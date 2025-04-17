Murat Boz'un Evlenmesini İsteyen Annesinin Görücü Usulü Bulduğu Gelin Adaylarıyla İlgili Anısı Kahkahaya Boğdu

Fakat bir gerçek var ki annesinin torun tombalak sahibi olmak istemesi! Zaman zaman çocuk özlemini dile getirse de yaşını bahane edip 'nasip kısmet' diye konuyu kapatan Murat Boz sık sık manşetlere yerleşiyor.

Dün geceki sahnesinde annesi Nedret Boz'un de doğum gününü kutlayan isim ardıdan 'evlilik' konusuyla ilgili yaptığı açıklamalarla seyirciyi kahkahaya boğdu.