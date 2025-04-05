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Farah Zeynep Abdullah'ın Hacı Yakışıklı'nın İddialarına Yaptığı Çıkış İplerin Fena Gerilmesine Neden Oldu

Farah Zeynep Abdullah'ın Hacı Yakışıklı'nın İddialarına Yaptığı Çıkış İplerin Fena Gerilmesine Neden Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
05.04.2025 - 10:51

Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un TRT'de yayınlanan dizilerinden çıkarılmalarının ardından Hacı Yakışılı geçtiğimiz gün Cem Yiğit Üzümoğlu hakkındaki iddialarıyla gündeme gelmişti.

Elçin Sangu başarılı oyuncu hakkındaki iddiaları yalanlarken Farah Zeynep Abdullah Hacı Yakışıklı'ya olan çıkışıyla gündeme geldi.

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Gündeme sık sık yaptığı çıkışlarla düşen ve sesini ilk çıkartan isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah 19 Mart sürecinde adını sık duyduğumuz isimlerden biri oldu.

Gündeme sık sık yaptığı çıkışlarla düşen ve sesini ilk çıkartan isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah 19 Mart sürecinde adını sık duyduğumuz isimlerden biri oldu.

Son olarak RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'e yaptığı dobra çıkışla gündeme gelen Farah Zeynep Abdullah'ın adından tepki gösterdiği paylaşımlarla bahsediyoruz. 

 'Boykot çağrısında bulunup destek veren kanallar ve yayınlar, uzmanlarımızca takip edilmekte olup gereği yapılacaktır. Milletimizin ortak değerlerine zarar vermek isteyenler, her zaman kaybetmeye mahkumdur.' şeklindeki çıkışa sinirlenen Farah Zeynep Abdullah yine cevabını sakınmamıştı.

Detayları merak edenleri bu içeriğimize doğru alabiliriz:

Olaylar bir an solun durulmazken gazeteci Hacı Yakışıklı'nın gözaltına alınan başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında ortaya attığı iddialar dikkat çekmişti.

Olaylar bir an solun durulmazken gazeteci Hacı Yakışıklı'nın gözaltına alınan başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında ortaya attığı iddialar dikkat çekmişti.

'Cem Yiğit Üzümoğlu 170 kişilik bir WhatsApp grubu kuruyor ve bu WhatsApp grubuna da oyuncuları ekliyor. Burada oyunculara özellikle İmamoğlu ve boykot üzerinden ne yapmaları gerektiğini söyleyerek onay isteniyor, oyuncular da bunun üzerine savcılığa şikayet ediyorlar.' iddialarını yalanlayan Elçin Sangu olmuştu.

Yaşananların son detaylarından da bu içeriğimizde bahsettik:

Farah Zeynep Abdullah'ın Yakışıklı'ya yaptığı "Gazeteci yazar mı?" yorumunun ardından ortalık iyice karıştı.

Oyuncunun tepkisine cevap veren Hacı Yakışıklı, Abdullah'ı soru bombardımanına tuttu.

Oyuncunun tepkisine cevap veren Hacı Yakışıklı, Abdullah'ı soru bombardımanına tuttu.

'Farah Zeynep Abdullah; ben gazeteciyim ya sen harbi misin?

1)170 kişilik WhatsApp grubunda CHP Mitingi çağrısını gördün mü?

2)Çağrıya uymayanlar baskı görüyor mu?

3)Baskı gören oyuncu arkadaşların kim?

4)Zulme karşı sessiz kaldın mı?

Başka sorum ve mesajım olmayacak' şeklindeki sorulara Farah Zeynep Abdullah'tan 'Dayı ne diyorsun ya?' yanıtı geldi!

Ortalığın gerilmesinin ardından "Bir şey demiyorum teyzem" şeklinde konuşan Hacı Yakışıklı sözlerini böyle noktaladı...

Ortalığın gerilmesinin ardından "Bir şey demiyorum teyzem" şeklinde konuşan Hacı Yakışıklı sözlerini böyle noktaladı...

'Bir şey demiyorum teyzem.. Çünkü sorularım senin vicdanının duyma eşiğini aşıyor. Çünkü susmak en iyi saklama kabıdır.'

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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