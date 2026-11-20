GTA 6'nın Mandy Karakterinin Kim Olduğu Ortaya Çıktı! Tüm Dünyanın Konuştuğu Kadın Lexie Shoaibi
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13 yıl aradan sonra bir kez daha piyasaya çıkan ve tüm dünyada fırtınalar estiren GTA 6'nın kira toplama görevlerinde karşımıza çıkan yan karakter olan Mandy, oyunun çıkışının ardından sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. Hakkında milyonlarca yorum yazılan karakter Mandy’nin de kim olduğu bir süre sonra ortaya çıktı. Lexie Shoaibi, keni sosyal medya hesabından GTA 6’daki Mandy karakteri olduğunu duyurdu.
Kirayı ödemek için önce tıkanan mutfak lavabosunun tamir edilmesini şart koşan GTA 6’nın karakterlerinden Mandy tüm dünyada gündem oldu.
Mandy oyundaki tarzı ve güzelliği ile tüm dünyada gündem oldu.
Mandy’nin kim olduğu ortaya çıktı.
Lexie Shoaibi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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