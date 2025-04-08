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Sandık Kokusu Dizisinin Sürpriz Aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den Ani Gelen Ayrılık Kararı!

Sandık Kokusu Dizisinin Sürpriz Aşıkları Nesrin Cavadzade ve Pamir Pekin'den Ani Gelen Ayrılık Kararı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.04.2025 - 17:53

Sandık Kokusu dizisinde yakınlaşıp aşk haberleriyle manşetlere yerleşen Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin çiftinin birliktelikleri sevenlerini epey bir mutlu etmişti.  Birbirine çok yakıştırılan çiftin aşk pozları kısa sürede sosyal medyayı sararken ikiliden kısa süre sonra ayrılık kararı geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ikilinin ayrılık nedeni ise fikir ayrılıkları! 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Nesrin Cavadzade paylaşımlarından özel hayatına sık sık konuştuğumuz isimlerden.

Son olarak Show Tv ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu dizisiyle ekranlarda gördüğümüz Nesrin Cavadzade paylaşımlarından özel hayatına sık sık konuştuğumuz isimlerden.

'Ağır Roman Yeni Dünya', 'Küçük Ağa', 'Bizim Hikaye', 'Yasak Elma', 'Şahane Hayatım' gibi dizilerde gösterdiği oyunculuk yetenekleri ve güzelliğiyle adından bahsettiren Nesrin Cavadzade son zamanlarda özel hayatıyla gündemde. 

Demet Akbağ, Özge Özpirinçci ve Engin Öztürk gibi başarılı isimlerin yer aldığı dizinin finali geçtiğimiz haftalarda gerçekleşirken oyuncu kadrosundaki iki isim aşk iddialarıyla çalkalanmıştı.

İddiaların yalanlanmasının ardından bir dizi aşkı daha patlak vermiş ve Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile yaptığı paylaşımlarla ikilinin ilişkisini duyurmuştu.

İddiaların yalanlanmasının ardından bir dizi aşkı daha patlak vermiş ve Pamir Pekin, Nesrin Cavadzade ile yaptığı paylaşımlarla ikilinin ilişkisini duyurmuştu.

Daha önce de aşk iddialarına karışan ikilinin birlikte olduğunu Pekin doğrularken Cavadzade sevgilisi ile sette çekilen gelinlik ve damatlıklı pozlarını 'Bizden olmaz ya dedikten sonra ikizler-aslan ilişkisi' notuyla paylaşmıştı.

 'Sandık Kokusu'nda 'Ayça' ile 'Hakan' karakterlerine hayat veren Nesrin Cavadzade ile Pamir Pekin'in rol arkadaşlıkları aşka dönüşmüş, oyuncu çiftimiz birbirine çok yakıştırılmıştı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilişkilerini açıklayalı henüz iki ay olan ikili mutluluklarını sık sık sosyal medyadan paylaşırken ayrıldıkları öğrenildi.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ilişkilerini açıklayalı henüz iki ay olan ikili mutluluklarını sık sık sosyal medyadan paylaşırken ayrıldıkları öğrenildi.

Çiftin fikir ayrılıkları yüzünden ayrıldığı iddia edilirken hayat tarzlarının da uyuşmadığı, Cavazdzade'nin kariyer odaklı bir hayat benimsediği söylenirken haberlerin yayılmasından yakın zaman önce Pamir Pekin'i takipten çıkması da dikkat çekti.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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