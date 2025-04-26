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Berfu Yenenler'in Talk Şovunun Yayınlanmayan Bölümü ve Tartıştığı Konuk Merak Konusu Oldu: Tahminler Gecikmedi

Berfu Yenenler'in Talk Şovunun Yayınlanmayan Bölümü ve Tartıştığı Konuk Merak Konusu Oldu: Tahminler Gecikmedi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 14:29

Berfu Yenenler, Danla Bilic’in programında çok konuşulacak bir itirafta bulundu. Talk şov çekimlerinde bir ünlü konukla sahnede kavga ettiklerini açıkladı. Seyircilerin ve çekim ekibinin önünde yaşanan gerilim sonrası o bölüm tamamen iptal edildi. Yenenler, yaşananları 'Artık onu Allah’a havale ediyorum' sözleriyle özetledi.

O konuk merak edilirken tahminler de ardı ardına geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım!

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Talk şov dünyasına hızlı bir giriş yapan Berfu Yenenler, hem doğallığı hem de espirili yaklaşımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Talk şov dünyasına hızlı bir giriş yapan Berfu Yenenler, hem doğallığı hem de espirili yaklaşımıyla kısa sürede dikkatleri üzerine çekmişti.

Güzellik yarışmasındaki geçmişinden anneliğe, Eser Yenenler ile olan renkli evliliğinden kendi projelerine kadar her adımıyla adından söz ettiren Yenenler, 'Talk Şov Perileri' programıyla da büyük ilgi topladı. Ancak geçtiğimiz günlerde, programın hiç beklenmeyen bir krize sahne olduğu ortaya çıktı.

Samimi tavırları, sivri dilli esprileri ve doğal güzelliğiyle magazin dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Berfu Yenenler, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi!

Danla Bilic'in programına konuk olan Berfu Yenenler çok ünlü bir ismin konuk olduğu 'Talk Şov Perileri' bölümünü yayınlamadığını anlattı.

Danla Bilic'in programına konuk olan Berfu Yenenler çok ünlü bir ismin konuk olduğu 'Talk Şov Perileri' bölümünü yayınlamadığını anlattı.

Berfu Yenenler, çekim sırasında yaşadığı olayı anlatırken, konukla sahnede birbirlerine laf sokmaya başladıklarını söyledi. Üstelik o konuğun Danla Bilic’in de çok yakından tanıdığı bir isim olduğunu belirten Yenenler 'Bildiğin kavga ettik!' ifadelerini kullandı.

Gelin o anları birlikte izleyelim...

O kişinin kim olduğu merak uyandırırken videonun altına gelen tahminleri ve iddiaları da sizin için şöyle bırakalım:

O kişinin kim olduğu merak uyandırırken videonun altına gelen tahminleri ve iddiaları da sizin için şöyle bırakalım:
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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