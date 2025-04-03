Kubilay Aka Oyuncu Arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Boykot Paylaşımıyla Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi!
Kubilay Aka Oyuncu Arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Boykot Paylaşımıyla Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi!
TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası yaşananlar ülke gündemine oturdu. Ünlü isimlerden destek paylaşımları gelirken Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın da TRT'de yer alan dizilerinden çıkarıldığı öğrenildi.
Geçtiğimiz gün Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yapan ve daha önce boykot paylaşımını anayasadan paylaştığı maddelerle destekleyen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü isimler oyuncu arkadaşlarına destek gösterirken bir paylaşım da Kubilay Aka'dan geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kubilay Aka da ünlü oyuncunun paylaşımları yüzünden gözaltına alınmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek gösterdi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın