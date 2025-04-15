Kanseri Yenmişti: Hande Erçel'in Yeğeni Mavi'nin Geçirdiği Operasyon Sonrası Sağlık Durumunu Annesi Açıkladı

Dünya tatlısı kızlarıyla paylaşımları çok sevilen ikilinin takipçi kitlesi gittikçe büyürken teyzesi Hande Erçel'e çok benzetilen Mavi'nin sevenleri de kısa sürede artmıştı.

Teyzelik deneyimini ilk kez tadan Hande Erçel'in Mavi'yle ilişkisi de büyük bir merakla takip edilmeye başlanmıştı. Büyük bir aşktan dünyaya gelen Mavi'nin kanserle mücadele ettiği haberleri ise sevenlerini endişelendirmişti.

Hastalığı yenen Mavi'nin sağlık durumunu annesi Gamze Erçel içleri ferahlatan açıklaması ile yapmış ve ikili kızlarının zili çaldığı o anları paylaşmıştı.