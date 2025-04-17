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Murat Boz'un Evlenmesini İsteyen Annesinin Görücü Usulü Bulduğu Gelin Adaylarıyla İlgili Anısı Kahkahaya Boğdu

Murat Boz'un Evlenmesini İsteyen Annesinin Görücü Usulü Bulduğu Gelin Adaylarıyla İlgili Anısı Kahkahaya Boğdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
17.04.2025 - 20:12 Son Güncelleme: 17.04.2025 - 20:14

Yakışıklılığıyla yıllardır kalpleri fetheden, müziğiyle listeleri altüst eden Murat Boz, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor! Annesinin evlenmesini istemesi üzerine bulduğu görücü usulü gelin adaylarıyla ilgili anısını anlatan ünlü şarkıcı, samimi ve esprili tavrıyla izleyenleri kahkahaya boğdu. 

Gelin adaylarına Murat Boz’un mizah dolu yaklaşımı sosyal medyada kısa sürede viral olurken, o anlar dikkat çekti. Gelin, detaylara birlikte bakalım!

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Şarkıları, karizması ve son zamanlarda atıldığı oyunculuk kariyeriyle seveni çok olan Murat Boz'dan zaman zaman çapkınlıklarıyla bahsediyoruz.

Şarkıları, karizması ve son zamanlarda atıldığı oyunculuk kariyeriyle seveni çok olan Murat Boz'dan zaman zaman çapkınlıklarıyla bahsediyoruz.

Şimdiye kadar sektördeki birçok ünlü isimle anılan Murat Boz bir dönem yaşadığı aşkla magazin manşetlerine yerleşmişti.

Flörtöz halleriyle tanıdığımız Murat Boz'u şimdilerde ise gecelerde başka başka isimlerle anmaya alıştık.

Çapkınlıklarına çoktandır alıştığımız fakat kucağına ne zaman çocuk alsa "Ne zaman evlenecek?" diye sorgulanan Murat Boz aile kurmak istediğini belirtse de henüz o sularda pek işi yok gibi.

Çapkınlıklarına çoktandır alıştığımız fakat kucağına ne zaman çocuk alsa "Ne zaman evlenecek?" diye sorgulanan Murat Boz aile kurmak istediğini belirtse de henüz o sularda pek işi yok gibi.

Fakat bir gerçek var ki annesinin torun tombalak sahibi olmak istemesi! Zaman zaman çocuk özlemini dile getirse de yaşını bahane edip 'nasip kısmet' diye konuyu kapatan Murat Boz sık sık manşetlere yerleşiyor. 

Dün geceki sahnesinde annesi Nedret Boz'un de doğum gününü kutlayan isim ardıdan 'evlilik' konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla seyirciyi kahkahaya boğdu.

Annesinin kendisine görücü usulü gelin adayları bulduğundan bahseden Murat Boz'un güldüren anlarına gelin birlikte bakalım!

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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Darkest Darko

Oğluna koca bulmayı denesin bak nasıl değişiyor işler.

Saliha Eker

“Sen onu boşver, beğendin mi?” mal satın alıyor sanki.