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Neşet Ertaş'ı Tanımadığını Söyleyen Nil Karaibrahimgil'e Usta Ozanın Verdiği Unutulmaz Cevabı Hatırlıyoruz

Neşet Ertaş'ı Tanımadığını Söyleyen Nil Karaibrahimgil'e Usta Ozanın Verdiği Unutulmaz Cevabı Hatırlıyoruz

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
18.04.2025 - 01:49

Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen bir polemik… 2009 yılında Nil Karaibrahimgil’in yaptığı bir açıklama, o dönem kamuoyunda adeta bomba etkisi yaratmıştı. Röportaj sırasında “Neşet Ertaş’ı tanımıyorum” diyen Karaibrahimgil, gelen tepkilerin ardından geri adım atmak yerine, “Benim sayemde tanındı” gibi çok konuşulan bir çıkışla gündemi daha da alevlendirmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ sosyal medyada hatırlanan ve sık sık gündeme gelen bu olay, hem müzik camiasında hem de halk arasında uzun süre tartışılmıştı. Gelin, 2009'da yaşanan bu unutulmaz polemiğin perde arkasına birlikte göz atalım!

Hazırsanız başlayalım!

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Müzik dünyasında zaman zaman jenerasyonlar arası çatışmalara tanık oluyoruz. Ancak bazı olaylar var ki, gerilimden çok zarafetiyle hatırlanıyor...

Müzik dünyasında zaman zaman jenerasyonlar arası çatışmalara tanık oluyoruz. Ancak bazı olaylar var ki, gerilimden çok zarafetiyle hatırlanıyor...

Neşet Ertaş ve Nil Karaibrahimgil arasında 2009 yılında yaşanan olayın detaylarına gelin birlikte bakalım!

Aslında her şey o yıllar sektöre adımını yeni atan Nil Karaibrahimgil'in Neşet Ertaş'a sözleriyle başlıyor. Olayın fitilini ateşleyen sözler Nil Karaibrahimgil’in bir röportajında ortaya çıkıyor. Genç sanatçı, Türkiye’nin halk müziği geleneğini taşıyan isimlerinden biri olan Neşet Ertaş’ı tanımadığını söyleyince ortalık karışıyor.

Nil Karaibrahimgil 'Ne var bunda, Neşet Ertaş beni tanıyor mu acaba? Ki kimse kimseyi tanımak zorunda değil! Ama olay nedeniyle sayemde Neşet Ertaş tanındı.' demişti. Olayı medyanın büyüttüğünü söyleyerek, 'Kendisine beni sormuşlar, 'Tanımak zorunda değil, gözlerinden öperim' demiş. Ne güzel söylemiş, çok tatlı bir adam' ifadelerini kullanmıştı. Karaibrahimgil, ünlü ozanla görüşmek istediğini de sözlerine eklemişti. Ona telefonla ulaşmak istiyorum, henüz yapamadım ama bunu gerçekleştireceğim.' ifadelerinin ardından ise radyo programı gerçekleşmişti.

Bu açıklama kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, asıl dikkat çeken ise Neşet Ertaş’ın bu duruma verdiği tepki oldu. Radyo programına katılan usta sanatçı, söz konusu ifadeye büyük bir zarafetle yanıt verdi.

Bu açıklama kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, asıl dikkat çeken ise Neşet Ertaş’ın bu duruma verdiği tepki oldu. Radyo programına katılan usta sanatçı, söz konusu ifadeye büyük bir zarafetle yanıt verdi.

Neşet Ertaş'ın 'Onun eksikliği saymıyorum. O, kendi düşüncesinde normal. Ama şunu söyleyeyim: Hiç kimse, kimseyi tanımak zorunda değil.' ifadelerinin ardından Nil Karaibrahimgil radyo programına bağlanarak,  'Bu ülkenin bir mirasçısı ve bu coğrafyada çalan böyle büyük bir aşığı tanımamak ancak benim de bir eksikliğimdir. Ama ben bunu inanın bu çok güzel bir fırsat olarak görüyorum. Belki şer yaratmak isteyenler farkında olmadan büyük bir hayır yaptılar. Sizin bahsettiğiniz internet de buna şöyle güzel bir vesile olacak; Ben bir hafta boyunca kendi internet sitemde sadece sizin türkülerinize yer vereceğim. Böylece  hem ben sizi dinleyeceğim, hem de benim siteme giren insanlar sizinle tekrar tanışmış olacaklar. Ben de eğer böyle bir şeye vesile olduysam ne mutlu bana. Ellerinizden öpüyorum sizi.” şeklinde konuşmuştu.

Nil Karaibrahimgil'e "kızım" şeklinde hitap eden Neşet Ertaş yine bu olayın kapanmasını istediğini söylemişti.

Nil Karaibrahimgil'e "kızım" şeklinde hitap eden Neşet Ertaş yine bu olayın kapanmasını istediğini söylemişti.

Neşet Ertaş 'Güzel kızım, benim kızım 45 yaşında siz ondan küçüksünüzdür diye tahmin ediyorum, onun için diyorum. Ben de size başarılar diliyorum. Bu mevzunun da kapanmasını istiyorum.' şeklinde konuşsa da Nil Karaibrahimgil'in sözleri sansasyon yaratmaya devam etmişti.

Olayın karışması üzerine Nil Karaibrahimgil bir özür mektubu yazarak kendini açıklamıştı.

Olayın karışması üzerine Nil Karaibrahimgil bir özür mektubu yazarak kendini açıklamıştı.

'Son zamanlarda, kendi kendime söylediğim şeyleri herkese aktaramaz oldum. Bu halime şaşırıyorum. Çünkü demek istediğini söyleyebilen biri sanırdım kendimi. En iyisi yazmak yine dedim.         

Size sesleniyorum: Her şeyden önce şunu bilmenizi isterim ki, ben, Nil Karaibrahimgil, sizin binlerce gönülle, kuşaklar boyu kurmuş olduğunuz o dostluk bağını, kendi adına kurmaya çalışan bir besteciden fazlası değilim. Hayat yolunda, bir nevi yan yana yürüyen bu iki insanı karşı karşıya getirmeyi üç beş başlık beceremez. Ben, sizin gibi büyük bir âşığın türküleriyle henüz tanışmamış olsam da, o mirasın bir küçük taşıyıcısıyım. Size saygıda kusur etmem söz konusu olamaz. Sizinle ilk karşılaşmam, bir radyo programında oldu. O programın kaydını bugün dinleme fırsatım oldu. Ününüzü tabii ki duyduğumu, fakat türkülerinizi henüz dinleme fırsatım olmadığını söylemişim. Bunun üzerine, “Dinleyelim mi o halde tanışmış olursun” denilince, “Evet çok isterim dinlemeyi” demişim. Kucak açmaktan başka, öğrenmeyi istemekten başka bir şey yapmamışım. Sonra her şey nasıl bu hale geldi bilmiyorum.

İnsan bazen, kelimelere basıp yuvarlanabilir. O “sayemde” kelimesini de, “Vesile olabildiysem ne mutlu”yla değiştirmek isterim.Babaannem Saliha Anıl’ı, ne yazık ki, hiç tanımadım. Şairdi. Şimdi bütün bu olayları, onun bana bir selamı olarak görüyorum. Belki de babaannem, Neşet Ertaş türküleriyle gönlüne girip bakmamı istedi çok uzaklardan. Ne güzel köprüler bunlar, gözleri dolduran. Eminim siz bunlardan pek çoğunu inşa ettiniz. Darısı başıma. Bir kusurum olduysa affola.

Nil'

Neşet Ertaş'ın, Nil Karaibrahimgil'in bu mektubunun ardından, o dönem “Olmadan oldum sanan birinin çocukça lafları. Nil ham meyve, kusuruna bakmam” dediği iddia edilmişti.

Neşet Ertaş'ın, Nil Karaibrahimgil'in bu mektubunun ardından, o dönem “Olmadan oldum sanan birinin çocukça lafları. Nil ham meyve, kusuruna bakmam” dediği iddia edilmişti.

Neşet Ertaş'ın vefatının ardından sonra Nil Karaibrahimgil usta sanatçıyla ilgili 'Neşet Ertaş'ı geç tanıdım, iyi dinledim' ifadelerinin ardından 'Neşet Ertaş anısına bir albüm yapılacağını duydum, içinde yer almayı, onun bir şarkısını, kendi dünyamda yorumlamayı çok isterim.' şeklinde konuşmuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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