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Paylaşımları Nedeniyle TRT'den Çıkartılan Oyunculara ve Muse Konserinin İptal Olmasına Şahan Gökbakar Yorumu!

Paylaşımları Nedeniyle TRT'den Çıkartılan Oyunculara ve Muse Konserinin İptal Olmasına Şahan Gökbakar Yorumu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
03.04.2025 - 09:59

Geçtiğimiz gün 2 Nisan boykotu gündemdeki yerini korurken, TRT'nin, boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'ı dizinin kadrosundan çıkarttığı haberleri manşetleri sarmıştı. Ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un da TRT kanalında yayınlanan dizilerin kadrolarından çıkarıldığını öğrenmiştik.

Bir süredir sosyal medyadan çıkartılan ses ile konserlerini iptal etmeleri söylenen ve boykot edilen Muse grubu ise açıklamalarıyla etkinliği ileri bir tarihe çekeceklerini açıklamıştı. Yaşananlar üzerine Şahan Gökbakar Muse grubu üzerinden TRT'ye göndermede bulundu.

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Muse grubunun Haziran ayında İstanbul'da vereceği konser hayranlarını sevindirirken organizasyona bağlı şirkete karşı boykot başlamıştı.

Muse grubunun Haziran ayında İstanbul'da vereceği konser hayranlarını sevindirirken organizasyona bağlı şirkete karşı boykot başlamıştı.

DBL Entertainment'ın sahibi Abdulkadir Özkan'ın Özgür Özel'in boykot çağrısına yönelik 'vatan haini' yorumu, grubun hayranlarının harekete geçerek konserlerine gitmeyeceklerini dile getirmeleriyle sonuçlanmıştı. 

Ünlü isimlerin de Muse grubuna karşı çağrıda bulunduğu olayda, gelişmeler dün sonuçlanmış, grup 11 Haziran'da gerçekleşecek konserin iptal edildiğini duyurmuştu.

Yaşananların detaylarından bu içeriğimizde bahsettik:

Bir başka gelişme ise geçtiğimiz gün yaşanmıştı biliyorsunuz. TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinde boy gösteren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası gündem epey karışmıştı.

Bir başka gelişme ise geçtiğimiz gün yaşanmıştı biliyorsunuz. TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinde boy gösteren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası gündem epey karışmıştı.

Aybüke Pusat'ın 2 Nisan günü gerçekleşecek genel boykot çağrısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katılmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldığını öğrenmiştik. Kısa sürede oyuncu dostlarından destek gören Aybüke Pusat'ın takipçi sayısı bir günde bir milyonu aşarken Pusat'a destek veren isimler de bir bir TRT'de yayınlanan dizilerinin kadrolarından çıkartılmaya başlanmıştı. 

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç ve eski rol arkadaşı Boran Kuzum'un da TRT tarafından dizilerdeki rollerinin son bulmasına karar verilmişti.

Magazin dünyasını sarsan olaylara ünlü pek çok isimden tepkiler yükselirken Şahan Gökbakar iki olaya da atıfta bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Magazin dünyasını sarsan olaylara ünlü pek çok isimden tepkiler yükselirken Şahan Gökbakar iki olaya da atıfta bulunduğu bir paylaşım yaptı.

Muse grubunun 'Dikkatli bir değerlendirmeden ve hayranlarımızın geri bildirimlerini dinledikten sonra endişelerine saygı duyarak İstanbul'daki gösterimizi DBL Entertainment'ın dahil olmayacağından emin olmak için 2026'ya erteledik. 

Devam eden desteğiniz için teşekkür ederiz, bu bizim için her şey demek. 2026'da görüşmek üzere!' şeklindeki açıklamasını sosyal medya hesabından paylaşan Şahan Gökbakar yaşananlara dair göndermede bulundu.

TRT'ye göndermede bulunan isim Muse grubunun bu hareketini 'Sana da TRT kapıları kapandı Muse' şeklinde yorumladı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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