Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden'in Kaslı Pozlarına Hemcinslerinden Övgü Dolu Yorumlar Yağdı!
Biricik Suden, sosyal medya paylaşımıyla yine gündeme yerleşti. Mazhar Alanson’un eşi, kaslı fiziğini sergilediği son pozuyla dikkat çekti.
Fotoğrafa “Yazacaklarınızı görür gibiyim” notunu düşerek eleştirilere gönderme yapan isim hemcinslerinin övgü dolu yorumlarıyla karşılaştı.
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Biricik Suden, modacı kimliğiyle tanınsa da son yıllarda sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.
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Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Biricik Suden, zaman zaman vücut geliştirme sürecinden kareler paylaşarak gündeme geliyor.
Eleştirilerin odağında olmayı pek de umursamayan Biricik Suden, son pozuyla yine gündem olmayı başardı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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