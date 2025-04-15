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Filmleriyle Ekranlara Dönen Sihirli Annem Kadrosunun Yıllar İçindeki Değişimi Goygoyculardan Nasibini Aldı

Filmleriyle Ekranlara Dönen Sihirli Annem Kadrosunun Yıllar İçindeki Değişimi Goygoyculardan Nasibini Aldı

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
15.04.2025 - 20:01

2000’li yılların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra film versiyonuyla beyaz perdeye taşınırken, eski oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelmesi nostalji rüzgârı estirdi. Ancak asıl olay, yıllar içindeki değişimlerle gündeme gelen oyuncular oldu! Gelin dizinin Sadık'ı Şahap Sayılgan'ın yıllar sonraki haline ve İnci Türkay'ın güzelliğine gelen tepkilere birlikte bakalım!

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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz! 20 Yıl Sonra Eski Kadroyla Geri Dönüyor

Sihirli Annem: Hepimiz Biriz! 20 Yıl Sonra Eski Kadroyla Geri Dönüyor

2000’li yılların başında ekranlara damgasını vuran Sihirli Annem, tam 20 yıl sonra film oluyor! Hem de öyle yeni bir kadro falan değil… Çocukluğumuzu şenlendiren o efsane ekip yeniden bir araya geliyor. Betüş, Sadık, Çilek, Ceren, Dudu Peri... Hepsi beyaz perdede, hem de yepyeni bir hikâyeyle karşımıza çıkmaya hazırlanıyor!

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor, yapımcılığı ise Polat Yağcı üstleniyor...

Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor, yapımcılığı ise Polat Yağcı üstleniyor...

2003-2005 arasında Kanal D’de yayınlanan dizi, fani bir baba ile peri bir annenin evliliğini ve onların çocuklarıyla yaşadığı sihirli serüvenleri konu alıyordu. Dizi sadece çocuklar için değil, yetişkinler için de büyük bir nostalji kaynağıydı. Hâlâ YouTube’da bölümlerini izleyip “ah ne güzel diziydi” diyenlerin sayısı hiç az değil.

Çekimlere çok yakında başlanıyor, hatta setten ilk kareler bile geldi. Biz de bu içeriğimizde detaylardan bahsettik:

Yıllar sonra yeniden perilerle fanilerin dünyasında geçecek yepyeni bir hikâyeyle, Sihirli Annem tekrar gönülleri fethetmeye geliyor.

Yıllar sonra yeniden perilerle fanilerin dünyasında geçecek yepyeni bir hikâyeyle, Sihirli Annem tekrar gönülleri fethetmeye geliyor.

Zaman makinesi icat edilmedi ama “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filmiyle resmen geçmişe ışınlandık! Efsane dizi yıllar sonra aynı kadroyla geri dönerken, kadrodaki isimler sosyal medyada da değişimleriyle gündem oldular. 

Bir zamanlar ekranda çocuk olarak izlediğimiz karakterler bugün koca koca insanlar oldu bildiğiniz gibi! Özellikle Çilek, Ceren, Cem ve Tuğçe’nin yıllar içindeki değişimi görenleri hem şaşırtıyor hem de “biz ne ara bu kadar yaşlandık?” dedirtiyor...

Aynı zamanda dizinin usta isimleri de yayınlanan pozlarla yıllar içerisindeki değişimleriyle gündeme geldiler. Sadık rolünü canlandıran Şahap Sayılgan başta olmak üzere kadroya goygoycuların yorumları gecikmedi. İnci Türkay ve Nevra Serezli'nin yıllara meydan okuyan görüntüsü ise övgü topladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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