İmamoğlu Süreciyle İlgili Yorumunu "Apolitik Hissediyorum" Şeklinde Yapan Gökhan Özoğuz'dan Tepkilere Yanıt!
İmamoğlu Süreciyle İlgili Yorumunu "Apolitik Hissediyorum" Şeklinde Yapan Gökhan Özoğuz'dan Tepkilere Yanıt!
Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğu sonrası gündemde yaşanan olaylar sosyal medya da dahil olmak üzere ülke genelini sarmıştı. 299 öğrencinin ve CHP'nin seçim adayı olan Ekrem İmamoğlu'nun da tutukluluğunun devam ettiği olayın izleri devam ederken ülke boykot çağrısıyla çalkalanmıştı.
Boykot paylaşımına destek veren ünlüler hakkındaki gelişmeler yakından takip edilirken geçtiğimiz gün magazin muhabirlerine yakalanan Gökhan Özoğuz gündeme dair yaptığı 'Apolitik hissediyorum' açıklamasının ardından tepkiyle karşılaşmıştı. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan isim ne demiş gelin birlikte bakalım!
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 23 Mart günü tutuklanmasının ardından ülke gündemi protesto ve boykot çağrısıyla derinden sarsılmıştı.
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Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, hem başarılı kariyeriyle hem de özel hayatındaki gelişmelerle konuşulurken geçtiğimiz gün gündem yorumuyla adından bahsettirmişti.
Gökhan Özoğuz sosyal medyadan aldığı tepkilere yaptığı açıklamayla cevap verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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