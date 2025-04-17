Dansıyla Yere Düşen Duş Başlığına Benzetilen Kalben'in Sahnedeki Performansı X'te Büyük Alay Konusu Oldu!

Özgün tarzı, enerjisi ve duruşuyla sahnede bambaşka bir ruha bürünen Kalben, sesiyle ise dinleyicilerini derin duygulara sürüklüyor. Anlam yüklü şarkı sözleriyle sahnesine ruhunu da katan sanatçı, geçtiğimiz günlerde yaptığı 'yalnızlık' açıklamasıyla da gündeme gelmişti.

Hem sahne enerjisiyle coşturan hem de duyguların en içten hâlini dillendiren şarkıcı, sahne performanslarıyla konuşulmaya devam ediliyor.

Bir sahnesindeki dansıyla dikkat çeken Kalben X halkına büyük goygoy malzemesi çıkarttı.