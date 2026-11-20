13 yıl aradan sonra bir kez daha piyasaya çıkan ve tüm dünyada fırtınalar estiren GTA 6'nın kira toplama görevlerinde karşımıza çıkan yan karakter olan Mandy, oyunun çıkışının ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hakkında milyonlarca yorum yazılan karakter Mandy’nin de kim olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Lexie Shoaibi, keni sosyal medya hesabından GTA 6’daki Mandy karakteri olduğunu duyurdu.