Daha önce de aşk iddialarına karışan ikilinin birlikte olduğunu Pekin doğrularken Cavadzade sevgilisi ile sette çekilen gelinlik ve damatlıklı pozlarını 'Bizden olmaz ya dedikten sonra ikizler-aslan ilişkisi' notuyla paylaşmıştı.

'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ile 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüşmüş, oyuncu çiftimiz birbirine çok yakıştırılmıştı.