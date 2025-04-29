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Bir Botoks Faciası Daha: Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu'nun Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Bir Botoks Faciası Daha: Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu'nun Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2025 - 20:54

Ozan Doğulu, son dönemdeki estetik müdahaleleriyle gündeme bomba gibi düştü. Botoks ve estetik uygulamalarıyla tamamen değişen görüntüsü, hayranlarını şaşkına çevirdi. Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun son hal, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Kariyerinin zirveye çıktığı yıllarda, tarzı ve sesiyle milyonları etkileyen Ozan Doğulu, pop müziğin en gözde isimlerinden biri olarak sık sık gündem oluyor.

Kariyerinin zirveye çıktığı yıllarda, tarzı ve sesiyle milyonları etkileyen Ozan Doğulu, pop müziğin en gözde isimlerinden biri olarak sık sık gündem oluyor.

Özellikle son dönem kızlarıyla birlikte paylaştığı mutlu aile fotoğrafları, Doğulu'yu magazin dünyasının odak noktası haline getiriyor. 2007 yılında yaptığı evlilikten üç kızını kucağına alan isim şimdilerde güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Hera Aslan'la olan ilişkisiyle sıkça manşetlere yerleşiyor.

Türk müziğinin iki büyük ismi, Ozan Doğulu ve Kenan Doğulu, yıllardır hem müzik dünyasında hem de özel hayatlarında yakın bir bağa sahipler.

Türk müziğinin iki büyük ismi, Ozan Doğulu ve Kenan Doğulu, yıllardır hem müzik dünyasında hem de özel hayatlarında yakın bir bağa sahipler.

İki kardeş, sadece ailevi ilişkileriyle değil, müzikal kariyerlerinde de birbirlerine olan destekleriyle dikkat çekiyor. Her ikisi de pop müzik sahnesinin en güçlü isimlerinden olsalar da, aralarındaki kardeşlik bağı her zaman ön planda.

Yıllardır müzik kariyerindeki başarılarıyla dikkat çeken Doğulu, bu sefer son haliyle gündeme geldi.

Son dönemde estetik işlemlerle gündeme gelen ünlüler kervanına Ozan Doğulu da katıldı!

Son dönemde estetik işlemlerle gündeme gelen ünlüler kervanına Ozan Doğulu da katıldı!

Ozan Doğulu, botoks ve estetik müdahalelerle magazin gündemine yerleşti. 

Estetikli görünümüyle konuşulan Doğulu, son yaptırdığı botoks müdahalesiyle hayranlarını şaşkına çevirdi. Yüz hatlarındaki belirgin değişiklikler bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Tehuti555

cibilliyet eksikliğinden dolayı insan gibi yaşlanamayıp yaratığa dönüşenlerde bugün.