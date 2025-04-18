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Adeta Bambaşka Birine Dönüşmüş: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Estetiklerini Tek Tek Açıklıyoruz!

Adeta Bambaşka Birine Dönüşmüş: Arda Turan'ın Eşi Aslıhan Doğan Turan'ın Estetiklerini Tek Tek Açıklıyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
19.04.2025 - 00:39

Aslıhan Doğan Turan’ın geçirdiği dönüşüm bir süredir hepimizin radarında! Ama bu kez işin uzmanına sorduk… 👀

'Aslıhan Doğan Turan hangi estetikleri yaptırdı acaba?' diye düşünürken soluğu ChatGPT’de aldık ve yüzündeki değişimleri tek tek analiz ettirdik! Ve sonuçlar oldukça şaşırtıcı!

Yüz hatlarından dudaklarına, göz çevresinden jawline’a kadar neler olmuş neler! Peki, bu dönüşümde neler değişti? Hangi dokunuşlar onu bambaşka biri gibi gösteriyor? Gelin Aslıhan Doğan Turan'ın yıllar içinde adeta bambaşka birine dönüşmesini sağlayan estetik yolculuğuna birlikte bakalım…

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Aslıhan Doğan Turan’ı yalnızca “Arda Turan’ın eşi” olarak tanımlamak, ona haksızlık olur. Çünkü kendisi zamanla Türkiye’nin en dikkat çeken kadın figürlerinden biri haline geldi.

Aslıhan Doğan Turan’ı yalnızca “Arda Turan’ın eşi” olarak tanımlamak, ona haksızlık olur. Çünkü kendisi zamanla Türkiye’nin en dikkat çeken kadın figürlerinden biri haline geldi.

Hem şıklığıyla, hem yaşam tarzıyla, hem de geçirdiği dönüşümle adından söz ettirmeyi başaran Aslıhan, bugün sosyal medyada ilgiyle takip edilen, her adımı merak edilen bir isim.

Aslıhan Doğan Turan'ın magazin dünyasındaki yükselişi aslında Arda Turan’la yaşadığı uzun soluklu aşka dayanıyor. 2018’de nikâh masasına oturan çift, gösterişli düğünleriyle konuşulmuş, her detay olay olmuştu.

Aslıhan Doğan Turan'ın magazin dünyasındaki yükselişi aslında Arda Turan’la yaşadığı uzun soluklu aşka dayanıyor. 2018’de nikâh masasına oturan çift, gösterişli düğünleriyle konuşulmuş, her detay olay olmuştu.

Ancak geçen yıllar içinde Aslıhan Doğan Turan, “futbolcu eşi” klişesinden sıyrılıp, kendi ışığıyla parlayan bir kadın haline geldi.Instagram’da yaptığı paylaşımlar, katıldığı davetlerdeki görünümleri ve YouTube kanalında izleyicileriyle kurduğu samimi diyaloglar onu sosyal medyanın dikkat çeken isimlerinden biri yaptı.

Marka iş birlikleri, evinin dekorasyonu, giyim tarzı derken her detayı merak edilen biri oldu. Ve elbette bu dönüşümün en çok konuşulan kısmı: geçirdiği estetik değişim.

Marka iş birlikleri, evinin dekorasyonu, giyim tarzı derken her detayı merak edilen biri oldu. Ve elbette bu dönüşümün en çok konuşulan kısmı: geçirdiği estetik değişim.

'Burnumdan küçük bir estetik operasyon geçirdim. Burnumun uç kısmında minimal bir değişiklik yaptık. Senelerdir burnumun ucunda gözüme batan bir düşme vardı ve çok rahatsız oluyordum. Birkaç yıldır yaptırmak istiyordum ama ailem, özellikle de Arda karşı çıkıyordu. 'Ne gerek var? Neden yaptırmak istiyorsun?' diyorlardı. Ama ben kafaya koymuştum.' şeklinde burun ameliyatını açıklayan isim yıllar içinde büyük bir değişim yaşadı.

Aslıhan Doğan Turan artık yalnızca adının önüne eklenen soyadıyla değil, kendi yarattığı imajla da gündemde.

Aslıhan Doğan Turan artık yalnızca adının önüne eklenen soyadıyla değil, kendi yarattığı imajla da gündemde.

Yıllar önce kameralara gülümseyen doğal haliyle tanıdığımız Aslıhan Doğan Turan, bugün baktığımızda bambaşka bir yüzle karşımızda. Elbette hepimiz zamanla değişiyoruz, ama bazı değişiklikler var ki… sadece “yıllar geçmiş” demek pek yeterli olmuyor. 

Gelin, Aslıhan’ın yüz hatlarındaki o sihirli dokunuşlara biraz daha yakından bakalım.

Burun Estetiği (Rinoplasti)

Burun Estetiği (Rinoplasti)

En dikkat çeken değişikliklerin başında burun geliyor. Aslıhan’ın eski fotoğraflarında daha etli ve doğal eğimli bir burun varken, şimdi çok daha ince, kalkık ve keskin hatlara sahip bir burun görüyoruz. Bu değişim, yüzünün genel ifadesini oldukça feminenleştirmiş ve daha “Instagram estetiği” diyebileceğimiz bir yüze doğru evrilmesini sağlamış.

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Dudak Dolgusu

Dudak Dolgusu

Bir başka belirgin fark da dudaklarında. Önceden ince ve doğal olan dudakları, şimdi çok daha dolgun ve belirgin konturlara sahip. Özellikle üst dudağın hacmi artmış, bu da yüzüne daha “çekici ve belirgin” bir hava katmış. Makyajla desteklenen bu görünüm, dolgun dudak trendinin tam merkezinde.

Çene ve Jawline Dolgusu

Çene ve Jawline Dolgusu

Eskiden daha yuvarlak hatlara sahip olan çene ve çene çizgisi (jawline), artık çok daha net ve keskin. Büyük ihtimalle dolgu desteğiyle yüz hatları daha V-formuna yaklaştırılmış. Bu işlem, yüzünü daha ince ve “kemikli” göstermiş.

Kaş ve Göz Çevresi Müdahaleleri

Kaş ve Göz Çevresi Müdahaleleri

Aslıhan’ın bakışları da eskiye göre daha kalkık ve çekik duruyor. Bu da kaş kaldırma ya da göz kapağı estetiği (blefaroplasti) olasılığını akıllara getiriyor. Kaş hizası yükselmiş ve göz çevresi çok daha genç bir görünüme kavuşmuş. Bu işlem sayesinde ifadesi daha uyanık, enerjik ve ‘fresh’ bir hale bürünmüş.

Cilt Dokusu ve Işıltısı

Cilt Dokusu ve Işıltısı

Yüzünün genel olarak çok daha pürüzsüz, parlak ve gergin görünmesi de dikkat çekici. Bu, büyük ihtimalle düzenli medikal cilt bakımları, baby botox ya da mezoterapi gibi işlemlerin etkisi. Yani sadece cerrahi değil, medikal estetik tarafı da oldukça aktif.

Evet, biz sadece ChatGPT’nin yalancısıyız ama kabul edelim, ortada ciddi bir değişim var! 🙈

Evet, biz sadece ChatGPT’nin yalancısıyız ama kabul edelim, ortada ciddi bir değişim var! 🙈

Aslıhan Doğan Turan’ın eski ve yeni hâli arasında gözle görülür farklar var ve bu farklar onu bambaşka birine dönüştürmüş gibi görünüyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yılların da etkisi olmuş mudur, yoksa sadece sihirli dokunuşların etkisi mi? Yorumlarda buluşalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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