Asker Yemini Törenine Gitti!
Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle büyük bir çıkış yaptıktan sonra, dizinin final yapmasının ardından askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay'a gitmişti. Asker tıraşıyla ilgi toplayan ismin dizinin ünlü oyuncularından Emre Altuğ'un yemin töreninde yalnız bırakmayacağı öğrenilirken Yalı Çapkını'nın Orhan'ı sözünü tuttu.
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Son olarak, Star TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit Korhan karakteriyle tanınan Mert Ramazan Demir gündemde sık gördüğümüz isimlerden biri.
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Askerlik hazırlıkları sırasında sosyal medyada paylaşılan asker tıraşı fotoğrafı büyük ilgi gören oyuncunun yeni imajı kimileri tarafından beğenilirken, kimileri de bir hayli yadırgamıştı.
3 sezon boyunca dizide Mert Ramazan Demir'in babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, sözünü tuttu!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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