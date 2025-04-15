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Kanseri Yenmişti: Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Geçirdiği Operasyon Sonrası Sağlık Durumunu Annesi Açıkladı

Kanseri Yenmişti: Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Geçirdiği Operasyon Sonrası Sağlık Durumunu Annesi Açıkladı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2025 - 22:46

Hande Erçel'in kız kardeşi Gamze Erçel sosyal medyada dikkat çeken isimlerden birisi. Eşi Caner Yıldırım ve kızı Mavi ile yaptığı paylaşımla beğeni toplayan Gamze Erçel geçtiğimiz sene üzen bir haberle gündeme gelmişti. Kızı Mavi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yapan Gamze Erçel Mavi'nin küçük bir operasyon geçirdiğini söyledi.

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Magazinin şimdiki gözdesi Hande Erçel hayatımıza girdiğinden bu yana kız kardeşi Gamze Erçel'den de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bahsetmeye devam ediyoruz.

Magazinin şimdiki gözdesi Hande Erçel hayatımıza girdiğinden bu yana kız kardeşi Gamze Erçel'den de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla bahsetmeye devam ediyoruz.

Abla-kardeş ilişkileriyle büyük beğeni toplayan, paylaşımlarıyla ilgi çeken ikili aynı zamanda özel hayatlarıyla da zaman zaman magazin manşetlerine yerleşiyor.

Hande Erçel'in biricik kardeşi Gamze Erçel ve eşi Caner Yıldırım da zamanla sosyal medyanın yakından takip edilen ikililerinden biri oldu.

2019’da evlenen çift, yıl sonunda kızları Aylin Mavi’yi dünyaya getirmişti. Küçük kızlarına, Gamze ve Hande Erçel’in hayatını kaybeden annelerinin adını veren ikili beğeniyle takip ediliyor.

2019’da evlenen çift, yıl sonunda kızları Aylin Mavi’yi dünyaya getirmişti. Küçük kızlarına, Gamze ve Hande Erçel’in hayatını kaybeden annelerinin adını veren ikili beğeniyle takip ediliyor.

Dünya tatlısı kızlarıyla paylaşımları çok sevilen ikilinin takipçi kitlesi gittikçe büyürken teyzesi Hande Erçel'e çok benzetilen Mavi'nin sevenleri de kısa sürede artmıştı.

Teyzelik deneyimini ilk kez tadan Hande Erçel'in Mavi'yle ilişkisi de büyük bir merakla takip edilmeye başlanmıştı. Büyük bir aşktan dünyaya gelen Mavi'nin kanserle mücadele ettiği haberleri ise sevenlerini endişelendirmişti.

Hastalığı yenen Mavi'nin sağlık durumunu annesi Gamze Erçel içleri ferahlatan açıklaması ile yapmış ve ikili kızlarının zili çaldığı o anları paylaşmıştı.

Bu süreçte kızlarını gözlerden uzakta büyüten Gamze Erçel ve Caner Yıldırım son zamanlarda kızlarıyla yaptıkları iç ısıtan paylaşımlara geri dönmüştü.

Bu süreçte kızlarını gözlerden uzakta büyüten Gamze Erçel ve Caner Yıldırım son zamanlarda kızlarıyla yaptıkları iç ısıtan paylaşımlara geri dönmüştü.

Gamze Erçel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kızları Mavi'yi sağlık kontrolü için hastaneye götürdüklerini anlattı. 'Döner dönmez Mavi'nin rutin kontrolü için hastaneye gitmiştik. Ufak bir operasyon geçirdi ama şu an çok iyi. Merak edenler için de paylaşayım. Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz.'  notuyla hastaneden paylaşım yapan ve Mavi'nin sağlık durumunu açıklayan Gamze Erçel endişeli takipçilerinin içine su serpti.

Tekrar geçmiş olsun Mavi ❤️🧿

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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