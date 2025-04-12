Ne Ara Bu Kadar Büyümüş? Demet Evgar ve Levent Babataş'ın Kızları Mavi'nin Yüzü İlk Kez Görüntülendi

2022 senesinde 6 yıllık ilişkisini evlilikle taçlandıran, birkaç ay sonra da annelik deneyimini tadan Demet Evgar şüphesiz en sevilen oyuncularımızdan biri. Hamilelik ve doğum sonrası sürecin ardından Bahar dizisiyle ekranlara bomba gibi bir geri dönüş yapan Demet Evgar kızıyla birlikte setten fotoğraflarını da paylaşıyordu.

Fakat güzeller güzeli Mavi'nin altın sarısı saçlarını görmekten fazlasına erişememiştik. Demet Evgar'ın kızı Mavi'nin yüzü ilk defa ikilinin doktoru tarafından paylaşıldı. Doktor Selçuk Somer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımla sonunda Mavi'nin yüzünü görmek nasip oldu!

Gelin o paylaşıma ve detaylara birlikte bakalım!