Sandık Kokusu Dizisinin Sürpriz Aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den Ani Gelen Ayrılık Kararı!
Sandık Kokusu Dizisinin Sürpriz Aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den Ani Gelen Ayrılık Kararı!
Sandık Kokusu dizisinde yakınlaşıp aşk haberleriyle manşetlere yerleşen Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin çiftinin birliktelikleri sevenlerini epey bir mutlu etmişti. Birbirine çok yakıştırılan çiftin aşk pozları kısa sürede sosyal medyayı sararken ikiliden kısa süre sonra ayrılık kararı geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikilinin ayrılık nedeni ise fikir ayrılıkları!
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Nesrin Cavadzade paylaşımlarından özel hayatına sık sık konuştuğumuz isimlerden.
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İddiaların yalanlanmasının ardından bir dizi aşkı daha patlak vermiş ve Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile yaptığı paylaşımlarla ikilinin ilişkisini duyurmuştu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilişkilerini açıklayalı henüz iki ay olan ikili mutluluklarını sık sık sosyal medyadan paylaşırken ayrıldıkları öğrenildi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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