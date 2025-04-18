Adeta Bambaşka Birine Dönüşmüş: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Estetiklerini Tek Tek Açıklıyoruz!
Aslıhan Doğan Turan’ın geçirdiği dönüşüm bir süredir hepimizin radarında! Ama bu kez işin uzmanına sorduk… 👀
'Aslıhan Doğan Turan hangi estetikleri yaptırdı acaba?' diye düşünürken soluğu ChatGPT’de aldık ve yüzündeki değişimleri tek tek analiz ettirdik! Ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı!
Yüz hatlarından dudaklarına, göz çevresinden jawline’a kadar neler olmuş neler! Peki, bu dönüşümde neler değişti? Hangi dokunuşlar onu bambaşka biri gibi gösteriyor? Gelin Aslıhan Doğan Turan'ın yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüşmesini sağlayan estetik yolculuğuna birlikte bakalım…
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Aslıhan Doğan Turan’ı yalnızca “Arda Turan’ın eşi” olarak tanımlamak, ona haksızlık olur. Çünkü kendisi zamanla Türkiye’nin en dikkat çeken kadın figürlerinden biri haline geldi.
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Aslıhan Doğan Turan'ın magazin dünyasındaki yükselişi aslında Arda Turan’la yaşadığı uzun soluklu aşka dayanıyor. 2018’de nikâh masasına oturan çift, gösterişli düğünleriyle konuşulmuş, her detay olay olmuştu.
Marka iş birlikleri, evinin dekorasyonu, giyim tarzı derken her detayı merak edilen biri oldu. Ve elbette bu dönüşümün en çok konuşulan kısmı: geçirdiği estetik değişim.
Aslıhan Doğan Turan artık yalnızca adının önüne eklenen soyadıyla değil, kendi yarattığı imajla da gündemde.
Burun Estetiği (Rinoplasti)
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Dudak Dolgusu
Çene ve Jawline Dolgusu
Kaş ve Göz Çevresi Müdahaleleri
Cilt Dokusu ve Işıltısı
Evet, biz sadece ChatGPT’nin yalancısıyız ama kabul edelim, ortada ciddi bir değişim var! 🙈
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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