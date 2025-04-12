Ne Ara Bu Kadar Büyümüş? Demet Evgar ve Levent Babataş'ın Kızları Mavi'nin Yüzü İlk Kez Görüntülendi
2022 senesinde 6 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandıran, birkaç ay sonra da annelik deneyimini tadan Demet Evgar şüphesiz en sevilen oyuncularımızdan biri. Hamilelik ve doğum sonrası sürecin ardından Bahar dizisiyle ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yapan Demet Evgar kızıyla birlikte setten fotoğraflarını da paylaşıyordu.
Fakat güzeller güzeli Mavi'nin altın sarısı saçlarını görmekten fazlasına erişememiştik. Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü ilk defa ikilinin doktoru tarafından paylaşıldı. Doktor Selçuk Somer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sonunda Mavi'nin yüzünü görmek nasip oldu!
Gelin o paylaşıma ve detaylara birlikte bakalım!
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Şimdilerde Show TV ekranlarında yayınlanan Bahar dizisinde ortaya koyduğu inanılmaz oyunculukla dikkatleri üzerine çeken Demet Evgar kalplerde taht kurmuş isimlerden biri.
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2022 senesinin mart ayında 6 yıldır birlikte olduğu işletmeci sevgilisi Levent Babataş'la yollarını birleştirme kararı alan Demet Evgar düğünüyle de çok konuşulmuştu.
Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü doktoru Selçuk Somer'in paylaşımlarıyla ilk defa görüntülendi.
Gelin, Mavi'nin birbirinden tatlı o pozlarına birlikte bakalım!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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