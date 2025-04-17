Dansıyla Yere Düşen Duş Başlığına Benzetilen Kalben'in Sahnedeki Performansı X'te Büyük Alay Konusu Oldu!
Sahneye çıkınca adeta kendi evrenine geçen Kalben, bu kez danslarıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Sahnedeki özgür hareketleriyle dikkat çeken sanatçı, kısa sürede goygoycuların radarına yakalandı.
Gündem olan o anlar ve sosyal medyadaki goygoy tepkileri için sizi şöyle alalım...
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Alternatif müziğin kendine has isimlerinden Kalben, son zamanlarda sadece şarkılarıyla değil, sahnede sergilediği dansları ve iddialı kostümleriyle de dikkat çekiyor.
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İşte o anlar:
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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