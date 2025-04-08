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Arzu Sabancı'nın Uzay'ı Aileye Sokmasının Ardından Sabrı Taştı: Gelin Nazlı Sabancı'dan Sosyal Medya Hamlesi!

Arzu Sabancı'nın Uzay'ı Aileye Sokmasının Ardından Sabrı Taştı: Gelin Nazlı Sabancı'dan Sosyal Medya Hamlesi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2025 - 21:49

Geçtiğimiz saatlerde babalık davasıyla sarsılan Sabancı ailesinin yeni hamlesi magazin manşetlerine yerleşmişti. Arzu Sabancı'nın babalık davası sonucu Hacı Sabancı'nın oğlu olduğu doğrulanan Uzay'ı aileye soktuğu öğrenilmişti.

Gözler dava sonuçlanınca hayatlarına kaldıkları yerden devam eden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'ya dönerken @nurmagazins isimli hesap yaptığı paylaşımla Nazlı Sabancı'nın son hamlesini gözler önüne serdi.

Nazlı Sabancı 'Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabul ettiği' haberlerine etiketlenince bakın ne yaptı!

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Sosyetenin gözde çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın evlilikleri son zamanlarda büyük bir sınavdan geçiyor bildiğiniz gibi.

Sosyetenin gözde çiftlerinden biri olan Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı'nın evlilikleri son zamanlarda büyük bir sınavdan geçiyor bildiğiniz gibi.

Bundan 4 yıl önce dünyaevine giren, kızları Alara'yı kucağına almalarıyla cemiyetin gözde ailelerinden biri olan Sabancı çifti son dönemde gün geçmiyor ki gündeme gelmesin.

2023 senesinde kucaklarına aldıkları kızları Alara'nın ardından geçtiğimiz sene Hacı Sabancı'nın bir oğlu olduğu iddia edilmişti.

2021'de doğan oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden F.D., tüm yalanlamalara rağmen babalık davasından vazgeçmemişti.

2021'de doğan oğlu Uzay'ın babasının Hacı Sabancı olduğunu iddia eden F.D., tüm yalanlamalara rağmen babalık davasından vazgeçmemişti.

Uzay bebeğin babasının Hacı Sabancı olduğu resmen geçtiğimiz aylarda kanıtlanmıştı. Hacı Sabancı'nın sonuna kadar yalanladığı iddialara rağmen yapılan DNA testlerinde Uzay'ın babası çıkan isim ardından yaptığı paylaşımlarla adından bahsettirmişti. 

Hem Hacı Sabancı hem de Nazlı Sabancı hayatlarına kaldıkları yerden devam ettiklerini yaptıkları paylaşımlarla kanıtlarken geçtiğimiz saatlerde babaanne Arzu Sabancı'dan şaşırtan bir hamle gelmişti.

Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiği ve aileye soktuğu öğrenilirken gözler Nazlı Sabancı'dan gelecek hamleye dönmüştü.

Arzu Sabancı'nın Uzay'ı kabullendiği ve aileye soktuğu öğrenilirken gözler Nazlı Sabancı'dan gelecek hamleye dönmüştü.

Daha önce sosyal medya hesabından soyadını kaldırmak gibi ufak hamlelerde bulunan Nazlı Sabancı'nın 'Arzu Sabancı'nın Uzay'ı aileye kattığı' haberlerine etiketlendiği ancak kendisinin bu gönderilerdeki etiketleri kaldırdığı görüldü. @nurmagazins isimli hesabın yaptığı paylaşımda Nazlı Sabancı'nın o haberleri profilinden silmesi dikkatlerden kaçmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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