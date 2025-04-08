Arzu Sabancı'nın Uzay'ı Aileye Sokmasının Ardından Sabrı Taştı: Gelin Nazlı Sabancı'dan Sosyal Medya Hamlesi!
Arzu Sabancı'nın Uzay'ı Aileye Sokmasının Ardından Sabrı Taştı: Gelin Nazlı Sabancı'dan Sosyal Medya Hamlesi!
Geçtiğimiz saatlerde babalık davasıyla sarsılan Sabancı ailesinin yeni hamlesi magazin manşetlerine yerleşmişti. Arzu Sabancı'nın babalık davası sonucu Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu doğrulanan Uzay'ı aileye soktuğu öğrenilmişti.
Gözler dava sonuçlanınca hayatlarına kaldıkları yerden devam eden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'ya dönerken @nurmagazins isimli hesap yaptığı paylaşımla Nazlı Sabancı'nın son hamlesini gözler önüne serdi.
Nazlı Sabancı 'Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabul ettiği' haberlerine etiketlenince bakın ne yaptı!
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Sosyetenin gözde çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın evlilikleri son zamanlarda büyük bir sınavdan geçiyor bildiğiniz gibi.
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2021'de doğan oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden F.D., tüm yalanlamalara rağmen babalık davasından vazgeçmemişti.
Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiği ve aileye soktuğu öğrenilirken gözler Nazlı Sabancı'dan gelecek hamleye dönmüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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