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Ne Ara Bu Kadar Büyümüş? Demet Evgar ve Levent Babataş'ın Kızları Mavi'nin Yüzü İlk Kez Görüntülendi

Ne Ara Bu Kadar Büyümüş? Demet Evgar ve Levent Babataş'ın Kızları Mavi'nin Yüzü İlk Kez Görüntülendi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
12.04.2025 - 12:51

2022 senesinde 6 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandıran, birkaç ay sonra da annelik deneyimini tadan Demet Evgar şüphesiz en sevilen oyuncularımızdan biri. Hamilelik ve doğum sonrası sürecin ardından Bahar dizisiyle ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yapan Demet Evgar kızıyla birlikte setten fotoğraflarını da paylaşıyordu. 

Fakat güzeller güzeli Mavi'nin altın sarısı saçlarını görmekten fazlasına erişememiştik. Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü ilk defa ikilinin doktoru tarafından paylaşıldı. Doktor Selçuk Somer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sonunda Mavi'nin yüzünü görmek nasip oldu!

Gelin o paylaşıma ve detaylara birlikte bakalım!

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Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde ortaya koyduğu inanılmaz oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar kalplerde taht kurmuş isimlerden biri.

Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde ortaya koyduğu inanılmaz oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar kalplerde taht kurmuş isimlerden biri.

Bir Kadın Bir Erkek ile tanıdığımız, hem tiyatro sahnesinde hem de ekranlarda oyunculuk yeteneklerini yıllardır kanıtlayan Demet Evgar hem güçlü duruşu hem de sesini çıkarttığı olaylarla adından bahsettiriyor.

Elini attığı her rolün altından kalkan, sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan ismin özel hayatı da, sosyal medya hesabından minik ailesiyle yaptığı paylaşımlar da bir o kadar ilgiyle takip ediliyor.

2022 senesinin mart ayında 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş'la yollarını birleştirme kararı alan Demet Evgar düğünüyle de çok konuşulmuştu.

2022 senesinin mart ayında 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş'la yollarını birleştirme kararı alan Demet Evgar düğünüyle de çok konuşulmuştu.

Hamilelik döneminde kullandığı 'Çocuk doğurmak zorunda olmadığımı düşünürdüm ama gördüm ki anneliğe çok hazırmışım. Şimdi Mavi beni seçtiği için çok mutluyum, umarım beni sever.' ifadeleriyle dikkat çeken Evgar 18 Ağustos 2022'de kızını kucağına almıştı. 

Hamilelik sürecini sıkça takipçileri ile paylaşan ve yaptığı ritüeller ile dikkat çeken başarılı oyuncunun annelik serüveninin ardından setlere dönmesi de zaman almıştı.

Zaman zaman setlerde paylaşılan pozlarda Demet Evgar'ın Mavi adını verdiği kızının saçlarını görmekle yetiniyorduk. Geçtiğimiz gün, doktoru Selçuk Somer'le buluşan oyuncu ve Mavi'nin sosyal medyadaki pozları ortaya çıktı.

Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü doktoru Selçuk Somer'in paylaşımlarıyla ilk defa görüntülendi.

Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü doktoru Selçuk Somer'in paylaşımlarıyla ilk defa görüntülendi.

Neredeyse üç yaşına basacak Mavi'nin tatlılığı görenleri büyülerken babası Levent Babataş'tan aldığı gözleri ve annesine çeken sarı saçları gözlerden kaçmadı. 

Jinekolog Selçuk Somer o paylaşımın altına  'Doğumdan sonraki ilk buluşma..Zaman tam deyimiyle su gibi akmış..Neredeyse 3 sene olacak..Ne kadar büyümüş inanamadım..Ne kadar güzel bir kız olmuş :) Son fotoğraf benim mesleğimin en özel ve keyif veren bir anını yansıtıyor. Sağlıklı ve mutlu bir şekilde büyümelerini gözlemlemek beni çok mutlu ediyor…' notunu düştü.

Gelin, Mavi'nin birbirinden tatlı o pozlarına birlikte bakalım!

Gelin, Mavi'nin birbirinden tatlı o pozlarına birlikte bakalım!

Kaşla gözün arasında kocaman kız olmuş. Biz de buradan maşallah diyelim güzel Mavi'ye 🧿

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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