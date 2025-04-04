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İrem Derici'den Boykota Destek Veren Ünlülere Hakaret Eden Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'e Cevap

İrem Derici'den Boykota Destek Veren Ünlülere Hakaret Eden Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'e Cevap

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
04.04.2025 - 21:53 Son Güncelleme: 04.04.2025 - 21:59

Boykot paylaşımında bulunan sanatçıların bulundukları dizilerin kadrolarından çıkartıldığı öğrenilirken geçtiğimiz gün Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Gelişmeler devam ederken İrem Derici, sosyal medya hesabından boykota destek veren sanatçılar hakkında geçtiğimiz gün 'İşte boykot edilecek mallar' paylaşımı yapan Aydın Çine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer'e cevap verdi. Ateş püsküren sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.

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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından protestolarda tutuklanan öğrencilerle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından protestolarda tutuklanan öğrencilerle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.

Boykot çağrılarının büyümesinin ve listelerin genişlemesinin ardından 2 Nisan günü sosyal medyada yapılan çağrıyla 'satın alıma bir günlük ara verme' hareketi başlatılmıştı.

Sanatçılar da hem genel boykota hem de 2 Nisan boykotuna sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla destek vermişti. Ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot paylaşımlarına soruşturma başlatılacağı öğrenilmişti. 

Gelişmeler oyuncuların TRT'de yayınlanan dizilerinden çıkarılması hatta gözaltı kararına kadar devam ederken bir paylaşım gündeme oturdu.

Aydın Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak düştüğü not tepki yarattı.

Aydın Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak düştüğü not tepki yarattı.

'İşte boykot edilecek mallar' yazarak sosyal medyadan boykot çağrısında bulunan isimlere hakaret eden Ali Dinçer sosyal medyadan tepki çekmeye başlamıştı.

Paylaşım sanat dünyasındaki isimleri ve siyasetçileri kapsarken en sert tepki şarkıcı İrem Derici'den geldi.

Dobra çıkışlarıyla tanınan İrem Derici sosyal medya hesabından kendisine ve daha birçok sanatçıya hakaret eden Ali Dinçer'e ateş püskürdü.

Dobra çıkışlarıyla tanınan İrem Derici sosyal medya hesabından kendisine ve daha birçok sanatçıya hakaret eden Ali Dinçer'e ateş püskürdü.

Sahneden bir pozunu paylaşan İrem Derici 'Pişt, bana bak, burası Dingo’nun Ahırı değil! “Mal” nedir, ne değildir göstereceğim gerekene. Beton’un gazabından korkun. Hatta korkmayın, TİTREYİN!' ifadeleriyle Ali Dinçer'e tepki gösterdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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