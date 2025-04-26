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Turan Ailesinde Elti Krizi: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın Eşi Katre Turan'ın Arası Bozuldu

Turan Ailesinde Elti Krizi: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın Eşi Katre Turan'ın Arası Bozuldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
26.04.2025 - 13:13

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Okan Turan'ın eşi Katre Turan'ın yakınlığı uzun süredir magazin manşetlerinde konuşuluyor. Ancak son zamanlarda, Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasındaki yakınlığın bozulduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, bir dönem sık sık birlikte vakit geçiren ve sosyal medyada paylaşımlar yapan eltilerin küstüğü söylendi.

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Ünlü futbolcu Arda Turan, uzun yıllar süren ilişkilerinin ardından 2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine girdi.

Ünlü futbolcu Arda Turan, uzun yıllar süren ilişkilerinin ardından 2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine girdi.

Çiftin bu evliliğinden iki çocukları oldu ve Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla dikkat çeken bir isim haline geldi.​

Evlilik sonrası birlikte çektikleri videolar, ayrılık iddiaları gibi birçok konuyla magazin manşetlerine yerleşmeye devam eden çiftimiz son zamanlarda Aslıhan Doğan Turan'ın estetikleri ve değişimiyle oldukça sık konuşuluyor.

Biz de sizler için Aslıhan Doğan Turan'ın yıllar içinde yaptırdığı estetikleri incelemiştik:

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile 18 Haziran 2022'de yapılan görkemli bir düğünle evlenmiş böylece Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan elti olmuştu.

Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile 18 Haziran 2022'de yapılan görkemli bir düğünle evlenmiş böylece Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan elti olmuştu.

İkili, sosyal medyada sıkça birlikte paylaşımlar yaparak, yakınlıklarını gözler önüne seriyordu. Son yıllarda YouTube dünyasına adım atan Aslıhan Doğan, videosunda eltisi Katre Turan'a olan tavırlarıyla geçtiğimiz yıllarda tepki çekmişti.

İkilinin videosunu çeken kişiye 'Benim resimlerimi çeker misin?' diye soran Katre'ye, 'Hayır şu anda çekemez çünkü kamerayla meşgul. Katre'nin böyle bir korkusu var, bir yerde az resim çekilirse diye' sözleriyle çıkışan Aslıhan Doğan Turan eleştiri yağmuruna tutulmuştu.

Birlikte sık sık tatile çıkan ve paylaşımlarda bulunan, hatta birbirlerine oldukça benzetilen eltilerin küstüğü iddia edildi.

Birlikte sık sık tatile çıkan ve paylaşımlarda bulunan, hatta birbirlerine oldukça benzetilen eltilerin küstüğü iddia edildi.

Akşam'da yer alan habere göre,  Eyüpspor'un teknik direktörü Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan'ın arasında kriz çıktı.

Aralarında soğuk rüzgarlar estiği söylenen ikilinin aynı sitede oturmalarına rağmen bir süredir görüşmediği söylendi. Uzun süredir bir araya gelmeyen ikilinin birbirlerinin gönderilerini beğenmediği, eltilerin arasını da Turan kardeşlerin düzeltmeye çalıştığı iddia edildi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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