Kanseri Yenmişti: Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Geçirdiği Operasyon Sonrası Sağlık Durumunu Annesi Açıkladı
Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel sosyal medyada dikkat çeken isimlerden birisi. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile yaptığı paylaşımla beğeni toplayan Gamze Erçel geçtiğimiz sene üzen bir haberle gündeme gelmişti. Kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Gamze Erçel Mavi'nin küçük bir operasyon geçirdiğini söyledi.
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Magazinin şimdiki gözdesi Hande Erçel hayatımıza girdiğinden bu yana kız kardeşi Gamze Erçel'den de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bahsetmeye devam ediyoruz.
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2019’da evlenen çift, yıl sonunda kızları Aylin Mavi’yi dünyaya getirmişti. Küçük kızlarına, Gamze ve Hande Erçel’in hayatını kaybeden annelerinin adını veren ikili beğeniyle takip ediliyor.
Bu süreçte kızlarını gözlerden uzakta büyüten Gamze Erçel ve Caner Yıldırım son zamanlarda kızlarıyla yaptıkları iç ısıtan paylaşımlara geri dönmüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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