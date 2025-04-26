Turan Ailesinde Elti Krizi: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Turan ile Okan Turan'ın Eşi Katre Turan'ın Arası Bozuldu
Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan ve Okan Turan'ın eşi Katre Turan'ın yakınlığı uzun süredir magazin manşetlerinde konuşuluyor. Ancak son zamanlarda, Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan arasındaki yakınlığın bozulduğuna dair iddialar ortaya atıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, bir dönem sık sık birlikte vakit geçiren ve sosyal medyada paylaşımlar yapan eltilerin küstüğü söylendi.
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Ünlü futbolcu Arda Turan, uzun yıllar süren ilişkilerinin ardından 2018 yılında Aslıhan Doğan ile dünyaevine girdi.
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Arda Turan'ın kardeşi Okan Turan, 10 yıllık sevgilisi Katre Yırtıcı ile 18 Haziran 2022'de yapılan görkemli bir düğünle evlenmiş böylece Aslıhan Doğan Turan ve Katre Turan elti olmuştu.
Birlikte sık sık tatile çıkan ve paylaşımlarda bulunan, hatta birbirlerine oldukça benzetilen eltilerin küstüğü iddia edildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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