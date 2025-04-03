Aybüke Pusat'ın 2 Nisan günü gerçekleşecek genel boykot çağrısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla katılmasının ardından dizinin kadrosundan çıkarıldığını öğrenmiştik. Kısa sürede oyuncu dostlarından destek gören Aybüke Pusat'ın takipçi sayısı bir günde bir milyonu aşarken Pusat'a destek veren isimler de bir bir TRT'de yayınlanan dizilerinin kadrolarından çıkartılmaya başlanmıştı.

Aybüke Pusat'ın sevgilisi Furkan Andıç ve eski rol arkadaşı Boran Kuzum'un da TRT tarafından dizilerdeki rollerinin son bulmasına karar verilmişti.