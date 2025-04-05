İmamoğlu Süreciyle İlgili Yorumunu "Apolitik Hissediyorum" Şeklinde Yapan Gökhan Özoğuz'dan Tepkilere Yanıt!

'Sevgili dostlar

Ülkemizde malum medyanın çarptırmalarına artık Halk olarak alışmış olduğumuza eminim. Lütfen bu aldatmalara ve çarpıtmalara rağbet etmeyiniz.

Bizlerin kimler olduğunu, düşüncelerimizin neler olduğunu neyi arzu ettiğimizi en iyi bilenler sizlersiniz.

Ekrem Bey ve arkadaşlarının

En kısa zamanda 299 öğrencimizle birlikte evlerine dönmesini

Ülkemizdeki Hak Hukuk ve Adaletin yerini bulmasını umut ediyorum.'