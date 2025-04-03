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Kubilay Aka Oyuncu Arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Boykot Paylaşımıyla Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi!

Kubilay Aka Oyuncu Arkadaşı Cem Yiğit Üzümoğlu'nun Boykot Paylaşımıyla Gözaltına Alınmasına Tepki Gösterdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 12:32

TRT 1'de yayınlanan Teşkilat dizisinden çıkarılan Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası yaşananlar ülke gündemine oturdu. Ünlü isimlerden destek paylaşımları gelirken Boran Kuzum ve Furkan Andıç'ın da TRT'de yer alan dizilerinden çıkarıldığı öğrenildi.

Geçtiğimiz gün Aybüke Pusat'a destek paylaşımı yapan ve daha önce boykot paylaşımını anayasadan paylaştığı maddelerle destekleyen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi. Ünlü isimler oyuncu arkadaşlarına destek gösterirken bir paylaşım da Kubilay Aka'dan geldi.

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Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

Şimdilerde Şakir Paşa Ailesi dizisinde Cevat karakterini canlandıran başarılı oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın boykot çağrısı yapanlara soruşturma açacağı haberleri ülke genelinde hızla yayılırken geçtiğimiz gün TRT'de oynayan ünlü isimlerin boykot paylaşımları yüzünden işlerine son verilmiş ve dizilerden çıkarılma kararı alınmıştı. 

Bunun üzerine sosyal medya ve ünlü isimler Aybüke Pusat başta olmak üzere tepkilerini dile getirirken daha önce anayasa maddesi paylaşarak boykota destek verdiği öğrenilen Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alındığı öğrenildi.

Birbirinden ünlü isimler oyuncunun gözaltına alınmasına anında tepki gösterdi:

Kubilay Aka da ünlü oyuncunun paylaşımları yüzünden gözaltına alınmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek gösterdi.

Kubilay Aka da ünlü oyuncunun paylaşımları yüzünden gözaltına alınmasına sosyal medyadan yaptığı paylaşımla destek gösterdi.

'Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.' şeklinde paylaşım yapan Kubilay Aka gözaltı kararını kınadığını dile getirdi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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