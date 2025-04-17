onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Dansıyla Yere Düşen Duş Başlığına Benzetilen Kalben'in Sahnedeki Performansı X'te Büyük Alay Konusu Oldu!

Dansıyla Yere Düşen Duş Başlığına Benzetilen Kalben'in Sahnedeki Performansı X'te Büyük Alay Konusu Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2025 - 22:25

Sahneye çıkınca adeta kendi evrenine geçen Kalben, bu kez danslarıyla sosyal medyada alay konusu oldu. Sahnedeki özgür hareketleriyle dikkat çeken sanatçı, kısa sürede goygoycuların radarına yakalandı.

Gündem olan o anlar ve sosyal medyadaki goygoy tepkileri için sizi şöyle alalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Alternatif müziğin kendine has isimlerinden Kalben, son zamanlarda sadece şarkılarıyla değil, sahnede sergilediği dansları ve iddialı kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Alternatif müziğin kendine has isimlerinden Kalben, son zamanlarda sadece şarkılarıyla değil, sahnede sergilediği dansları ve iddialı kostümleriyle de dikkat çekiyor.

Özgün tarzı, enerjisi ve duruşuyla sahnede bambaşka bir ruha bürünen Kalben, sesiyle ise dinleyicilerini derin duygulara sürüklüyor. Anlam yüklü şarkı sözleriyle sahnesine ruhunu da katan sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yalnızlık' açıklamasıyla da gündeme gelmişti. 

Hem sahne enerjisiyle coşturan hem de duyguların en içten hâlini dillendiren şarkıcı, sahne performanslarıyla konuşulmaya devam ediliyor.

Bir sahnesindeki dansıyla dikkat çeken Kalben X halkına büyük goygoy malzemesi çıkarttı.

İşte o anlar:

Gelin goygoy severlerin yaptığı yorumlara birlikte bakalım!

twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın