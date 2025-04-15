Filmleriyle Ekranlara Dönen Sihirli Annem Kadrosunun Yıllar İçindeki Değişimi Goygoyculardan Nasibini Aldı

Zaman makinesi icat edilmedi ama “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmiyle resmen geçmişe ışınlandık! Efsane dizi yıllar sonra aynı kadroyla geri dönerken, kadrodaki isimler sosyal medyada da değişimleriyle gündem oldular.

Bir zamanlar ekranda çocuk olarak izlediğimiz karakterler bugün koca koca insanlar oldu bildiğiniz gibi! Özellikle Çilek, Ceren, Cem ve Tuğçe’nin yıllar içindeki değişimi görenleri hem şaşırtıyor hem de “biz ne ara bu kadar yaşlandık?” dedirtiyor...

Aynı zamanda dizinin usta isimleri de yayınlanan pozlarla yıllar içerisindeki değişimleriyle gündeme geldiler. Sadık rolünü canlandıran Şahap Sayılgan başta olmak üzere kadroya goygoycuların yorumları gecikmedi. İnci Türkay ve Nevra Serezli'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü ise övgü topladı.