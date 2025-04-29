Bir Botoks Faciası Daha: Kenan Doğulu'nun Kardeşi Ozan Doğulu'nun Son Hali Şoklardan Şoklara Soktu!
Ozan Doğulu, son dönemdeki estetik müdahaleleriyle gündeme bomba gibi düştü. Botoks ve estetik uygulamalarıyla tamamen değişen görüntüsü, hayranlarını şaşkına çevirdi. Kenan Doğulu'nun kardeşi Ozan Doğulu'nun son hal, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
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Kariyerinin zirveye çıktığı yıllarda, tarzı ve sesiyle milyonları etkileyen Ozan Doğulu, pop müziğin en gözde isimlerinden biri olarak sık sık gündem oluyor.
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Türk müziğinin iki büyük ismi, Ozan Doğulu ve Kenan Doğulu, yıllardır hem müzik dünyasında hem de özel hayatlarında yakın bir bağa sahipler.
Son dönemde estetik işlemlerle gündeme gelen ünlüler kervanına Ozan Doğulu da katıldı!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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