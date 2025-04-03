Paylaşımları Nedeniyle TRT'den Çıkartılan Oyunculara ve Muse Konserinin İptal Olmasına Şahan Gökbakar Yorumu!
Paylaşımları Nedeniyle TRT'den Çıkartılan Oyunculara ve Muse Konserinin İptal Olmasına Şahan Gökbakar Yorumu!
Geçtiğimiz gün 2 Nisan boykotu gündemdeki yerini korurken, TRT'nin, boykot paylaşımı yapan Aybüke Pusat'ı dizinin kadrosundan çıkarttığı haberleri manşetleri sarmıştı. Ardından Furkan Andıç ve Boran Kuzum'un da TRT kanalında yayınlanan dizilerin kadrolarından çıkarıldığını öğrenmiştik.
Bir süredir sosyal medyadan çıkartılan ses ile konserlerini iptal etmeleri söylenen ve boykot edilen Muse grubu ise açıklamalarıyla etkinliği ileri bir tarihe çekeceklerini açıklamıştı. Yaşananlar üzerine Şahan Gökbakar Muse grubu üzerinden TRT'ye göndermede bulundu.
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Muse grubunun Haziran ayında İstanbul'da vereceği konser hayranlarını sevindirirken organizasyona bağlı şirkete karşı boykot başlamıştı.
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Bir başka gelişme ise geçtiğimiz gün yaşanmıştı biliyorsunuz. TRT kanalında yayınlanan Teşkilat dizisinde boy gösteren Aybüke Pusat'ın boykot paylaşımı sonrası gündem epey karışmıştı.
Magazin dünyasını sarsan olaylara ünlü pek çok isimden tepkiler yükselirken Şahan Gökbakar iki olaya da atıfta bulunduğu bir paylaşım yaptı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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