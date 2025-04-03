'Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.' şeklinde paylaşım yapan Kubilay Aka gözaltı kararını kınadığını dile getirdi.