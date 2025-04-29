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Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden'in Kaslı Pozlarına Hemcinslerinden Övgü Dolu Yorumlar Yağdı!

Mazhar Alanson'un Eşi Biricik Suden'in Kaslı Pozlarına Hemcinslerinden Övgü Dolu Yorumlar Yağdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
29.04.2025 - 18:55

Biricik Suden, sosyal medya paylaşımıyla yine gündeme yerleşti. Mazhar Alanson’un eşi, kaslı fiziğini sergilediği son pozuyla dikkat çekti.

 Fotoğrafa “Yazacaklarınızı görür gibiyim” notunu düşerek eleştirilere gönderme yapan isim hemcinslerinin övgü dolu yorumlarıyla karşılaştı.

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Biricik Suden, modacı kimliğiyle tanınsa da son yıllarda sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Biricik Suden, modacı kimliğiyle tanınsa da son yıllarda sosyal medyadaki dikkat çeken paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor.

Sporu yaşam biçimi hâline getiren Suden, kaslı fiziği ve iddialı pozlarıyla takipçilerini ikiye bölüyor. Aynı zamanda Türkiye'nin usta sanatçılarından Mazhar Alanson ile evli olan Suden, zaman zaman bu karelere gelen yorumlarla ve sessizliğini bozmasıyla da adından bahsettiriyor.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Biricik Suden, zaman zaman vücut geliştirme sürecinden kareler paylaşarak gündeme geliyor.

Instagram hesabını oldukça aktif kullanan Biricik Suden, zaman zaman vücut geliştirme sürecinden kareler paylaşarak gündeme geliyor.

Spor salonundaki disiplini, kaslı fiziği ve sade tarzıyla her paylaşımı olay olan Suden, yine dikkatleri üzerine çekti. Yeni fotoğrafına “Yazacaklarınızı görür gibiyim” notunu düşen Suden, eleştirilere karşı önlem almayı da ihmal etmedi.

Eleştirilerin odağında olmayı pek de umursamayan Biricik Suden, son pozuyla yine gündem olmayı başardı.

Eleştirilerin odağında olmayı pek de umursamayan Biricik Suden, son pozuyla yine gündem olmayı başardı.

Geçmişte yaptığı paylaşımlarda kaslı kolları ve fit vücudu ile verdiği pozlar bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından maskülen bulunurken Biricik Suden'ın son pozuna hemcinslerinden övgü yağdı!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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