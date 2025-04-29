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Babalar Sözünü Tutar: Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir'in Asker Yemini Törenine Gitti!

Babalar Sözünü Tutar: Emre Altuğ, Mert Ramazan Demir'in Asker Yemini Törenine Gitti!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
30.04.2025 - 01:01

Mert Ramazan Demir, 'Yalı Çapkını' dizisindeki Ferit Korhan karakteriyle büyük bir çıkış yaptıktan sonra, dizinin final yapmasının ardından askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay'a gitmişti. Asker tıraşıyla ilgi toplayan ismin dizinin ünlü oyuncularından Emre Altuğ'un yemin töreninde yalnız bırakmayacağı öğrenilirken Yalı Çapkını'nın Orhan'ı sözünü tuttu.

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Son olarak, Star TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit Korhan karakteriyle tanınan Mert Ramazan Demir gündemde sık gördüğümüz isimlerden biri.

Son olarak, Star TV'de yayınlanan ve büyük ilgi gören "Yalı Çapkını" dizisinde Ferit Korhan karakteriyle tanınan Mert Ramazan Demir gündemde sık gördüğümüz isimlerden biri.

Ünlü isim dizinin final yapmasının ardından askerlik görevini yerine getirmek üzere Hatay'ın İskenderun ilçesine gitmişti. 3 Nisan 2025 tarihinde bedelli askerlik için birliğine teslim olan Demir'in 30 günlük askerlik süresini İskenderun'da geçireceği ve 3 Mayıs'ta terhis olması planlandığı öğrenilmişti.

Askerlik hazırlıkları sırasında sosyal medyada paylaşılan asker tıraşı fotoğrafı büyük ilgi gören oyuncunun yeni imajı kimileri tarafından beğenilirken, kimileri de bir hayli yadırgamıştı.

Askerlik hazırlıkları sırasında sosyal medyada paylaşılan asker tıraşı fotoğrafı büyük ilgi gören oyuncunun yeni imajı kimileri tarafından beğenilirken, kimileri de bir hayli yadırgamıştı.

Mert Ramazan Demir'in askerlik süreci, hem hayranları hem de medya tarafından yakından takip edilirken Yalı Çapkını dizisinde babasını canlandıran Emre Altuğ'un, Demir'i yemin töreninde yalnız bırakmayacağı ortaya çıkmıştı.

3 sezon boyunca dizide Mert Ramazan Demir'in babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, sözünü tuttu!

3 sezon boyunca dizide Mert Ramazan Demir'in babası Orhan'ı canlandıran Emre Altuğ, sözünü tuttu!

'Mert'in yemin törenine gideceğim. Konuştuk onunla. Teslim olduğu birliğin komutanı benim arkadaşım çıktı ama torpil yok. Askerde torpil olmaz ki. Meşhur olduğunda herkesin gözü üstünde oluyor, biz de yaptık, biliyoruz” şeklinde konuşan Emre Altuğ İskenderun'a gittiğini sosyal medyadan paylaştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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