Berfu Yenenler'in Talk Şovunun Yayınlanmayan Bölümü ve Tartıştığı Konuk Merak Konusu Oldu: Tahminler Gecikmedi

Güzellik yarışmasındaki geçmişinden anneliğe, Eser Yenenler ile olan renkli evliliğinden kendi projelerine kadar her adımıyla adından söz ettiren Yenenler, 'Talk Şov Perileri' programıyla da büyük ilgi topladı. Ancak geçtiğimiz günlerde, programın hiç beklenmeyen bir krize sahne olduğu ortaya çıktı.

Samimi tavırları, sivri dilli esprileri ve doğal güzelliğiyle magazin dünyasının parlayan yıldızlarından biri olan Berfu Yenenler, bu kez bambaşka bir olayla gündeme geldi!