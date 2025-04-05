Farah Zeynep Abdullah'ın Hacı Yakışıklı'nın İddialarına Yaptığı Çıkış İplerin Fena Gerilmesine Neden Oldu
Farah Zeynep Abdullah'ın Hacı Yakışıklı'nın İddialarına Yaptığı Çıkış İplerin Fena Gerilmesine Neden Oldu
Aybüke Pusat, Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un TRT'de yayınlanan dizilerinden çıkarılmalarının ardından Hacı Yakışılı geçtiğimiz gün Cem Yiğit Üzümoğlu hakkındaki iddialarıyla gündeme gelmişti.
Elçin Sangu başarılı oyuncu hakkındaki iddiaları yalanlarken Farah Zeynep Abdullah Hacı Yakışıklı'ya olan çıkışıyla gündeme geldi.
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Gündeme sık sık yaptığı çıkışlarla düşen ve sesini ilk çıkartan isimlerden biri olan Farah Zeynep Abdullah 19 Mart sürecinde adını sık duyduğumuz isimlerden biri oldu.
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Olaylar bir an solun durulmazken gazeteci Hacı Yakışıklı'nın gözaltına alınan başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında ortaya attığı iddialar dikkat çekmişti.
Oyuncunun tepkisine cevap veren Hacı Yakışıklı, Abdullah'ı soru bombardımanına tuttu.
Ortalığın gerilmesinin ardından "Bir şey demiyorum teyzem" şeklinde konuşan Hacı Yakışıklı sözlerini böyle noktaladı...
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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