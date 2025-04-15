Filmleriyle Ekranlara Dönen Sihirli Annem Kadrosunun Yıllar İçindeki Değişimi Goygoyculardan Nasibini Aldı
2000’li yılların unutulmaz dizisi Sihirli Annem, yıllar sonra film versiyonuyla beyaz perdeye taşınırken, eski oyuncu kadrosunun yeniden bir araya gelmesi nostalji rüzgârı estirdi. Ancak asıl olay, yıllar içindeki değişimlerle gündeme gelen oyuncular oldu! Gelin dizinin Sadık'ı Şahap Sayılgan'ın yıllar sonraki haline ve İnci Türkay'ın güzelliğine gelen tepkilere birlikte bakalım!
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Sihirli Annem: Hepimiz Biriz! 20 Yıl Sonra Eski Kadroyla Geri Dönüyor
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Yönetmen koltuğunda Mustafa Kotan oturuyor, yapımcılığı ise Polat Yağcı üstleniyor...
Yıllar sonra yeniden perilerle fanilerin dünyasında geçecek yepyeni bir hikâyeyle, Sihirli Annem tekrar gönülleri fethetmeye geliyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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