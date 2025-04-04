İrem Derici'den Boykota Destek Veren Ünlülere Hakaret Eden Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'e Cevap
İrem Derici'den Boykota Destek Veren Ünlülere Hakaret Eden Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'e Cevap
Boykot paylaşımında bulunan sanatçıların bulundukları dizilerin kadrolarından çıkartıldığı öğrenilirken geçtiğimiz gün Cem Yiğit Üzümoğlu gözaltına alınmış, ardından serbest bırakılmıştı. Gelişmeler devam ederken İrem Derici, sosyal medya hesabından boykota destek veren sanatçılar hakkında geçtiğimiz gün 'İşte boykot edilecek mallar' paylaşımı yapan Aydın Çine İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ali Dinçer'e cevap verdi. Ateş püsküren sanatçı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi.
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Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun ardından protestolarda tutuklanan öğrencilerle birlikte CHP Genel Başkanı Özgür Özel boykot çağrısında bulunmuştu.
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Aydın Çine Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ali Dinçer'in boykota destek veren sanatçıların fotoğrafını paylaşarak düştüğü not tepki yarattı.
Dobra çıkışlarıyla tanınan İrem Derici sosyal medya hesabından kendisine ve daha birçok sanatçıya hakaret eden Ali Dinçer'e ateş püskürdü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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