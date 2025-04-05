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İmamoğlu Süreciyle İlgili Yorumunu "Apolitik Hissediyorum" Şeklinde Yapan Gökhan Özoğuz'dan Tepkilere Yanıt!

İmamoğlu Süreciyle İlgili Yorumunu "Apolitik Hissediyorum" Şeklinde Yapan Gökhan Özoğuz'dan Tepkilere Yanıt!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 16:21

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrası gündemde yaşanan olaylar sosyal medya da dahil olmak üzere ülke genelini sarmıştı. 299 öğrencinin ve CHP'nin seçim adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun da tutukluluğunun devam ettiği olayın izleri devam ederken ülke boykot çağrısıyla çalkalanmıştı. 

Boykot paylaşımına destek veren ünlüler hakkındaki gelişmeler yakından takip edilirken geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Gökhan Özoğuz gündeme dair yaptığı 'Apolitik hissediyorum' açıklamasının ardından tepkiyle karşılaşmıştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan isim ne demiş gelin birlikte bakalım!

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasının ardından ülke gündemi protesto ve boykot çağrısıyla derinden sarsılmıştı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasının ardından ülke gündemi protesto ve boykot çağrısıyla derinden sarsılmıştı.

CHP Başkanı Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinin ardından 2 Nisan sosyal medyada yapılan çağrıyla boykot ilan edilmiş, fakat paylaşımda bulunanlar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlatacağı öğrenilmişti.

Gündem sosyal medya hesaplarının kapatılması ve gönderilerin kaldırılmasıyla çalkalanırken oyuncuların TRT'deki izlerine son verildiği ve Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığını öğrenmiştik. Oyuncunun serbest bırakılmasının ardından ünlü isimler tepkilerini dile getirmeye devam etmişti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatındaki gelişmelerle konuşulurken geçtiğimiz gün gündem yorumuyla adından bahsettirmişti.

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatındaki gelişmelerle konuşulurken geçtiğimiz gün gündem yorumuyla adından bahsettirmişti.

“Benim kimseye inancım kalmadı. Halktan başka gerçeklik yoktur” şeklinde konuşan, verdiği röportajda gençler ve öğrenciler hakkında, “Gençler, öğrenciler bence ülkenin en önemli tabakasıdır. Onları destekleyip sarıp sarmalayıp büyütmemiz gerekiyor” diyen sanatçı gündem yorumuyla manşetlere yerleşmişti.

Özoğuz, “Siyasetin içinde çok değişik bir lig var. İstemeden istemediğimiz tarafların değirmenine su taşıyor olabiliriz. Çok farklı bir şey. Hiçbir şey umurumda değil. Taraf olarak bakıldığında her tarafın o kadar açığı var ki” ifadelerinin ardından apolitiklik konusundaki yorumuyla dikkat çekmiş ve kısa sürede tepkilerin odağı haline gelmişti.

Gökhan Özoğuz sosyal medyadan aldığı tepkilere yaptığı açıklamayla cevap verdi.

Gökhan Özoğuz sosyal medyadan aldığı tepkilere yaptığı açıklamayla cevap verdi.

'Sevgili dostlar

Ülkemizde malum medyanın çarptırmalarına artık Halk olarak alışmış olduğumuza eminim. Lütfen bu aldatmalara ve çarpıtmalara rağbet etmeyiniz.

Bizlerin kimler olduğunu, düşüncelerimizin neler olduğunu neyi arzu ettiğimizi en iyi bilenler sizlersiniz.

Ekrem Bey ve arkadaşlarının

En kısa zamanda 299 öğrencimizle birlikte evlerine dönmesini

Ülkemizdeki Hak Hukuk ve Adaletin yerini bulmasını umut ediyorum.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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