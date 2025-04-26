Turan Ailesinde Elti Krizi: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın Eşi Katre Turan'ın Arası Bozuldu

Çiftin bu evliliğinden iki çocukları oldu ve Aslıhan Doğan Turan, sosyal medya paylaşımları ve tarzıyla dikkat çeken bir isim haline geldi.​

Evlilik sonrası birlikte çektikleri videolar, ayrılık iddiaları gibi birçok konuyla magazin manşetlerine yerleşmeye devam eden çiftimiz son zamanlarda Aslıhan Doğan Turan'ın estetikleri ve değişimiyle oldukça sık konuşuluyor.