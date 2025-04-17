Murat Boz'un Evlenmesini İsteyen Annesinin Görücü Usulü Bulduğu Gelin Adaylarıyla İlgili Anısı Kahkahaya Boğdu
Yakışıklılığıyla yıllardır kalpleri fetheden, müziğiyle listeleri altüst eden Murat Boz, sık sık özel hayatıyla gündeme geliyor! Annesinin evlenmesini istemesi üzerine bulduğu görücü usulü gelin adaylarıyla ilgili anısını anlatan ünlü şarkıcı, samimi ve esprili tavrıyla izleyenleri kahkahaya boğdu.
Gelin adaylarına Murat Boz’un mizah dolu yaklaşımı sosyal medyada kısa sürede viral olurken, o anlar dikkat çekti. Gelin, detaylara birlikte bakalım!
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Şarkıları, karizması ve son zamanlarda atıldığı oyunculuk kariyeriyle seveni çok olan Murat Boz'dan zaman zaman çapkınlıklarıyla bahsediyoruz.
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Çapkınlıklarına çoktandır alıştığımız fakat kucağına ne zaman çocuk alsa "Ne zaman evlenecek?" diye sorgulanan Murat Boz aile kurmak istediğini belirtse de henüz o sularda pek işi yok gibi.
Annesinin kendisine görücü usulü gelin adayları bulduğundan bahseden Murat Boz'un güldüren anlarına gelin birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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