Neşet Ertaş'ı Tanımadığını Söyleyen Nil Karaibrahimgil'e Usta Ozanın Verdiği Unutulmaz Cevabı Hatırlıyoruz
Yıllar geçse de hafızalardan silinmeyen bir polemik… 2009 yılında Nil Karaibrahimgil’in yaptığı bir açıklama, o dönem kamuoyunda adeta bomba etkisi yaratmıştı. Röportaj sırasında “Neşet Ertaş’ı tanımıyorum” diyen Karaibrahimgil, gelen tepkilerin ardından geri adım atmak yerine, “Benim sayemde tanındı” gibi çok konuşulan bir çıkışla gündemi daha da alevlendirmişti. Aradan yıllar geçmesine rağmen hâlâ sosyal medyada hatırlanan ve sık sık gündeme gelen bu olay, hem müzik camiasında hem de halk arasında uzun süre tartışılmıştı. Gelin, 2009'da yaşanan bu unutulmaz polemiğin perde arkasına birlikte göz atalım!
Hazırsanız başlayalım!
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Müzik dünyasında zaman zaman jenerasyonlar arası çatışmalara tanık oluyoruz. Ancak bazı olaylar var ki, gerilimden çok zarafetiyle hatırlanıyor...
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Bu açıklama kamuoyunda şaşkınlık yaratırken, asıl dikkat çeken ise Neşet Ertaş’ın bu duruma verdiği tepki oldu. Radyo programına katılan usta sanatçı, söz konusu ifadeye büyük bir zarafetle yanıt verdi.
Nil Karaibrahimgil'e "kızım" şeklinde hitap eden Neşet Ertaş yine bu olayın kapanmasını istediğini söylemişti.
Olayın karışması üzerine Nil Karaibrahimgil bir özür mektubu yazarak kendini açıklamıştı.
Neşet Ertaş'ın, Nil Karaibrahimgil'in bu mektubunun ardından, o dönem “Olmadan oldum sanan birinin çocukça lafları. Nil ham meyve, kusuruna bakmam” dediği iddia edilmişti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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